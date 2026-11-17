उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग पर बातचीत की तारीख सामने आ गई है. समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय ने आजतक से खास बातचीत में बताया कि दोनों दलों के बीच 23, 24 और 25 नवंबर को दिल्ली में सीट बंटवारे पर चर्चा होगी.

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इसके लिए दोनों पार्टियों की ओर से तीन-तीन सदस्यों की कमेटी बनाई जाएगी. उन्होंने कहा कि गठबंधन पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा. दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी.

राजीव राय ने कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के बीच अनौपचारिक बातचीत हो चुकी है. इसमें सहमति बनी थी कि जल्द ही दोनों तरफ से तीन-तीन सदस्यों की कमेटी बनाई जाए.

23, 24 और 25 नवंबर को दिल्ली में होगी बैठक

राजीव राय ने बताया कि व्यस्तताओं को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को 23, 24 और 25 नवंबर की तारीखों का प्रस्ताव दिया है. उन्होंने कहा कि बार-बार अलग-अलग दिन बैठक करने के बजाय लगातार तीन दिन दिल्ली में बैठकर बातचीत करना बेहतर रहेगा. राजीव राय ने कहा, 'हमने 23, 24 और 25 नवंबर की तारीखें प्रस्तावित की हैं. लगातार तीन दिन दिल्ली में बैठेंगे, ताकि बार-बार बैठक करने में समय खराब न हो.'

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उन्होंने स्पष्ट किया कि ये तारीखें तय हो गई हैं और इन्हीं दिनों सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत होगी.

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20 नवंबर को कमेटी के नाम घोषित करेंगे अखिलेश यादव

सपा सांसद के मुताबिक, कांग्रेस की ओर से तीन सदस्यों के नाम सामने आ चुके हैं. वहीं, समाजवादी पार्टी की तरफ से कमेटी में कौन शामिल होगा, इसकी घोषणा अखिलेश यादव 20 नवंबर को करेंगे. राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच बातचीत को लेकर पूछे गए सवाल पर राजीव राय ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच सोमवार को बात हुई थी. इस दौरान अखिलेश यादव ने दो-तीन दिन में अपनी कमेटी बनाने की बात कही थी.

यूपी में SP-कांग्रेस में सीट बंटवारे पर बड़ी खबर. आजतक से SP सांसद राजीव राय बोले, '23,24,25 को सीट बंटवारे पर होगी बात' इंडिया ब्लॉक में सीट बंटवारे की तारीख आ गई? #UPElection2027 #Samajwadiparty #Congress #SeatSharing #ATVideo #Khabardar | Sayeed Ansari | @mausamii2u | @Scribe_Rahul | @aajtakjitendra — AajTak (@aajtak) November 17, 2026

कांग्रेस नेताओं के बयानों पर जताई नाराजगी

कांग्रेस के कुछ नेताओं की ओर से 300 से 400 सीटों पर दावेदारी और 181 सीटों की सूची को लेकर पूछे गए सवाल पर राजीव राय ने कहा कि समाजवादी पार्टी गठबंधन को लेकर गंभीर है. उन्होंने कहा, 'हम समाजवादी हैं और जुबान के पक्के हैं. हमारे यहां से किसी नेता का कोई गैरजिम्मेदाराना बयान नहीं आया होगा. हम शुरू से कहते रहे हैं कि गठबंधन था, है और रहेगा. हम साथ में चुनाव लड़ेंगे.' राजीव राय ने कहा कि कांग्रेस की तरफ से कौन नेता क्या बयान दे रहा है, इसका संज्ञान कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को लेना चाहिए.

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'सीट का नहीं, जीत का सवाल है'

कांग्रेस की ओर से 181 सीटों की कथित मांग को लेकर पूछे गए सवाल पर राजीव राय ने कहा कि सीटों की संख्या से ज्यादा महत्वपूर्ण चुनाव जीतना है. उन्होंने कहा, 'राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत सही फॉर्मूला बताया है कि सवाल सीट का नहीं, सवाल जीत का है.' सपा सांसद ने कहा कि गठबंधन का पहला लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी को हराना है. उन्होंने कहा कि सिर्फ सम्मानजनक सीटों की बात करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि चुनाव जीतना जरूरी है.

राजीव राय ने कहा, 'सम्मान चाहे समाजवादी पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, उत्तर प्रदेश की जनता का हो, लोकतंत्र का हो या संविधान का हो, वह तभी बचेगा जब इस सरकार की विदाई होगी.'

17 नवंबर से बातचीत शुरू होने के दावे पर क्या बोले?

कांग्रेस नेताओं की ओर से 17 नवंबर से सीट शेयरिंग पर बातचीत शुरू होने के दावों पर राजीव राय ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने पहले ऐसी कोई तारीख तय नहीं की थी.

उन्होंने कहा कि जब पहले कोई तारीख तय ही नहीं थी तो बातचीत टलने या स्थगित होने का सवाल नहीं उठता. राजीव राय ने स्पष्ट किया कि वह पहली बार बातचीत की तारीखों की जानकारी दे रहे हैं. उनके मुताबिक, अब 23 से 25 नवंबर तक दिल्ली में दोनों दलों की कमेटियां सीट बंटवारे को लेकर चर्चा करेंगी.

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इस बातचीत में यह भी साफ हुआ कि फिलहाल सीटों की संख्या पर कोई अंतिम सहमति नहीं बनी है. दोनों दलों की कमेटियों के बीच बातचीत के बाद ही सीट शेयरिंग की तस्वीर स्पष्ट हो सकेगी.

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