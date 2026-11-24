Dev Diwali 2026: हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व है. इसी दिन देव दीपावली का त्योहार भी मनाया जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था. इस जीत की खुशी में सभी देवी-देवताओं ने काशी के घाटों पर दीप जलाकर उत्सव मनाया था. तभी से इस दिन दीप जलाने की परंपरा चली आ रही है. देव दीपावली पर गंगा घाटों से लेकर घरों तक दीपक जलाकर इस पर्व को मनाया जाता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस दिन दीपक जलाने की सही संख्या क्या है और कितने दीये जलाना शुभ माना जाता है.

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देव दीपावली 2026 आज

द्रिक पंचांग के अनुसार, पूर्णिमा तिथि 23 नवंबर की रात 11 बजकर 42 मिनट से शुरू हो चुकी है. इसका समापन 24 नवंबर की रात 8 बजकर 23 मिनट पर होगा. ऐसे में इस साल देव दीपावली का पर्व आज यानी 24 नवंबर 2026 को मनाया जा रहा है.

देव दीपावली पर कितने दीपक जलाएं?

देव दीपावली पर कितने दीपक जलाने चाहिए, इसकी कोई निश्चित संख्या नहीं है. आप अपनी श्रद्धा के अनुसार दीपक जला सकते हैं. हालांकि, मान्यता है कि इस दिन 5, 11, 21, 51 और 108 दीये जलाना शुभ होता है. इस दिन घर के मुख्य दरवाजे, पूजा घर, तुलसी के पौधे और आंगन में दीपक जला सकते हैं. धार्मिक मान्यता है कि इससे घर में सुख-शांति बनी रहती है और देवी-देवताओं का आशीर्वाद मिलता है.

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देव दीपावली पर दीप जलाने का महत्व

देव दीपावली को लेकर भगवान शिव और त्रिपुरासुर की एक पौराणिक कथा प्रचलित है. कथा के अनुसर, त्रिपुरासुर नाम के राक्षस ने तीनों लोकों में आतंक मचा रखा था. उसके डर से सभी देवता परेशान थे. तब उन्होंने भगवान शिव से मदद मांगी. देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव ने कार्तिक पूर्णिमा के दिन त्रिपुरासुर का वध कर दिया.

महादेव की इस जीत से खुश होकर देवताओं ने दीप जलाए और उत्सव मनाया. तभी से इस दिन को देव दीपावली कहा जाने लगा. इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं.धार्मिक मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा पर दीपदान करने से पुण्य मिलता है. इस दिन गंगा नदी में दीप जलाना भी शुभ माना जाता है. काशी में देव दीपावली पर घाटों को लाखों दीयों से सजाया जाता है. इस खूबसूरत नजारे को देखने के लिए दूर-दूर से लोग पहुंचते हैं.

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