केदारनाथ में आस्था का सैलाब, बारिश के बीच भी जारी है यात्रा... अब तक 14 लाख ने किए दर्शन

उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में मौसम लगातार करवट बदल रहा है. जिससे कई जगहों पर बारिश का दौर जारी है, लेकिन इसका असर बाबा केदार के भक्तों की आस्था पर नहीं पड़ रहा है. बारिश और बदलते मौसम के बीच भी केदारनाथ मंदिर की यात्रा सुचारु रूप से जारी है. देश के अलग-अलग हिस्सों से श्रद्धालु तमाम चुनौतियों के बावजूद बाबा केदार के दर्शन के लिए धाम पहुंच रहे हैं.

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केदारनाथ धाम में इन दिनों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है. खराब मौसम और मुश्किल पहाड़ी रास्तों के बावजूद भक्तों के कदम लगातार धाम की ओर बढ़ रहे हैं. मंदिर परिसर में हर दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं. बाबा के दर्शन के लिए कतारों में खड़े भक्तों के बीच उत्साह और श्रद्धा साफ नजर आ रही है. पूरे धाम में हर-हर महादेव और बाबा केदार के जयकारों की गूंज सुनाई दे रही है.

अब तक 14 लाख 73 हजार से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन

आंकड़ों के मुताबिक अब तक 14 लाख 73 हजार से ज्यादा श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं. यात्रा के दौरान मौसम चुनौती जरूर बना हुआ है, लेकिन श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ है. प्रशासन और मंदिर समिति की ओर से भी यात्रा को सुचारु बनाए रखने के लिए व्यवस्थाओं पर नजर रखी जा रही है.

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मौसम विभाग की ओर से आने वाले दिनों में मौसम के अपेक्षाकृत बेहतर रहने की उम्मीद जताई गई है. ऐसे में सितंबर महीने में केदारनाथ यात्रा में और तेजी आने की संभावना है. माना जा रहा है कि मौसम साफ रहने पर देशभर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंचेंगे.

बद्री-केदार मंदिर समिति के सदस्य वीनित पोस्ती ने बताया कि मौसम की चुनौतियों के बावजूद यात्रा सुचारु रूप से चल रही है. उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा और दर्शन व्यवस्था को लेकर लगातार आवश्यक इंतजाम किए जा रहे हैं.

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