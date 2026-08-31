scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

इस तरह मिलती है Google में नौकरी, जान लें A टू Z गाइड, फ्रेशर्स की सैलरी सुन उड़ जाएंगेे होश

क्या आप भी गूगल में पाना चाहते हैं नौकरी? तो इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी गूगल में नौकरी करने का सपना हर युवक का होता है, जो टेक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं.ऐसे में कई बार युवाओं को सफलता मिलती है, तो कई बार उन्हें समझ नहीं आता है कि कैसे इन पदों पर आवेदन करना है. चलिए जान लेते हैं कि गूगल में कैसे आवेदन करते हैं? 

Advertisement
X
गूगल में नौकरी पाने के लिए करनी होती है बहुत मेहनत.
गूगल में नौकरी पाने के लिए करनी होती है बहुत मेहनत.

दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी गूगल न केवल अपने अच्छे वर्क कल्चर के बारे में जानी जाती है बल्कि यहां मिलने वाली सैलरी और सुख-सुविधाएं भी युवाओं को आकर्षित करती हैं. इसके लिए हर साल लाखों युवा, गूगल में आवेदन करते हैं, लेकिन कुछ लोग इसमें सफल हो जाते हैं तो कोई पीछे रह जाता है. कई बार तो उन्हें यही नहीं समझ आता है कि आखिर क्यों वह रिजेक्ट हुए हैं.

इतना ही नहीं कई बार तो युवा, ये सोचकर घबरा जाते हैं कि गूगल में नौकरी करने के लिए बहुत पढ़ाई करनी होती है या हम कैसे नौकरी कर सकते हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है. अगर आप भी लंबे समय से गूगल में करियर बनाने पर फोकस कर रहे हैं, तो जान लें A टू Z गाइड. 

सही रिज्यूमे 

सम्बंधित ख़बरें

10वीं पास को मिलेगी सरकारी नौकरी.
इस विभाग में 23 हजार से ज्यादा भर्तियां, आपके राज्य में हैं कितनी सीटें? 
Newmarket Clock Tower.-File photo
वन नेशन वन टाइम... आखिर क्यों पूरे देश की 'घड़ी मिलाने' की जरूरत
nepal flood former chief justice
नेपाल बाढ़ में लापता बंगाल के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, अब तक सुराग नहीं
जयपुर के दो केंद्रों पर 5 सितंबर को होगी परीक्षा. (screengrab)
1,111 सेंटर पर NEET PG परीक्षा, सुरक्षा के थे कड़े इंतजाम, जयपुर में गड़बड़ी
परीक्षा या परेशानी! NEET PG पेपर पर भड़के छात्र.
'बंद हो रहे थे कंप्यूटर', NEET-PG परीक्षा में अव्यवस्था पर भड़के छात्र

गूगल में आवेदन करने से पहले एक अच्छा रिज्यूमे तैयार करना बेहद अहम काम है. ध्यान रहे है कि दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी में काम करने का तरीका काफी अलग होता है. यहां पर क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी मैटर करती है. वैसे तो गूगल में डिग्री से ज्यादा स्किल मायने रखती है, लेकिन टेक्निकल रोल्स के लिए कुछ कोर्स करना जरूरी होता है. इनमें B.E/B.TECH (कंप्यूटर साइंस), MCA  और कहीं-कहीं तो B.Sc/M.Sc (कंप्यूटर साइंस) भी मान्य होती है. 

Advertisement

ऐसी होती है हायरिंग 

  • गूगल में नौकरी पाने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट Google Careers पर जाना होगा. 
  • आप जिस भी पोस्ट पर आवेदन करना चाहते हैं, उसपर क्लिक करें और रिज्यूमे अपलोड करें. 
  • अगर आपका रिज्यूमे सिलेक्ट हो जाता है, तो HR आपके कॉनटेक्ट करेगा. 
  • हालांकि, इसके बाद आपने जिस भी रोल के लिए आवेदन किया होगा, उस हिसाब से टेस्ट लिया जाएगा. 
  • इसके बाद से इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और कई राउंड के टेस्ट से गुजरना होगा. 

नेटवर्किंग भी करती है कमाल 

लेकिन कई बार बहुत मेहनत करने के बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है. लेकिन कई बार रेफरल आपकी मदद कर सकता है. गूगल में काम करने वाले अपनी पहचान के कर्मचारी से बात करें और रेफरल की डिमांड करें. इससे आपके रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होने की संभावना बढ़ जाती है. 

यहीं पर खत्म नहीं होती परीक्षा 

बता दें कि शॉर्टलिस्ट होने का ये मतलू बिल्कुल नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो गया है. वास्तव में तो इसके बाद असली परीक्षा होती है. बता दें कि गूगल केवल स्मार्ट लोगों को ही नहीं बल्कि सही लोगों का चयन करता है. इसमें केवल आपके काम को नहीं देखा जाता है बल्कि आपका व्यवहार टीम के साथ कैसा है, लीडरशिप क्वालिटी को परखा जाता है. इसके साथ ही कठिन समय में आप किस तरह से रिएक्ट करते हैं ये भी काफी मायने रखता है. 

Advertisement

कितनी मिलती है सैलरी? 

अब युवाओं के बीच, जो सवाल सबसे ज्यादा उठता है, वह ये है कि गूगल में चयन होने के बाद कितनी सैलरी मिलती है. तो बता दें कि फ्रेशर्स को करीब 15 से 40 लाख रुपये का सालाना पैकेज मिलता है. वहीं, जो लोग वहां पर इंटर्नशिप कर रहे हैं, उन्हें लगभग 50 हजार से 1 लाख तक हर महीने सैलरी मिलती है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    इस तरह मिलती है Google में नौकरी, जान लें A टू Z गाइड, फ्रेशर्स की सैलरी सुन उड़ जाएंगेे होश |
    KBC 18: झाड़ू-पोंछा लगाती हैं मां-दिहाड़ी मजदूरी कर चलता है घर, रो पड़े कंटेस्टेंट के पिता, भावुक हुए अमिताभ बच्चन |
    दूध उत्पादकों से अब 3 रुपये लीटर महंगा दूध खरीदेगी विजय सरकार, CM का ऐलान |
    यूपी चुनाव से पहले किलेबंदी... लखनऊ में आज सपा-बीजेपी-बसपा तीनों की बड़ी बैठक, जानिए प्लान |
    दिल्ली में 47 लाख, महाराष्ट्र में 2.07 करोड़ नाम हो सकते हैं बाहर, आज जारी होगा ड्राफ्ट SIR रोल |
    मलबा, कीचड़ और उफान पर मंदाकिनी नदी... बाढ़ में डूबे चित्रकूट के कई गांव! |
    Low Maintenance Furniture: रोज सफाई का झंझट नहीं, बार-बार पॉलिश का खर्च भी जाएगा बच; घर के लिए ये 5 फर्नीचर हैं बेस्ट |
    नेपाल की भयानक बाढ़ में सब बह गया, नहीं हिला ये घर! वायरल वीडियो में खुला मजबूती का राज |
    शामली एनकाउंटर पर अंकित बालियान की पत्नी-बहन और मां का रिएक्शन, ADG अमिताभ यश की गोगी गैंग को चेतावनी |
    दिल्ली का नया मास्टर प्लान समझना हुआ आसान, DDA ने बताया पूरा प्लान
    Advertisement