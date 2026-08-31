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Budh Gochar 2026: स्वराशि में आकर बुध बनाएंगे भद्र राजयोग! 4 राशियों को मिलेगा अपार धन

Budh Gochar 2026: बुद्धि, व्यापार और वाणी के कारक बुध देव 7 सितंबर 2026 को अपनी स्वराशि और उच्च राशि कन्या में प्रवेश करने जा रहे हैं. इसके शुभ प्रभाव से कई राशियों को लाभ होगा. आइए जानते हैं उन राशियों के बारे में.

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बुध गोचर (Photo: ITG)
बुध गोचर (Photo: ITG)

Budh Gochar 2026: ज्योतिष शास्त्र में बुध देव को बुद्धि, तर्क, वाणी, व्यापार और अर्थव्यवस्था का कारक ग्रह माना जाता है. सितंबर के महीने में ग्रह-नक्षत्रों की चाल में बड़ा फेरबदल होने जा रहा है. 7 सितंबर को बुध ग्रह अपनी ही स्वराशि और उच्च राशि कन्या में प्रवेश करेंगे. बुध के अपनी उच्च राशि में प्रवेश करने से एक बेहद शुभ और शक्तिशाली 'भद्र राजयोग' का निर्माण हो रहा है.

वैदिक ज्योतिष में भद्र राजयोग को पंचमहापुरुष योगों में से एक माना गया है. जब भी बुध अपनी स्वराशि या उच्च राशि (मिथुन या कन्या) में केंद्र भाव में विराजते हैं, तब यह योग बनता है. इस योग के प्रभाव से व्यक्ति को तीव्र बुद्धि, व्यापार में अपार सफलता, वाणी का प्रभाव और धन-धान्य की प्राप्ति होती है. बुध के इस गोचर से कई राशियों का भाग्योदय होने वाला है, लेकिन 4 राशियां ऐसी हैं जिनके लिए यह समय बहुत ही शुभ और लाभकारी सिद्ध होगा. आइए जानते हैं वे कौन सी राशियां हैं:

मिथुन राशि (Gemini)
मिथुन राशि के स्वामी स्वयं बुध देव हैं. कन्या राशि में बुध का गोचर आपके सुख, साधन और पारिवारिक भाव को मजबूत करेगा.

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करियर और व्यापार: कार्यक्षेत्र में आपकी बुद्धि और रणनीतियों की तारीफ होगी. जो लोग व्यापार में हैं, उन्हें बड़ा मुनाफा या नई डील मिल सकती है.

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आर्थिक स्थिति: धन लाभ के मजबूत योग बन रहे हैं. प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने का मन बना रहे हैं, तो यह समय अनुकूल है.

पारिवारिक जीवन: परिवार में लंबे समय से चला आ रहा तनाव समाप्त होगा और घर में सुख-शांति का माहौल रहेगा.

सिंह राशि (Leo)
सिंह राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर धन और वाणी के भाव में होने जा रहा है, जिससे आपको आकस्मिक धन लाभ होगा.

धन लाभ: फंसा हुआ पैसा वापस मिल सकता है. बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी और निवेश से भारी मुनाफा मिलेगा.

वाणी का प्रभाव: आपकी बोलचाल में मिठास और आकर्षण बढ़ेगा, जिससे आप दूसरों को आसानी से प्रभावित कर पाएंगे. मार्केटिंग और मीडिया से जुड़े लोगों को खास फायदा होगा.

करियर: नौकरीपेशा लोगों की पदोन्नति (प्रमोशन) या वेतन वृद्धि (इंक्रीमेंट) के रास्ते खुलेंगे.

कन्या राशि (Virgo)
बुध आपकी ही राशि के स्वामी हैं और वे आपकी ही राशि (लग्न भाव) में प्रवेश कर रहे हैं. ऐसे में भद्र राजयोग का सबसे बड़ा और शुभ प्रभाव आपके ऊपर देखने को मिलेगा.

आत्मविश्वास और बौद्धिक क्षमता: आपकी निर्णय लेने की क्षमता अद्भुत रहेगी. बौद्धिक कार्यों में बड़ी सफलता हासिल होगी.

मान-सम्मान: समाज और कार्यस्थल पर आपका मान-सम्मान बढ़ेगा. लोग आपकी सलाह मानेंगे.

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दांपत्य और साझेदारी: पार्टनरशिप के बिजनेस में भारी मुनाफा होगा और जीवनसाथी के साथ रिश्ते और अधिक मजबूत होंगे.

धनु राशि (Sagittarius)
धनु राशि वालों के लिए बुध का गोचर दशम भाव (कर्म भाव) में होगा. ऐसे में आपके करियर और काम-काज में जबरदस्त उछाल आएगा.

नौकरी में बदलाव: यदि आप नई नौकरी की तलाश में हैं या जॉब चेंज करना चाहते हैं, तो अच्छे अवसर मिलेंगे.

कारोबार में विस्तार: बिजनेस कर रहे जातकों को नए ऑर्डर मिलेंगे, जिससे व्यापार का विस्तार होगा.

वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग: बॉस और उच्चाधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे आपके प्रोजेक्ट्स समय से पहले पूरे होंगे.

बुध ग्रह के शुभ प्रभाव बढ़ाने के आसान उपाय
यदि आप इस गोचर के दौरान बुध देव की विशेष कृपा पाना चाहते हैं, तो ये छोटे-छोटे उपाय अवश्य करें:

गणेश जी की पूजा: बुधवार के दिन भगवान गणेश को दूर्वा (हरी घास) और मोदक अर्पित करें.

हरी वस्तुओं का दान: जरूरतमंदों को हरी सब्जियां, हरा कपड़ा या मूंछ की दाल का दान करें.

बुध मंत्र का जाप: प्रतिदिन 108 बार ॐ बुं बुधाय नमः मंत्र का जाप करें.

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