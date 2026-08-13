राजस्थान मौसम अपडेट: 14 अगस्त से थमेगा झमाझम बारिश का दौर, जानें आपके जिले का हाल

राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से जारी भारी बारिश की गतिविधियों पर अब लगाम लगने वाली है. मौसम विभाग (IMD जयपुर) के अनुसार, 14 अगस्त से राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश की गतिविधियों में कमी देखने को मिलेगी. हालांकि, प्रदेश के उत्तर-पूर्वी और पूर्वी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है.

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मौसम केंद्र जयपुर के मुताबिक 14 अगस्त से जोधपुर, उदयपुर और अजमेर संभाग के ज्यादातर हिस्सों में भारी बारिश और तेज गतिविधियों में कमी आएगी. हालांकि, बीकानेर, जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग के कुछ भागों में मध्यम से तेज बारिश का दौर जारी रह सकता है.

उत्तर-पश्चिमी, उत्तरी और पूर्वी राजस्थान के कुछ स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना बनी हुई है. विभाग ने पूर्वी और उत्तर-पूर्वी हिस्सों के कुछ जिलों में जलभराव और सड़कों पर आंशिक यातायात प्रभावित होने की चेतावनी दी है.

लोगों को निचले इलाकों में खास सावधानी बरतने, पानी भरे स्थानों से दूर रहने और बिजली के खंभों के पास न जाने की सलाह दी गई है. तेज बहाव वाले नालों और पुलों के पास भी जोखिम बना रहेगा.



15 अगस्त से आगे का मौसम



मौसम विभाग के अनुसार, 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस) से राज्य के उत्तरी और उत्तर-पूर्वी भागों को छोड़कर अधिकांश हिस्सों में बारिश की गतिविधियों में भारी कमी आ जाएगी. 16 से 19 अगस्त के दौरान केवल बीकानेर, जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग में कहीं-कहीं ही हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं.

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13 अगस्त के मौसम का लेखा-जोखा



यदि 13 अगस्त के मौसम की बात करें, तो राज्य के कई हिस्सों में झमाझम बारिश दर्ज की गई थी. पश्चिमी राजस्थान में कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश दर्ज की गई. वहीं, पूर्वी राजस्थान के अधिकांश स्थानों पर मध्यम से भारी और कहीं-कहीं अति भारी बारिश दर्ज की गई. 13 अगस्त को सबसे अधिक 145.0 मिमी बारिश भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ में दर्ज की गई.

इन संभागों में रहा बारिश का असर



13 अगस्त को जयपुर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर, जोधपुर और बीकानेर संभागों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम और कहीं-कहीं भारी बारिश दर्ज हुई.

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