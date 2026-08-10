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ग्रेनेड हमले की फिराक में था आतंकी, पंजाब में ISI के BKI मॉड्यूल का भंडाफोड़

पंजाब में काउंटर इंटेलिजेंस और पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन में आईएसआई प्रायोजित बीकेआई आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए एक अहम आरोपी को गिरफ्तार किया. उसके पास से 86-पी हैंड ग्रेनेड बरामद किया.

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पंजाब में ISI BKI मॉड्यूल तैयार कर रहा था. (सांकेतिक तस्वीर)
पंजाब में ISI BKI मॉड्यूल तैयार कर रहा था. (सांकेतिक तस्वीर)

पंजाब में सीमा पार से जुड़े आतंकी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई में काउंटर इंटेलिजेंस जालंधर और एसबीएस नगर पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन में आईएसआई प्रायोजित बीकेआई आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है. इस कार्रवाई में एक अहम सदस्य को गिरफ्तार किया गया है. उसके पास से 86-पी हैंड ग्रेनेड बरामद किया गया है. पुलिस का कहना है कि इससे एक नियोजित हमला नाकाम हो गया.

जांच एजेंसियों के मुताबिक यह मॉड्यूल विदेश में बैठे हैंडलरों के जरिए चलाया जा रहा था. शुरुआती जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपी ने विदेशी हैंडलरों के निर्देश पर जालंधर के आदमपुर के पास एक डीएलबी से यह ग्रेनेड लिया था.

यह भी पढ़ें: पहले बयान में जंतर-मंतर रेकी और ISI कनेक्शन का दावा, दूसरे में सफाई... ऐसे नप गए अमृतसर के पुलिस कमिश्नर भुल्लर

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विदेशी हैंडलरों के इशारे पर साजिश

पंजाब पुलिस के मुताबिक, शुरुआती जांच में आरोपी की भूमिका को लेकर अहम जानकारी मिली है. जांच में यह बात सामने आई है कि ग्रेनेड हासिल करने की कार्रवाई विदेशी हैंडलरों के निर्देश पर की गई थी. एजेंसियां अब इस पूरे मॉड्यूल के बाकी सिरों तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं.

सदर नवांशहर थाने में केस दर्ज

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इस मामले में एसबीएस नगर के पीएस सदर नवांशहर में बीएनएस और एक्सप्लोसिव सब्सटांसेज एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है. आगे की जांच जारी है ताकि पूरे आतंकी नेटवर्क का पता लगाया जा सके. इसमें विदेशी हैंडलर, स्थानीय सपोर्ट नेटवर्क और आगे व पीछे के लिंक शामिल हैं.

यह भी पढ़ें: पंजाब पुलिस ने अमृतसर में ISI समर्थित आतंकी मॉड्यूल का किया भंडाफोड़, 9 आरोपी गिरफ्तार

पंजाब पुलिस ने कहा है कि वह आतंकी नेटवर्क को तोड़ने, संगठित अपराध पर रोक लगाने और पंजाब में शांति, सुरक्षा और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है. इस कार्रवाई में एक अहम सदस्य की गिरफ्तारी हुई है और 86-पी हैंड ग्रेनेड बरामद किया गया है. अब पूरे नेटवर्क की जांच आगे बढ़ाई जा रही है.

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