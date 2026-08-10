'बिग बॉस' फेम लोपामुद्रा राउत के घर से चोरी हुआ था कैश-Gold, आरोपी को पुलिस ने दबोचा, 76 लाख की प्रॉपर्टी जब्त

ब्यूटी क्वीन और 'बिग बॉस' फेम लोपामुद्रा राउत के मुंबई स्थित सांताक्रूज वाले घर में बड़ी चोरी हुई थी. इस मामले में अब पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है. चोरी के मुख्य आरोपी को पुलिस ने बिहार से गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी का नाम चंदन कमलेश मुखिया है और उसकी उम्र 26 साल बताई जा रही है.

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चोर को पुलिस ने दबोचा

मिली जानकारी के मुताबिक, आरोपी के पास से पुलिस ने 76 लाख रुपये की चोरी की प्रॉपर्टी जब्त की है. जांच में सामने आया है कि आरोपी चोरी के पैसों से बहन के नाम जमीन खरीदने की कोशिश कर रहा था. हालांकि, उसकी इस हरकत का पर्दाफाश हो गया है.

बताया जा रहा है कि आरोपी ने एक्ट्रेस के घर में चोरी तब की जब लोपामुद्रा 20 जून से 27 जुलाई के बीच शहर से बाहर थीं. आरोपी ने उनके फ्लैट से कैश, सोने के गहने, सोने के बिस्किट चोरी किए थे.

मामले की जांच जारी

हालांकि, चोरी के मामले में सांताक्रूज पुलिस और लोकल क्राइम ब्रांच के जॉइंट ऑपरेशन ने चोर को ढूंढ निकाला और उसके पास से 76 लाख की चोरी की प्रॉपर्टी जब्त कर ली है. CCTV के आधार पर आरोपी की तलाश के बाद उसे बिहार से गिरफ्तार किया गया है. आरोपी अभी पुलिस कस्टडी में है. बाकी प्रॉपर्टी जब्त करने के लिए जांच चल रही है.

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कौन हैं लोपामुद्रा राउत?

लोपामुद्रा राउत की बात करें तो वो एक्ट्रेस और ब्यूटी पेजेंट टाइटल होल्डर हैं. हालांकि, उन्हें पहचान सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस' से मिली. 'खतरों के खिलाड़ी' शो में भी वो नजर आ चुकी हैं. उन्होंने कुछ वेब सीरीज भी की हैं. हालांकि, वो एक्टिंग में ज्यादा एक्टिव नहीं हैं. मगर सोशल मीडिया के जरिए वो फैंस संग कनेक्टेड रहती हैं.

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