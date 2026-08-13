Old Buckets Reuse at Balcony: पुरानी-बेकार बाल्टी फेंकने की न करें गलती, बालकनी में ऐसे करें इस्तेमाल, कम खर्च में घर को मिलेगा स्टाइलिश लुक

Old Buckets Reuse at Balcony: घरों में नहाने के लिए बाल्टी का इस्तेमाल किया जाता है, लंबे समय तक यूज करने के बाद बाल्टी पुरानी हो जाती है और उसका रंग भी उड़ जाता है. अगर आपके बाथरूम की बाल्टी भी बेकार हो गई है और आप उसे उठाकर कूड़े में फेंकने वाले हैं तो जरा रुक जाइए. क्योंकि यही पुरानी और बेकार बाल्टी आपके काफी पैसे बचा सकत हैं, इनसे आप अपने घर की बालकनी को हरा-भरा और रंगीन बना सकते हैं.

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बारिश का मौसम आते ही बालकनी में हरियाली देखने का मन करता है, लेकिन पौधों के लिए नए गमले खरीदना जरूरी नहीं है. घर में पड़ी पुरानी या बेकार बाल्टी को थोड़ी-सी क्रिएटिविटी से खूबसूरत प्लांटर में बदल सकते हैं. इससे बालकनी को नया लुक मिलेगा और बेकार सामान भी काम आ जाएगा.

पुरानी बाल्टी को बनाएं स्टाइलिश प्लांटर

सबसे पहले आप ऐसी बाल्टी लें जो ज्यादा टूटी या जंग लगी न हो. फिर उसे अच्छी तरह साफ करके सुखा लें. अगर बाल्टी पर पुराना रंग उखड़ रहा है तो उसे रगड़कर हटा दें. अब इस पर अपनी थीम या फेवरेट कलर से बाल्टी को पेंट कर दें.

बारिश के मौसम में बालकनी को फ्रेश लुक देने के लिए हरा, सफेद, पीला या मिट्टी जैसा रंग अच्छा लगेगा. चाहें तो बाल्टी पर छोटे फूल, पत्तियां या ज्योमेट्रिक डिजाइन भी बना सकते हैं, जिससे पुरानी बाल्टी किसी नए प्लांटर से ज्यादा खूबसूरत लगेगी.

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पानी निकासी का रखें ध्यान

बाल्टी को प्लांटर में बदलते समय सबसे जरूरी है कि उसके नीचे पानी निकलने की जगह बनाएं. बाल्टी के बेस में कुछ छोटे छेद कर दें, ताकि बारिश या पौधे को दिए गए एक्सट्रा पानी जमा न हो. पानी जमा रहने से पौधों की जड़ों को नुकसान पहुंच सकता है.

सही मिट्टी भरें

बाल्टी के नीचे छोटे कंकड़ या टूटी हुई मिट्टी की हांडी के टुकड़े डालें. इसके ऊपर अच्छी क्वालिटी की मिट्टी, कंपोस्ट और थोड़ी रेत का मिक्सर भरें. इससे मिट्टी में हवा और पानी का बैलेंस बेहतर बना रहेगा.

पुरानी बाल्टी से गमला बनाएं (PHOTO:AI)

मानसून के पौधे लगाएं

अब इसमें ऐसे पौधे लगाएं जिन्हें नमी और बारिश का मौसम पसंद हो. मनी प्लांट, पोथोस, स्पाइडर प्लांट, फर्न और कुछ मौसमी फूल बालकनी को खूबसूरत बना सकते हैं. बाल्टी बड़ी है तो उसमें एक से ज्यादा छोटे पौधों को भी साथ लगाया जा सकता है.

बाल्टी को दें बालकनी में खास जगह

एक ही जगह पर सारी बाल्टियां रखने के बजाय उन्हें अलग-अलग जगहों पर रखें. कुछ प्लांटर जमीन पर, कुछ स्टूल या छोटे स्टैंड पर रखे जा सकते हैं. चाहें तो हैंगिंग प्लांटर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे आपकी सिंपल दिखने वाली बालकनी को बिल्कुल नया लुक मिलेगा और इससे आपका घर भी सुंदर दिखने लगेगा.

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