छह दोस्तों की एक साथ छूटी सांसें, दो सगे भाइयों की भी मौत, घरों में बुझ गए खुशियों के चिराग

घर से निकलते वक्त किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि यह सफर जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगा. दोस्तों के साथ हरिद्वार में गंगा स्नान करने की योजना थी. सोमवती अमावस्या के पावन अवसर पर सभी ने साथ चलने का फैसला किया था. सुबह का वक्त था. छह दोस्त एक कार में सवार होकर घर से निकले थे. पीछे छूट गए थे अपने लोग, घर-परिवार और रोजमर्रा की जिंदगी. किसी को उनके लौटने का इंतजार था तो किसी ने शायद उनके वापस आने पर साथ बैठकर बातें करने की उम्मीद लगा रखी थी. लेकिन कुछ घंटों बाद जो खबर पहुंची, उसने छह परिवारों की दुनिया ही बदल दी.

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अब उन घरों में बेटों की आवाज सुनाई नहीं देगी. मां-बाप की आंखें दरवाजे पर लगी हैं, लेकिन लौटकर आने वाले कदम हमेशा के लिए थम चुके हैं. हरियाणा के हिसार जिले के नारनौंद उपमंडल के गांव राखीगढ़ी और मोठ के छह दोस्तों की मुजफ्फरनगर में हुए भीषण सड़क हादसे में मौत हो गई. मरने वालों में दो सगे भाई भी शामिल हैं. एक ही परिवार के दो बेटों का इस तरह एक साथ चले जाना उस परिवार पर कैसा पहाड़ बनकर टूटा होगा, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है.

साथ निकले थे छह दोस्त, अब छह घरों में पसरा है सन्नाटा

सभी छह युवक आपस में दोस्त थे. किसी की उम्र 20 साल थी तो कोई 21 या 23 साल का था. उम्र के जिस पड़ाव पर जिंदगी के सपने आकार लेते हैं, भविष्य की योजनाएं बनती हैं और परिवार को बच्चों से उम्मीदें होती हैं, उसी उम्र में इन छह युवकों की जिंदगी खत्म हो गई. इनमें राखीगढ़ी निवासी साहिल (20), अमन (21), अंकित (21), राहुल (23) और गांव मोठ के दो युवक शामिल थे. सभी का अपना काम था, अपनी पढ़ाई थी और अपने परिवार के लिए कुछ करने की चाह थी. कोई ड्राइविंग करता था, कोई पढ़ाई कर रहा था तो कोई अपने हुनर से घर चलाने में मदद करता था. साहिल पुत्र सोमकुमार ड्राइविंग का काम करता था. अमन पुत्र रामफल और अजय पुत्र शमशेर गांव मोठ लुहारी के रहने वाले थे और पढ़ाई कर रहे थे. अंकित पुत्र राजेश भी पढ़ाई करता था. वहीं, राखीगढ़ी निवासी अंकित पुत्र समुंदर एसी और फ्रिज रिपेयरिंग का काम करता था. राहुल गैस बिल्डिंग में मिस्त्री का काम करता था. इन सभी की अपनी-अपनी दुनिया थी. दोस्ती ऐसी कि धार्मिक यात्रा पर भी साथ निकल पड़े. लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था. जिस यात्रा में छह दोस्तों को एक साथ गंगा स्नान करना था, उसी यात्रा ने उन्हें हमेशा के लिए एक-दूसरे से जुदा कर दिया.

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एक घर के दो चिराग बुझ गए, भाई भी साथ छोड़ गया

इस हादसे में दो सगे भाइयों की एक साथ मौत है. मृतकों में अंकित और राहुल सगे भाई बताए गए हैं. घर में दोनों की मौजूदगी से रौनक रहती होगी. मां-बाप के लिए दोनों बेटे उम्मीद और सहारे की तरह रहे होंगे. लेकिन एक सड़क हादसे ने परिवार से दोनों बेटों को एक साथ छीन लिया. सोचिए, जिस घर में दो बेटों के लौटने का इंतजार रहा होगा, वहां जब उनकी मौत की खबर पहुंची होगी तो परिवार पर क्या बीती होगी. एक बेटे की मौत का दुख ही किसी परिवार को तोड़ देने के लिए काफी होता है, लेकिन यहां तो एक ही हादसे ने दो भाइयों को हमेशा के लिए जुदा कर दिया. अब उस घर में एक भाई दूसरे को आवाज नहीं देगा. साथ उठने-बैठने, हंसी-मजाक करने और एक-दूसरे के साथ बिताए पलों की यादें ही परिवार के पास बची हैं. माता-पिता के लिए यह ऐसा दुख है, जिसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं है.

सुबह पांच बजे हुआ हादसा, आग की चपेट में आई कार

यह दर्दनाक हादसा सोमवार, 9 नवंबर की सुबह करीब पांच बजे मुजफ्फरनगर हाईवे पर हुआ. मुजफ्फरनगर के एसएसपी सूरज कुमार राय के मुताबिक, पुलिस को सूचना मिली थी कि पानीपत, हरियाणा की तरफ से आ रही एक कार में छह लोग सवार थे. जग्गाहेड़ी टोल के बाद फ्लाईओवर पर तेज रफ्तार के चलते कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई. इसके बाद कार दूसरी लेन में जाकर पलट गई और उसमें आग लग गई. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची. दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया. कार में सवार छह लोगों को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन गंभीर रूप से झुलसने के कारण सभी की मौत हो गई. हादसा इतना भीषण था कि बिजली के खंभे के दो टुकड़े हो गए और डिवाइडर का करीब 10 मीटर हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया. कार की हालत देखकर हादसे की भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है. एसएसपी ने बताया कि मामले में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.

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खबर पहुंचते ही गांवों में मचा कोहराम

हादसे की खबर जैसे ही राखीगढ़ी और आसपास के गांवों में पहुंची, हर तरफ शोक की लहर दौड़ गई. शुरुआत में लोगों को इस खबर पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था. जिन युवकों को कुछ समय पहले तक गांव की गलियों में देखा जाता था, जिनके साथ लोगों की रोज मुलाकात होती थी, उनके एक साथ दुनिया छोड़ देने की खबर ने हर किसी को स्तब्ध कर दिया. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. किसी घर में बेटे को याद कर आंसू बहाए जा रहे हैं तो कहीं दो भाइयों को खोने का दर्द परिवार को भीतर तक तोड़ रहा है. गांव में जिस उम्र के युवकों के कंधों पर भविष्य में परिवार की जिम्मेदारियां आने वाली थीं, आज उन्हीं युवकों की मौत से उनके परिवारों के सामने जिंदगी का सबसे कठिन वक्त खड़ा हो गया है. दोस्तों की यह टोली अब कभी एक साथ नजर नहीं आएगी. न कोई साथ बैठने की योजना बनेगी, न किसी यात्रा का कार्यक्रम तैयार होगा. छह दोस्तों के बीच रहने वाली हंसी और अपनापन अब उनके परिवारों के लिए यादों में सिमट गया है.

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