Old Sacks Reuse Ideas: पुरानी गेहूं-चावल की बोरियां फेंकने की न करें भूल, इन 7 तरीकों से घर में करें रीयूज, हर कोई करेगा तारीफ!

Old Sacks Reuse Ideas: घर में गेहूं, चावल, आटा या दाल की बोरियां आती हैं और इनको रसोई के किसी कोने में फेंक दिया जाता है. तो कुछ लोग इनका पायदान की तरह इस्तेमाल करने लगते हैं, हालांकि वो देखने में सुंदर नहीं लगते हैं. इन बोरियों को अक्सर सामान खत्म होने के बाद बेकार समझकर भी फेंक देते हैं, लेकिन अगर बोरी मजबूत है, तो इसे दोबारा इस्तेमाल करके घर के कई काम आसान किए जा सकते हैं.

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थोड़ी-सी सफाई और क्रिएटिविटी से पुरानी बोरी को दोबारा इस्तेमाल के लायक सामान में बदला जा सकता है. इससे कचरा भी कम होगा और नई चीज खरीदने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. इस तरह यह बोरियां आपके घर के कई कामों में इस्तेमाल हो जाएंगी और आपके काफी पैसे भी बच जाएंगे.

स्टोरेज बैग बनाएं

पुरानी बोरी को अच्छी तरह साफ करके उससे बड़ा स्टोरेज बैग बनाया जा सकता है. इसमें पुराने कपड़े, चादर, कंबल या बच्चों के खिलौने रख सकते हैं. बोरी को मनचाहे शेप में काटकर ऊपर की तरफ मजबूत कपड़े की पट्टी लगाकर हैंडल भी बनाया जा सकता है.

पौधों के लिए बनाएं ग्रो बैग

मोटी और साफ बुनी हुई बोरियां पौधों के लिए ग्रो बैग की तरह इस्तेमाल की जा सकती हैं. बोरी के निचले हिस्से में पानी निकलने के लिए छोटे-छोटे छेद करें और इसमें मिट्टी भर दें. इसमें टमाटर, मिर्च, धनिया या दूसरे छोटे पौधे उगाए जा सकते हैं. हालांकि, अगर बोरी पहले किसी खाद्य सामग्री के लिए इस्तेमाल हुई है, तो उसे अच्छी तरह साफ और सुखाना जरूरी है. ऐसी बोरी का इस्तेमाल खाद्य पदार्थों को सीधे रखने के लिए न करें.

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घर का सामान रखने की थैली

बड़ी बोरी को काटकर मजबूत थैली बनाई जा सकती है. इसमें बाजार से लाया सामान, सफाई का सामान या घर में कम इस्तेमाल होने वाली चीजें रखी जा सकती हैं. अगर बोरी पर प्रिंट अच्छा है, तो इसे थोड़ा डेकोरेट करके कैरी बैग भी बना सकते हैं, जो आजकल बाजार में काफी महंगे मिलते हैं.

बच्चों के खिलौने रखने के काम आएगी

घर में बच्चों के खिलौने बिखरे रहते हैं तो पुरानी बोरी को खिलौना बैग बना सकते हैं. इससे ना तो सामान बिखरा दिखता है और घर भी सुंदर नजर आता है. ऊपर रस्सी या कपड़े का हैंडल लगाकर इसे आसानी से उठाया जा सकता है. बोरी के ऊपर कपड़े के टुकड़ों या रिबन से सजावट भी की जा सकती है.

स्टोरेज के लिए बनाएं ऑर्गेनाइजर

पुरानी बोरी को छोटे-छोटे हिस्सों में काटकर दीवार या अलमारी के लिए पॉकेट ऑर्गेनाइजर बनाया जा सकता है. इसमें छोटे टूल्स, सफाई के कपड़े, गार्डनिंग का सामान या रोजमर्रा की छोटी चीजें रखी जा सकती हैं.

घर की सफाई में करें इस्तेमाल

अगर बोरी में कोई सफाई के लिए इस्तेमाल होने वाली चीज आई है, तो उसके छोटे टुकड़ों का इस्तेमाल घर की सफाई में किया जा सकता है. इन्हें काटकर फर्श, बालकनी या स्टोर रूम की सफाई के लिए यूज करें. इस्तेमाल के बाद इन्हें अच्छी तरह धोकर और सुखाकर ही दोबारा इस्तेमाल करें.

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सामान ढकने के काम आएगी

घर में रखा कोई ऐसा सामान जिसे धूल से बचाना हो, उसके ऊपर साफ बोरी डालकर ढका जा सकता है. खासकर स्टोर रूम में रखे डिब्बे, पुराने सामान या गार्डनिंग के उपकरणों को इससे धूल से बचाया जा सकता है.

इन बातों का रखें ध्यान

पुरानी बोरी को दोबारा इस्तेमाल करने से पहले उसे अच्छी तरह साफ करके पूरी तरह सुखा लें. अगर उसमें नमी, फफूंद, कीड़े या खराब गंध हो, तो उसका इस्तेमाल न करें. खाद्य सामग्री रखने के लिए पुरानी बोरी का दोबारा इस्तेमाल करने से बचना बेहतर है, खासकर अगर बोरी साफ-सफाई के लिहाज से सही न हो.

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