scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

जंतर-मंतर के प्रदर्शनकारियों के फेस रिकग्निशन का मामला, सुनवाई के लिए तैयार हुआ सुप्रीम कोर्ट

पेपर लीक के खिलाफ जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस द्वारा फेशियल रिकग्निशन तकनीक के इस्तेमाल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की सुनवाई पर सहमति जताई है. यह मामला सुरक्षा और नागरिकों की निजता के बीच संतुलन से जुड़ा है.

Advertisement
X
फेस रिकग्निशन तकनीक पर सुप्रीम कोर्ट में होगी बहस (Photo-ITG)
फेस रिकग्निशन तकनीक पर सुप्रीम कोर्ट में होगी बहस (Photo-ITG)

पेपर लीक के खिलाफ जंतर-मंतर पर हुए छात्र प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों की पहचान के लिए फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी (एफआरटी) के इस्तेमाल का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में दाखिल याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जताई है.

मुख्य न्यायाधीश (CJI) न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस याचिका को जंतर-मंतर प्रदर्शन से संबंधित अन्य याचिकाओं के साथ जोड़ने का निर्देश दिया है.

याचिका में आरोप लगाया गया है कि प्रदर्शनकारियों की पहचान के लिए चेहरे की पहचान करने वाली तकनीक का इस्तेमाल नागरिकों की निजता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है.

सम्बंधित ख़बरें

Eknath Shinde attack on Uddhav Thackeray
शिवसेना का मतलब क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा सवाल
₹8 करोड़ खर्च होने के बाद भी निर्माण ठप
बिना निर्माण कहां गए ₹8 करोड़, सुपरनोवा प्रोजेक्ट पर सुप्रीम कोर्ट सख्त
Delhi HC Stresses Media Accountability While Upholding Press Freedom
लेज के आलू पर SC का बड़ा फैसला... पेप्सिको का हक बरकरार, किसानों को भी राहत
The Government of India has introduced stricter rules for AI-generated and deepfake content, placing greater responsibility on social media platforms.
डिजिटल क्राइम पर 48 घंटे में राहत की मांग, सुप्रीम कोर्ट में याचिका
Sushil Kumar
'सुप्रीम कोर्ट ने जो दरवाजा बंद किया...', सुशील कुमार को बेल से इनकार

याचिकाकर्ताओं का तर्क शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ FRS का इस्तेमाल निजता के अधिकार और लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन के अधिकार का उल्लंघन है. याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि बिना किसी स्पष्ट कानून के प्रदर्शनकारियों की निगरानी करना नागरिकों की प्राइवेसी और डेटा सुरक्षा का सीधा उल्लंघन है.

ये भी पढ़ें: CJP प्रोटेस्ट में फेशियल रिकग्निशन तकनीक का इस्तेमाल सही? जानें क्या कहता है कानून

दरअसल, भारत में कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और फेशियल रिकग्निशन तकनीक का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है. 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए फेशियल रिकग्निशन सिस्टम, ड्रोन और अन्य आधुनिक तकनीकों का सहारा लेना शुरू किया. हालांकि, इन तकनीकों के उपयोग को विनियमित करने के लिए अब तक कोई स्पष्ट और व्यापक कानूनी ढांचा तैयार नहीं किया गया है. ऐसे में निजता के अधिकार, जवाबदेही और व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा को लेकर लगातार बहस जारी है.

Advertisement

यह मामला ऐसे समय में सामने आया है, जब स्वतंत्रता दिवस से पहले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को हाई अलर्ट पर रखा गया है. सुरक्षा एजेंसियों ने राजधानी के कई संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ा दी है. लाल किले के आसपास करीब 1,000 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनमें फेशियल रिकग्निशन सिस्टम से लैस कैमरे भी शामिल हैं.

दिल्ली पुलिस भीड़भाड़ वाले इलाकों में संदिग्ध और वांछित लोगों की पहचान के लिए आधुनिक तकनीक का व्यापक इस्तेमाल कर रही है. इसके लिए 'अभिज्ञान' नामक एप्लीकेशन का भी उपयोग किया जा रहा है, जिसमें एक करोड़ से अधिक अपराधियों का डेटा मौजूद है. पुलिसकर्मी हैंडहेल्ड डिवाइस के जरिए फिंगरप्रिंट की जांच कर रहे हैं, जबकि फेशियल रिकग्निशन वैन भी रणनीतिक स्थानों पर तैनात की गई हैं.

फेशियल रिकग्निशन तकनीक CCTV से कैसे अलग है?

फेशियल रिकग्निशन तकनीक पारंपरिक CCTV कैमरों से काफी अलग है. सामान्य CCTV कैमरे केवल तस्वीरें और वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, जबकि फेशियल रिकग्निशन सिस्टम किसी व्यक्ति के चेहरे का विश्लेषण करके उसका एक बायोमेट्रिक प्रोफाइल तैयार करता है और फिर उसे पहले से मौजूद डेटाबेस से मिलाकर उसकी पहचान करने की कोशिश करता है.

यह भी पढ़ें: 40 घंटे में 80 लाख की लूट का खुलासा, इजराइली फेशियल रिकग्निशन तकनीक की मदद से पकड़े गए आरोपी

Advertisement

सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर (SFLC) के लीगल डायरेक्टर प्रशांत सुगथन का कहना है कि सक्रिय फेशियल रिकग्निशन तकनीक सामान्य वीडियो निगरानी से पूरी तरह अलग है. उनके मुताबिक, जब किसी व्यक्ति के चेहरे से जुड़े डेटा को डेटाबेस के साथ जोड़ा जाता है, तो यह सीधे तौर पर निजता के अधिकार से जुड़ा मामला बन जाता है. उनका मानना है कि इस तरह की तकनीक के इस्तेमाल से व्यक्तिगत गोपनीयता के उल्लंघन की आशंका बढ़ जाती है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    जंतर-मंतर के प्रदर्शनकारियों के फेस रिकग्निशन का मामला, सुनवाई के लिए तैयार हुआ सुप्रीम कोर्ट |
    How To Make Thick Curd: दही में नहीं दिखेगा एक भी बूंद पानी! जामन में मिलाएं ये चीज, जमेगा एकदम थक्केदार...गाढ़ा और मलाईदार    |
    चीन की चाल नाकाम, केंद्र सरकार ने बैन किया 'कैंसर' का खतरा पैदा करने वाला हर्बिसाइड |
    अल-नीनो का असर, डानुबे नदी का पानी घटा तो निकला हिटलर का युद्धपोत |
    'इस जन्म में दिव्यांग बनाया, अगले जन्म में ऐसा न बनाना', प्रयागराज से कांवड़ लेकर काशी निकले कमलेश और राजेश |
    पहली बेगम संग खटपट, दूसरी शादी से डरा यूट्यूबर? कहा- चीन से रोबोट डॉल मंगा लूंगा |
    Ashlesha Nakshtra Gochar: 15 अगस्त से मालामाल हो जाएंगी 4 राशियां, बुध की बदली चाल करेगी कमाल |
    Bijnor में बाइक सवार के पीछे दौड़ा खूंखार गुलदार, वीडियो हुआ वायरल |
    'इंतहा हो गई इंतजार की...', मोदी कैबिनेट फेरबदल में देरी, देखें सो सॉरी |
    रांची के छात्र आंदोलन पर पुलिसिया एक्शन, 600 प्रदर्शनकारियों पर FIR दर्ज
    Advertisement