अच्छी डिग्री, कई साल की पढ़ाई और नौकरी पाने के लिए कड़ी मेहनत... इसके बावजूद अगर महीने की सैलरी 30 हजार रुपये हो तो बड़े शहर में गुजारा करना आसान नहीं है. वहीं, बेंगलुरु में एक कुक हर महीने 40 हजार रुपये कमा रही हैं. इतना ही नहीं, उन्हें रविवार और त्योहारों पर छुट्टी भी मिलती है. छुट्टी लेने पर उनकी सैलरी भी नहीं काटी जाती. बेंगलुरु के एक मार्केटर ने अपनी कुक की कमाई और काम करने के तरीके की तुलना ग्रेजुएट युवाओं को मिल रही नौकरियों से की है. उनकी यह पोस्ट सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है.

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5-6 घरों में खाना बनाकर हर महीने 40 हजार कमाई

मार्केटर और कंटेंट क्रिएटर कार्तिकेय उनियाल ने LinkedIn पर एक पोस्ट शेयर कर ऐसा सवाल पूछा है कि जॉब मार्केट को लेकर सच्चाई एक बार फिर सामने आ गई है. इतनी ही नहीं उनके इस पोस्ट एक बार फिर लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है.

उन्होंने अपने पोस्ट में बताया कि उनकी कुक बेंगलुरु में हर महीने करीब 40 हजार रुपये कमाती हैं. वहीं, उनके LinkedIn फीड पर ऐसी नौकरियों के विज्ञापन दिखाई देते हैं, जिनमें ग्रेजुएशन की डिग्री, मार्केटिंग की जानकारी और सोशल मीडिया पर काम करने की स्किल मांगी जाती है, लेकिन सैलरी केवल 30 हजार रुपये की ऑफर होती है.

उनियाल के मुताबिक, उनकी कुक सुबह करीब 8 बजे काम शुरू करती हैं. वह 5 से 6 घरों में खाना बनाने का काम करती हैं और फिर दोपहर में दो से तीन घंटे का ब्रेक लेती है. इसके साथ ही वह शाम में फिर अपना काम शुरू करती है और 8 बजे तक काम पूरा होने के बाद अपने घर लौट जाती है.

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छुट्टी पर नहीं कटते हैं पैसे... ऑफिस के बाद भी आता है कॉल

उनियाल ने अपनी पोस्ट में बताया कि कुक की कमाई के साथ उनके वर्क-लाइफ बैलेंस भी काफी अच्छा है. उन्होंने बताया कि उनकी कुक को रविवार और त्योहारों पर छुट्टी भी मिलती है. अगर वह कभी छुट्टी लेती हैं तो उनकी सैलरी भी नहीं काटी जाती. उन्होंने एक और बात पर ध्यान दिलाया. उनके मुताबिक, शाम 8 बजे काम खत्म करके घर जाने के बाद कोई उन्हें फोन नहीं करता और न ही रविवार या छुट्टी के दिन अचानक कोई काम दे दिया जाता है. लेकिन इसका उलट, कई कॉर्पोरेट कर्मचारियों को ऑफिस का टाइम खत्म होने के बाद भी कॉल किया जाता है और मैसेज आते रहते हैं.

₹30-40 हजार में बेंगलुरु में रहना मुश्किल

मार्केटर ने अपनी पोस्ट में बेंगलुरु में रहने के खर्च पर भी चर्चा की है. उनके मुताबिक, शहर में 30 से 40 हजार रुपये महीने कमाने वाले युवाओं के लिए गुजारा करना बहुत मुश्किल है. किराया, खाना और रोजाना आने-जाने का खर्च मिलाकर सैलरी का बड़ा हिस्सा खत्म हो जाता है. उन्होंने खास तौर पर नए BTech और MBA ग्रेजुएट्स की स्थिति का जिक्र किया, जिन्हें कम शुरुआती सैलरी में लंबे काम के घंटे और सख्त डेडलाइन का सामना करना पड़ता है.

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सोशल मीडिया पर हैरान हैं लोग

उनियाल की पोस्ट पर कई लोगों ने अपनी राय रखी. कुछ यूजर्स ने कहा कि कई घरों में काम करके कुक ने अपनी कमाई के एक से ज्यादा स्रोत बना लिए हैं. ऐसे में अगर एक घर में काम छूट भी जाए तो उनकी पूरी कमाई बंद नहीं होती. कुछ लोगों ने प्रेस करने वाले और इलेक्ट्रिशियन जैसे स्वतंत्र रूप से काम करने वाले लोगों की भी उदाहरण दिया. उनका कहना था कि ऐसे कामगार अपने समय और काम को खुद मैनेज कर सकते हैं. वहीं, नौकरी करने वाले लोगों के पास कई बार अपनी दिनचर्या को बैलेंस करने का कोई विकल्प नहीं होता है.

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