scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Black Dosa Recipe: रोज-रोज एक जैसा डोसा खाकर हो गए बोर? आज नाश्ते में बनाएं ब्लैक डोसा, स्वाद ऐसा कि मेहमान भी पूछेंगे रेसिपी!

Black Dosa Recipe: क्या आपने कभी 'ब्लैक डोसा' ट्राई किया है? बिना किसी आर्टिफिशियल कलर के केवल फूड-ग्रेड एक्टिवेटेड चारकोल से बनने वाले इस स्वादिष्ट और अनोखे डोसे को घर पर बनाना बहुत ही आसान है.

Advertisement
X
ब्लैक डोसा एक्टिवेटेड चारकोल डलने के कारण काला होता है. (Photo: ITG)
ब्लैक डोसा एक्टिवेटेड चारकोल डलने के कारण काला होता है. (Photo: ITG)

Black Dosa Recipe: शायद ही कोई हो जो डोसा खाना पसंद ना करता हो. दाल और चावल से बनने वाली ये साउथ इंडियन डिश खाने में बेहद स्वादिष्ट और हल्की होती है. इसे सांभर और चटनी के साथ सर्व किया जाता है. लोग ना केवल इसे नाश्ते में, बल्कि लंच और डिनर में भी खूब चाव से खाते हैं. यहां तक की अब लोगों ने घर पर ही डोसा बनाना शुरू कर दिया है. अगर आप भी डोसा खाना पसंद करते हैं, तो आपने भी सफेद डोसा ही खाया होगा. क्या आपने कभी ब्लैक डोसा खाया है? चौंकिए नहीं, डोसा ब्लैक भी होता है. 

अगर आप भी नॉर्मल डोसा बनाकर बोर हो चुके हैं और कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, तो ब्लैक डोसा आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है. ये दिखने में बेहद अलग और आकर्षक लगता है, इसलिए बच्चों से लेकर बड़े तक इसे देखकर हैरान रह जाते हैं. खास बात ये है कि इसका काला रंग किसी फूड कलर से नहीं, बल्कि एक्टिवेटेड चारकोल से आता है. अगर आपके घर मेहमान आने वाले हैं या वीकेंड पर कुछ हटकर बनाना चाहते हैं, तो ये रेसिपी जरूर ट्राई करें.

ब्लैक डोसा बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स

  • 1½ कप चावल
  • ½ कप उड़द दाल
  • ½ छोटा चम्मच मेथी दाना
  • 1 छोटा चम्मच एक्टिवेटेड चारकोल
  • जरूरत अनुसार पानी
  • स्टफिंग के लिए भुने आलू 

ब्लैक डोसा बनाने का आसान तरीके

1. सबसे पहले चावल, उड़द दाल और मेथी दाना को अच्छी तरह धोकर 4 से 5 घंटे के लिए पानी में भिगो दें.

2. भीगे हुए सभी इंग्रेडिएंट्स को पानी की मदद से पीसकर स्मूद बैटर तैयार कर लें. अब इसे ढककर पूरी रात या 8 से 10 घंटे के लिए फर्मेंट होने के लिए रख दें.

सम्बंधित ख़बरें

Suji Ka Halwa Tips (Photo: ITG)
घी डालने पर भी सूजी का हलवा बने सूखा? भूनते समय मिलाएं ये 1 चीज
how to get rid of cockroaches
घर में लगाएं 4 खुशबूदार पौधे, गंध सूंघते ही दूर भागेंगे कीड़े-मकोड़े
Vrat Wali Samak Khichdi
व्रत में खाना हो कुछ मसालेदार? झटपट बनाएं ठेचा वाली समक की खिचड़ी
how to make lauki halwa
लौकी देख मुंह नहीं बनाएंगे, बस दूध और देसी घी मिलाकर बनाएं दूधी हलवा
Mango Leaves Uses
आम के आम पत्तों के भी दाम! घर की इन 7 चीजों में आएंगे आपके काम

3. फर्मेंट किए गए बैटर में से करीब 2 कप बैटर अलग निकालें. इसमें 1 छोटा चम्मच एक्टिवेटेड चारकोल डालें और अच्छी तरह मिलाएं, ताकि बैटर का रंग पूरी तरह काला हो जाए.

4. अब तवा गर्म करें और हल्के से तेल या बटर से ग्रीस कर लें. तैयार ब्लैक बैटर को तवे पर गोलाई में फैलाएं. मीडियम आंच पर दोनों तरफ से कुरकुरा और सुनहरा होने तक सेंक लें.

Advertisement

5. इसमें आप आलू वाला चटपटा मसाला भी भर सकते हैं. तैयार ब्लैक डोसा को नारियल की चटनी, सांभर या अपनी पसंद की किसी भी चटनी के साथ गरमागरम परोसें.

ब्लैक डोसा बनाते समय रखें ये बातें

  • बैटर अच्छी तरह फर्मेंट होगा, तभी डोसा कुरकुरा बनेगा.
  • एक्टिवेटेड चारकोल हमेशा फूड ग्रेड वाला ही इस्तेमाल करें.
  • चारकोल की मात्रा ज्यादा न डालें, इससे स्वाद पर असर हो सकता है.
  • तवा सही टेंपरेचर पर होगा तो डोसा आसानी से फैलेगा और चिपकेगा नहीं.

ध्यान दें: यूं तो एक्टिवेटेड चारकोल गैस या ब्लोटिंग कम करने, बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए मददगार माना जाता है, लेकिन इसका सेवन हर किसी के लिए सही नहीं होता है. ये कुछ दवाओं के असर को कम कर सकता है. यदि आप नियमित रूप से कोई दवा लेते हैं, गर्भवती हैं या किसी बीमारी से पीड़ित हैं, तो इसे खाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    Black Dosa Recipe: रोज-रोज एक जैसा डोसा खाकर हो गए बोर? आज नाश्ते में बनाएं ब्लैक डोसा, स्वाद ऐसा कि मेहमान भी पूछेंगे रेसिपी! |
    ग्रेनेड हमले की फिराक में था आतंकी, पंजाब में ISI के BKI मॉड्यूल का भंडाफोड़ |
    भारत के इस शहर की मिट्टी में सोना... लोग सड़क से उठाते हैं और महंगे भाव में बेच देते हैं! |
    बृजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न का केस झूठा और मनगढ़ंत, दिल्ली कोर्ट ने कहा |
    आगरा: ट्यूशन सेंटर में खेल-खेल में चली गोली, छात्र के प्राइवेट पार्ट में लगी, अस्पताल में मौत |
    आज NCP शरद गुट के सभी 8 सांसद की पीएम मोदी से मुलाकात, क्या होगी बात? |
    पहाड़ों पर प्रकृति का रौद्र रूप, जम्मू-कश्मीर से हिमाचल तक तबाही! VIDEOS |
    समुद्री मोर्चे पर भारत की तैयारी तेज, 4 दिन के दौरे पर मॉरीशस पहुंचे नेवी चीफ |
    'बिग बॉस' फेम लोपामुद्रा राउत के घर से चोरी हुआ था कैश-Gold, आरोपी को पुलिस ने दबोचा, 76 लाख की प्रॉपर्टी जब्त |
    भिवंडी इमारत हादसा: गलत कैटेगरी और अवैध मरम्मत... 10 मौतों के बाद खुली लापरवाही की परतें
    Advertisement