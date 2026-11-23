CM Vijay Wife At Kavya-Anirudh Reception: सनराइजर्स हैदराबाद की मालकिन काव्या मारन और म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध रविचंदर ने 11 नवंबर 2026 को इटली में शादी रचाई थी. शादी के बाद से ही दोनों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं. इटली में दोस्तों और करीबियों के बीच शादी रचाने के बाद काव्या और अनिरुद्ध ने भारत में रिसेप्शन दिया. साउथ सिनेमा और क्रिकेट जगत के चर्चित सितारों से सजी काव्या और अनिरुद्ध की रिसेप्शन पार्टी भी सुर्खियों में है. इस ग्रैंड सेलिब्रेशन में एक ऐसी मेहमान भी पहुंचीं, जिनकी झलक देखने के लिए फैंस लंबे समय से इंतजार कर रहे थे.



हम बात कर रहे हैं CM विजय की पत्नी संगीता सोरनालिंगम की, जो काफी समय बाद किसी बड़े इवेंट में नजर आईं. संगीता ने इस खास मौके पर न तो हैवी लहंगा पहना और न ही कोई चमक-दमक वाला आउटफिट चुना, बल्कि पीले रंग के बेहद खूबसूरत सूट में पहुंचकर सबका ध्यान खींच लिया. उनका सादगी भरा अंदाज जितना खास था, उससे कहीं ज्यादा चौंकाने वाली उनके सूट की कीमत है. ये सूट देखने में बेशक सिंपल हो, लेकिन ये बहुत महंगा है.



काव्या-अनिरुद्ध के रिसेप्शन में छाईं विजय की पत्नी

काव्या मारन और अनिरुद्ध रविचंदर ने चेन्नई में वेडिंग रिसेप्शन रखा था, जिसमें साउथ फिल्म इंडस्ट्री की कई जानी-मानी हस्तियां शामिल हुईं. लेकिन इस पार्टी में थलपति विजय की पत्नी संगीता की मौजूदगी ने खास तौर पर लोगों का ध्यान खींचा. लाइमलाइट से दूर रहने वाली संगीता, तलाक का ऐलान करने और फिर तलाक की अर्जी वापस लेने के लंबे समय बाद किसी इवेंट में दिखाई दीं. वायरल तस्वीरों में वह नए जोड़े काव्या और अनिरुद्ध के साथ मुस्कुराते हुए पोज देती नजर आईं.



पीले सूट में संगीता का रॉयल अंदाज

रिसेप्शन के लिए संगीता ने जयपुर के मशहूर लग्जरी डिजाइनर ब्रांड निधि थोलिया (Nidhi Tholia) का पीले रंग का खूबसूरत कुर्ता सेट चुना. उनका यह आउटफिट पहली नजर में भले ही सिंपल लगे, लेकिन इसकी बारीक कारीगरी और डिजाइन इसे बेहद खास बनाते हैं. उन्होंने हैवी साड़ी और लहंगे से हटकर ऐसा एथनिक लुक अपनाया, जिसमें सादगी के साथ शाही टच भी देखने को मिला.

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डोरी और गोटा-पत्ती की कढ़ाई ने बनाया खास

संगीता के इस आउटफिट का नाम 'येलो कुर्ता सेट विद अ क्रिंकल्ड कलीदार इनर एंड दुपट्टा' है. इसमें वाइब्रेंट येलो शेड का स्ट्रेट-कट सिल्क कुर्ता है, जिसे मैचिंग क्रिंकल्ड कलीदार इनर के साथ पेयर किया गया है. इसकी डबल-लेयर डिजाइन आउटफिट को खूबसूरत घेर और रॉयल लुक देती है.

कुर्ते पर डोरी और गोटा-पत्ती की बारीक हैंड एम्ब्रॉयडरी की गई है. वहीं, इसके साथ आइवरी शेड का ऑर्गेंजा दुपट्टा दिया गया है, जिसके स्कैलप्ड बॉर्डर और नाजुक कढ़ाई इसकी खूबसूरती बढ़ा रहे हैं. पीले और ऑफ-वाइट का कॉम्बिनेशन संगीता के पूरे लुक को बेहद एलिगेंट बना रहा था.



मिनिमल जूलरी और खुले बालों से पूरा किया लुक

संगीता ने अपने आउटफिट को ज्यादा हैवी एक्सेसरीज के साथ स्टाइल नहीं किया. उन्होंने कानों में छोटे झुमके और उंगली में स्टेटमेंट रिंग पहनी. वहीं, सॉफ्ट वेव्स में खुले बाल और नेचुरल ड्यूई मेकअप उनके लुक को और खूबसूरत बना रहे थे. हाथ में छोटा-सा ऑफ-वाइट क्लच लेकर उन्होंने अपने एथनिक लुक को कंप्लीट किया.

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CM विजय की पत्नी ने काव्या-अनिरुद्ध के रिसेप्शन के लिए डिजाइनर निधि थोलिया का सूट चुना. (Photo: https://www.nidhitholia.com/)



कितनी है संगीता के सूट की कीमत?

संगीता का यह सूट देखने में भले ही सिंपल और सोबर लगे, लेकिन इसकी कीमत जानकर आप जरूर चौंक जाएंगे. निधि थोलिया की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक, इस येलो सिल्क कुर्ता सेट की कीमत 1 लाख 35 हजार रुपये है. यानी संगीता ने अपने सादगी भरे अंदाज के लिए भी लाखों रुपये खर्च किए.

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