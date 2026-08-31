scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

केदारनाथ में आस्था का सैलाब, बारिश के बीच भी जारी है यात्रा... अब तक 14 लाख ने किए दर्शन

पहाड़ों में मौसम का मिजाज भले ही बदलता रहे, लेकिन बाबा केदार के भक्तों की आस्था पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा. लगातार हो रही बारिश के बीच भी केदारनाथ धाम की यात्रा जारी है.

Advertisement
X
खराब मौसम के बावजूद भी केदारनाथ में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़. (Photo: Screengrabs)
खराब मौसम के बावजूद भी केदारनाथ में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़. (Photo: Screengrabs)

उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में मौसम लगातार करवट बदल रहा है. जिससे कई जगहों पर बारिश का दौर जारी है, लेकिन इसका असर बाबा केदार के भक्तों की आस्था पर नहीं पड़ रहा है. बारिश और बदलते मौसम के बीच भी केदारनाथ मंदिर की यात्रा सुचारु रूप से जारी है. देश के अलग-अलग हिस्सों से श्रद्धालु तमाम चुनौतियों के बावजूद बाबा केदार के दर्शन के लिए धाम पहुंच रहे हैं.

केदारनाथ धाम में इन दिनों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है. खराब मौसम और मुश्किल पहाड़ी रास्तों के बावजूद भक्तों के कदम लगातार धाम की ओर बढ़ रहे हैं. मंदिर परिसर में हर दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं. बाबा के दर्शन के लिए कतारों में खड़े भक्तों के बीच उत्साह और श्रद्धा साफ नजर आ रही है. पूरे धाम में हर-हर महादेव और बाबा केदार के जयकारों की गूंज सुनाई दे रही है.

अब तक 14 लाख 73 हजार से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन
आंकड़ों के मुताबिक अब तक 14 लाख 73 हजार से ज्यादा श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं. यात्रा के दौरान मौसम चुनौती जरूर बना हुआ है, लेकिन श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ है. प्रशासन और मंदिर समिति की ओर से भी यात्रा को सुचारु बनाए रखने के लिए व्यवस्थाओं पर नजर रखी जा रही है.

सम्बंधित ख़बरें

rudranath temple pujari
शराब पीकर मां-बहन की गालियां दे रहे कांवड़िए! पुजारी का VIDEO वायरल
अस्थायी तौर पर रोक दी गई है अमरनाथ यात्रा. (Photo: Screengrab)
मौसम का अलर्ट: अमरनाथ यात्रा रोकी गई, केदारनाथ-कैलाश यात्रा भी प्रभावित
badrinath kedarnath highway
पहाड़ से गिरे पत्थर-मलबे ने रोकी रफ्तार, बद्रीनाथ-केदारनाथ हाईवे ठप
hindu dharam kedarnath
कैसे बचा हजारों साल पुराना मंदिर? जानें केदारनाथ के अनसुलझे रहस्य
Kedarnath Dham
केदारनाथ में डेंजर जोन से रहें सावधान, CCTV से निगरानी कर रहा प्रशासन
Advertisement

मौसम विभाग की ओर से आने वाले दिनों में मौसम के अपेक्षाकृत बेहतर रहने की उम्मीद जताई गई है. ऐसे में सितंबर महीने में केदारनाथ यात्रा में और तेजी आने की संभावना है. माना जा रहा है कि मौसम साफ रहने पर देशभर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंचेंगे.

बद्री-केदार मंदिर समिति के सदस्य वीनित पोस्ती ने बताया कि मौसम की चुनौतियों के बावजूद यात्रा सुचारु रूप से चल रही है. उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा और दर्शन व्यवस्था को लेकर लगातार आवश्यक इंतजाम किए जा रहे हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    केदारनाथ में आस्था का सैलाब, बारिश के बीच भी जारी है यात्रा... अब तक 14 लाख ने किए दर्शन |
    बंगाल की खाड़ी में बढ़ी मौसमी हलचल! मॉनसून सितंबर में और काटेगा गदर, इन राज्यों के लिए IMD का अलर्ट |
    'ये मुस्लिम फैमिली का मैटर है...', इस्लामिक NATO में बांग्लादेश की एंट्री फाइनल? |
    सचिन की मां का बर्थडे बना खास, सानिया-सारा, अर्जुन ने मिलकर लुटाया प्यार |
    Budh Gochar 2026: स्वराशि में आकर बुध बनाएंगे भद्र राजयोग! 4 राशियों को मिलेगा अपार धन |
    इस तरह मिलती है Google में नौकरी, जान लें A टू Z गाइड, फ्रेशर्स की सैलरी सुन उड़ जाएंगेे होश |
    KBC 18: झाड़ू-पोंछा लगाती हैं मां-दिहाड़ी मजदूरी कर चलता है घर, रो पड़े कंटेस्टेंट के पिता, भावुक हुए अमिताभ बच्चन |
    दूध उत्पादकों से अब 3 रुपये लीटर महंगा दूध खरीदेगी विजय सरकार, CM का ऐलान |
    यूपी चुनाव से पहले किलेबंदी... लखनऊ में आज सपा-बीजेपी-बसपा तीनों की बड़ी बैठक, जानिए प्लान |
    दिल्ली में 47 लाख, महाराष्ट्र में 2.07 करोड़ नाम हो सकते हैं बाहर, आज जारी होगा ड्राफ्ट SIR रोल
    Advertisement