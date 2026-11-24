इंदौर के एक परिवार को अमेरिका के अलास्का और कनाडा की क्रूज ट्रिप का झांसा देकर साढ़े 14 लाख ठगी का मामला सामने आया है. महिला ने परिवार को नकली एयर टिकट भी दिए. महिला को सोमवार को गिरफ्तार किया गया. गिरफ्तारी से पहले उसने परिवार से संपर्क तोड़ दिया था.

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क्राइम ब्रांच पुलिस उपायुक्त राजेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि आरोपी महिला की पहचान पूजा सिंह उर्फ पूजा तिवारी के रूप में हुई है. उसकी उम्र 28 वर्ष है. वह हरियाणा के फरीदाबाद की रहने वाली है. इंदौर का एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ कनाडा और अलास्का की क्रूज़ यात्रा की प्लानिंग कर रहा था. वह एक परिचित के जरिए पूजा के संपर्क में आय़ा था.

महिला ने इंदौर के इस परिवार को टूरिस्ट वीज़ा, क्रूज़ रिज़र्वेशन, होटल में ठहरने की व्यवस्था और एयर टिकट दिलाने का वादा किया था. DCP ने बताया कि शिकायत के मुताबिक, आरोपी महिला ने नवंबर और दिसंबर के बीच उस व्यक्ति से कुल 14.38 लाख रुपये लिए थे. इसके बाद उसने उसे नकली PNR नंबर वाले एयर टिकट भेजे. लेकिन फिर इसके बाद उनसे सारा संपर्क तोड़कर चंपत हो गई.

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शिकायत की जांच के बाद पुलिस ने पूजा सिंह को गिरफ्तार किया है और उस पर भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. DCP ने बताया कि महिला से पूछताछ की जा रही है.

फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि इस धोखाधड़ी में कितने लोग शामिल थे.

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