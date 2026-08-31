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दूध उत्पादकों से अब 3 रुपये लीटर महंगा दूध खरीदेगी विजय सरकार, CM का ऐलान

तमिलनाडु सरकार अब प्रति लीटर दूध की खरीद पर दूध उत्पादकों को अधिक धनराशि का भुगतान करेगी. मुख्यमंत्री विजय ने इस बात की घोषणा की है.

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दूध के दाम
दूध के दाम

तमिलनाडु सरकार ने दुग्ध उत्पादकों के लिए बड़ा ऐलान किया है. सरकार ने दूध की खरीद के लिए निर्धारित मूल्य में अब तीन रुपये प्रति लीटर बढ़ाने का ऐलान किया है. मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने खुद विधानसभा में इस बात का ऐलान किया है. सीएम विजय ने कहा है कि दुग्ध उत्पादकों के अनुरोध पर पशुओं के चारे की कीमतों में हुए इजाफे को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है.

सीएम विजय ने कहा है कि दूध की खरीद कीमत 38 से बढ़ाकर 41 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है. उन्होंने यह भी कहा कि सरकार दूध खरीद की कीमत को 44 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ाएगी. सीएम विजय ने कहा कि दूध की खरीद कीमत में इजाफे से सरकार पर करीब 770 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा.

उन्होंने विधानसभा में दूध की खरीद कीमत बढ़ाने के साथ ही नियम 110 के तहत कई और महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कीं. सीएम विजय ने थूथुकुडी में 20 हजार करोड़ रुपये की लागत से नया सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट स्थापित करने की घोषणा भी की. उन्होंने कहा कि बिजली के क्षेत्र में बेहतर ट्रांसमिशन व्यवस्था के लिए आगे की सोच के साथ तमिलनाडु ट्रांसमिशन इम्प्रूवमेंट स्कीम लागू की जाएगी.

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सीएम विजय ने कहा कि इसके तहत करीब 15 हजार किलोमीटर के ट्रांसमिशन नेटवर्क को जोड़ा जाएगा. उन्होंने कहा कि थूथुकुडी में पर्यावरण से जुड़े बिंदुओं का ध्यान रखते हुए पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत दो संयंत्र स्थापित किए जाएंगे. सीएम विजय ने कहा कि इन दोनों संयंत्रों की कुल क्षमता 1200 मेगावाट होगी. ये सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन होंगे.

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यह भी पढ़ें: '6 फ्री सिलेंडर का वादा था, तीन का ही ऐलान...', CM विजय की नई स्कीम पर भड़की बीजेपी

उन्होंने कहा कि बिजली की अतिरिक्त उपलब्धता को बैट्रियों में स्टोर कर बाद में इस्तेमाल करने की प्रक्रिया भी चल रही है. सीएम विजय ने कहा कि बिजली की अधिक मांग के समय राज्य की निर्भरता मुख्य रूप से थर्मल पावर प्लांट पर रहती है. पिछली सरकारों में बिजली के क्षेत्र में पर्याप्त निवेश नहीं किया गया. उन्होंने कहा कि चेन्नई की बिजली आपूर्ति व्यवस्था मजबूत करने के लिए 36 नए 33/11 केवी पावर स्टेशन बनाए जाएंगे.

यह भी पढ़ें: तमिलनाडु की विजय सरकार ने घटा दी स्टालिन की सिक्योरिटी

सीएम विजय ने यह भी कहा है कि बिजली उपकरणों के आधुनिकीकरण, उनमें सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. कांचीपुरम में सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग पार्क स्थापित किया जाएगा. इससे करीब 2000 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित होने, पांच हजार लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है. कोयंबटूर में 4000 करोड़ रुपये की लागत से फिनटेक हब स्थापित करने का ऐलान भी सीएम विजय ने किया है.

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