आगरा: ट्यूशन सेंटर में खेल-खेल में चली गोली, छात्र के प्राइवेट पार्ट में लगी, अस्पताल में मौत

उत्तर प्रदेश में आगरा के पिनाहट थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसे में 12वीं के छात्र की मौत हो गई. पुराने जमाने की गजाई/भरतू बंदूक से निकली गोली छात्र के प्राइवेट पार्ट में जा लगी. गंभीर रूप से घायल 17 वर्षीय मोहित को इलाज के लिए आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां देर रात उसकी मौत हो गई.

और पढ़ें

ट्यूशन पढ़ने गया था मोहित, बच्चों के साथ बंदूक से खेलने लगा

बसई अरेला गांव निवासी किसान विनोद प्रजापति का 17 वर्षीय बेटा मोहित इंटर का छात्र था. वह पड़ोस में रहने वाले ओम शर्मा के बेटे आकाश से ट्यूशन पढ़ता था. आकाश के निर्माणाधीन मकान में करीब 15 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया जाता था.

बताया गया कि निर्माणाधीन मकान के एक कमरे में कुछ शिकारी ठहरे हुए थे. फसल को जंगली जानवरों और नीलगाय से बचाने के लिए इन्हें गांव में बुलाया गया था। इसी कमरे में गजाई/भरतू बंदूक रखी हुई थी.

मोहित शाम करीब 4:30 बजे ट्यूशन पढ़ने के लिए घर से निकला. करीब 5 बजे वहां छह बच्चे पहुंच चुके थे. इसी दौरान बच्चे बंदूक को हाथ में लेकर खेलने लगे. खेलते समय अचानक एक बच्चे से बंदूक का ट्रिगर दब गया और फायर हो गया.

Advertisement

फायर होते ही जमीन पर गिर पड़ा छात्र

गोली मोहित के प्राइवेट पार्ट में जा लगी. गंभीर रूप से घायल होकर वह जमीन पर गिर पड़ा. गोली चलने की आवाज सुनकर उसके परिजन और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और उसे तत्काल फतेहाबाद के एक निजी अस्पताल लेकर गए.

हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने मोहित को आगरा रेफर कर दिया. इसके बाद घायल छात्र को सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान देर रात उसकी मौत हो गई.

15 दिन पहले स्कूल में हुआ था विवाद

मोहित के पिता विनोद ने बताया कि करीब 15 दिन पहले स्कूल में एक छात्र से मोहित का विवाद हुआ था. आरोप है कि उस छात्र ने मोहित को ‘देख लेने’ की धमकी भी दी थी. हालांकि, पुलिस की प्रारंभिक जांच में घटना के दौरान बच्चों के बंदूक से खेलने और अचानक फायर होने की बात सामने आई है.

पुलिस ने क्या बताया?

एसीपी पिनाहट अनिल कुमार के मुताबिक थाना बसई अरेला क्षेत्र में फायरिंग में एक युवक के घायल होने की सूचना मिली थी. पुलिस की जांच में सामने आया कि फसल को जंगली जानवरों से बचाने के लिए कुछ शिकारी गांव में बुलाए गए थे और वे निर्माणाधीन मकान में रुके हुए थे.

Advertisement

एसीपी ने बताया है कि मकान में जानवरों को भगाने के लिए इस्तेमाल होने वाली गजाई बंदूक रखी थी. बच्चे कौतूहलवश उसे हाथ में लेकर खेल रहे थे, इसी दौरान अचानक फायर हो गया और मोहित गंभीर रूप से घायल हो गया. इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

पुलिस ने पंचायतनामा की कार्रवाई पूरी कर ली है और पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है. परिजनों से तहरीर मिलने के बाद नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस के मुताबिक मौके पर शांति और कानून-व्यवस्था कायम है.

---- समाप्त ----