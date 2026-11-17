दिल्ली-NCR में सर्दियों की शुरुआत के साथ ही प्रदूषण लोगों की परेशानी बढ़ाने लगा है. सुबह घर से बाहर निकलते ही धुंध की मोटी परत, आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत जैसी समस्याएं महसूस होने लगी हैं. ऐसे में बाहर के साथ-साथ घर के अंदर की हवा भी दूषित हो रही है. घर के अंदर की हवा को प्रदूषण रहित बनाने के लिए कई लोग एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कुछ घर में ऐसे पौधे लगाने के ऑप्शन तलाश रहे हैं, जो कम जगह में आसानी से उग जाएं और घर को हरा-भरा भी रखें.

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ये पौधे आपके घर के अंदर की हवा को प्यूरीफाई भी करते हैं. ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि ये पौधे एयर प्यूरीफायर की तरह से काम करते हैं. आइए जानते हैं ऐसे 8 पौधों के बारे में, जिन्हें आप घर के अंदर लगा सकते हैं.



1. मनी प्लांट (Money Plant): मनी प्लांट घर में आसानी से लगाया जाने वाला पौधा है. इसकी हरी पत्तियां घर की खूबसूरती बढ़ाने के साथ-साथ इंडोर गार्डनिंग के लिए भी अच्छी मानी जाती हैं. इसे मिट्टी या पानी दोनों में उगा सकते हैं. इसकी बेल को खिड़की, बालकनी या हैंगिंग पॉट में लगा सकते हैं. इसे हल्की रोशनी वाली जगह पर रखें और जरूरत के हिसाब से पानी दें. ये घर में हरियाली लाने के साथ ही हवा को प्यूरीफाई करने में भी मददगार होता है.

2. स्नेक प्लांट (Snake Plant): स्नेक प्लांट को घर के अंदर लगाने के लिए बेहतरीन पौधों में गिना जाता है. इसकी लंबी पत्तियां देखने में काफी अट्रैक्टिव लगती हैं. माना जाता है कि यह फॉर्मेल्डिहाइड जैसे हानिकारक तत्वों को कम करने में मदद कर सकता है. इसे ज्यादा धूप की जरूरत नहीं होती और कम देखभाल में भी यह अच्छी तरह बढ़ता है. इसकी मिट्टी सूखने पर ही पानी डालें.

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3. पीस लिली (Peace Lily): इस लिस्ट में अगला नाम पीस लिली का है. ये अपने खूबसूरत सफेद फूलों और गहरे हरे पत्तों के लिए जानी जाती है. यह घर के अंदर आसानी से उगने वाला पौधा है. इसके बारे में माना जाता है कि यह हवा में मौजूद बेंजीन, अमोनिया और कुछ अन्य हानिकारक गैसों को कम करने में मदद कर सकता है. इसे ऐसी जगह रखें जहां सीधी धूप न आती हो. इसकी मिट्टी में हल्की नमी बनाए रखें. ध्यान रखें कि यह पालतू जानवरों के लिए जहरीली हो सकती है.

4. स्पाइडर प्लांट (Spider Plant): स्पाइडर प्लांट की लंबी और हरे-सफेद रंग की पत्तियां इसे बेहद खूबसूरत बनाती हैं. यह कम देखभाल में भी अच्छी तरह बढ़ता है. माना जाता है कि यह कार्बन मोनोऑक्साइड और फॉर्मेल्डिहाइड जैसे कुछ पॉल्यूटेंट्स को कम करने में मदद कर सकता है. इसे घर के अंदर ऐसी जगह रखें जहां हल्की रोशनी आती हो. इसकी मिट्टी में हल्की नमी बनाए रखें, लेकिन ज्यादा पानी न डालें.

5. एलोवेरा (Aloe Vera): एलोवेरा ऐसा पौधा है जिसे घर में लगाने के कई फायदे हैं. इसकी मोटी पत्तियों में जेल मौजूद होता है, जिसका इस्तेमाल स्किन की देखभाल में किया जाता है. यह पेंट और सफाई से जुड़े के बाद हवा में मौजूद दूषित और हानिकारक तत्वों को कम करने में मदद कर सकता है. इसे ऐसी जगह रखें जहां अच्छी धूप आती हो. इसे बहुत ज्यादा पानी देने की जरूरत नहीं होती.

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6. बोस्टन फर्न (Boston Fern): बोस्टन फर्न अपने घने और खूबसूरत हरे पत्तों की वजह से घर की डेकोरेशन के लिए अच्छा ऑप्शन है. यह आसपास की नमी बढ़ाने में मदद करता है. इसके बारे में यह भी माना जाता है कि यह हवा से फॉर्मेल्डिहाइड जैसे कुछ हानिकारक तत्वों को कम कर सकता है. इसे ऐसी जगह रखें जहां सीधी तेज धूप न आती हो. इस पौधे को नमी पसंद है, इसलिए इसकी मिट्टी को सूखने न दें.

7. एरेका पाम (Areca Palm): एरेका पाम घर को हरा-भरा और खूबसूरत बनाने के लिए अच्छा इंडोर प्लांट है. इसकी लंबी और घनी पत्तियां लिविंग रूम या बालकनी को अट्रेक्टिव लुक देती हैं. यह घर में नमी बढ़ाने में मदद करता है. इसे ऐसी जगह रखें जहां अच्छी रोशनी आती हो. इसकी मिट्टी में हल्की नमी बनाए रखें और समय-समय पर पत्तियों की सफाई करते रहें.

8. रबर प्लांट (Rubber Plant): रबर प्लांट की बड़ी, मोटी और चमकदार पत्तियां इसे बाकी पौधों से अलग बनाती हैं. इसे घर के अंदर गमले में आसानी से उगाया जा सकता है. माना जाता है कि इसकी पत्तियां धूल को रोकने में मदद करती हैं और यह कुछ हानिकारक गैसों को कम करने की क्षमता रखता है. इसे ऐसी जगह रखें जहां रोशनी आती हो. मिट्टी सूखने पर ही पानी दें और पत्तियों पर जमी धूल को साफ करते रहें.

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