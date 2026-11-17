फैशन के मामले में बॉलीवुड की हसीनाओं के साथ-साथ क्रिकेटर्स की पत्नियां और बेटियां भी किसी से कम नहीं हैं. इसका नजारा एक बार फिर अर्थशॉट प्राइज 2026 के इवेंट में देखने को मिला. जहां सोनम कपूर, मौनी रॉय, मीरा राजपूत समेत कई स्टार्स पहुंचे. लेकिन इनके बीच क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर भी अपने परिवार के साथ पहुंचे. लेकिन रेड कार्पेट पर उनके परिवार की लेडीज के लुक्स ने खासतौर पर सबका ध्यान खींचा.

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सारा, सानिया और अंजलि तेंदुलकर का हर अपने अंदाज से लोगों का ध्यान खींच लेती हैं और एक बार फिर तीनों के ग्लैमरस लुक पर लोगों की निगाहें ठहर गईं. तीनों के आउटफिट्स का कलर और स्टाइल भले ही अलग था, लेकिन हर किसी का लुक पार्टी और रेड कार्पेट के हिसाब से काफी खास था. सचिन की लाडली सारा ने एक बार फिर ब्लैक ड्रेस में सारी लाइमलाइट चुरा ली.

रेड गाउन में दिखा सानिया का ग्लैमरस अंदाज

अर्जुन तेंदुलकर की वाइफ सानिया ने इस इवेंट में रेड कलर का फ्लोर लेंथ गाउन पहनकर एंट्री की. सारा की भाभी का यह स्टाइलिश अवतार लोगों को काफी अट्रैक्ट कर रहा है, ऑफ शोल्डर डिजाइन वाले इस गाउन में नेकलाइन पर खूबसूरत लेस डिटेलिंग की गई थी.

वहीं, बॉडी फिटेड सिल्हूट और नीचे की तरफ फ्लेयर्ड डिजाइन उनके लुक को बेहद एलिगेंट बना रहा था. सानिया ने अपने इस आउटफिट के साथ ग्रीन स्टोन वाला नेकलेस पहना, जो रेड गाउन के साथ खूबसूरत लगा रहा था, खुले बाल, हल्का मेकअप और मिनिमल एक्सेसरीज के साथ उन्होंने अपने लुक को पूरा किया.

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ब्लैक आउटफिट में सार ने बिखेरा जलवा

सारा तेंदुलकर के अंदाज तो हर बार लोगों को अपना कायल कर देता है और इस बार भी ब्लैक कलर के डीपनेक गाउन में उनकी खूबसूरती निखर कर आ रही है. सारा ने बेहद स्टाइलिश गाउन पहना है, जिसके अपर पोर्शन पर खूबसूरत फ्लोरल लेस और शीयर डिटेलिंग है, इसके साथ ब्लैक वेलवेट बॉटम उनके लुक को एक अलग टच दे रहा था.

सारा ने अपने हाथ में चमचमाता क्लच कैरी किया है और उनके खुले बाल और सटल मेकअप उनके लुक में चार चांद लगा रहे हैं. अपनी भाभी सानिया और मम्मी अंजलि के लुक से सारा का अंदाज काफी अलग और दिलकश लग रहा है.

मरून सीक्विन गाउन में अंजलि का एलिगेंट लुक

सचिन तेंदुलकर की पत्नी अंजलि तेंदुलकर का भी कोई जवाब नहीं है, बेटी और बहु के साथ में भी उनका अंदाज सबसे हटकर लग रहा है. मरून कलर के सीक्विन गाउन में अंजलि बेहद क्लासी लग रही हैं और उनके पूरे गाउन में हुई शिमरी डिटेलिंग पार्टी की लाइट में अलग ही शाइन कर रही है.

गाउन की फुल लेंथ फिटिंग और एम्बेलिश्ड नेकलाइन उनके लुक को रॉयल टच दे रही थी. उन्होंने बालों को खुला रखा और हल्के मेकअप के साथ अपना यह लुक को कंप्लीट किया.

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खास अंदाज में दिखे सचिन तेंदुलकर

वहीं, सचिन तेंदुलकर ने इस मौके पर डार्क नेवी ब्लू कलर का बंदगला सूट पहकर बहुत हैंडसम लग रहे हैं. गोल्डन एम्बेलिशमेंट और बटन डिटेलिंग वाले इस आउटफिट में वह काफी स्मार्ट नजर आए. परिवार के साथ उनकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रही हैं.

बता दें कि अर्थशॉट प्राइज की शुरुआत प्रिंस विलियम ने पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियों के समाधान और पॉजिटिव बदलाव लाने वाले लोगों को सम्मानित करने के उद्देश्य से की थी. इस साल इसका छठा आयोजन किया जा रहा है, जिसमें दुनियाभर के कई चर्चित चेहरे और पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले लोग शामिल हो रहे हैं.

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