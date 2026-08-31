सचिन की मां का बर्थडे बना खास, सानिया-सारा, अर्जुन ने मिलकर लुटाया प्यार

क्रिकेट के मैदान पर दुनिया भर में नाम कमाने वाले सचिन तेंदुलकर के लिए मां का रिश्ता आज भी सबसे खास है. उनके जन्मदिन के मौके पर तेंदुलकर परिवार एक साथ नजर आया और इस खास दिन को प्यार और खुशियों से यादगार बनाया. सारा, अर्जुन और सानिया चंडोक समेत परिवार के करीबी लोग इस सेलिब्रेशन में शामिल हुए.
सचिन तेंदुलकर ने भी मां के जन्मदिन की खूबसूरत झलकियां सोशल मीडिया पर शेयर कीं. इन तस्वीरों और वीडियो में परिवार का प्यार और मां के साथ बिताए गए खास पल नजर आए. रजनी तेंदुलकर अपने पालतू डॉग्स के साथ भी बेहद खुश नजर आईं.
मां के लिए सचिन का खास संदेश
सचिन ने मां को जन्मदिन की बधाई देते हुए बेहद प्यारा संदेश लिखा. उन्होंने कहा, 'Happy birthday, Aai. Clearly, you are everyone’s favourite! ❤️” यानी, ‘जन्मदिन मुबारक, आई. साफ है कि आप सभी की सबसे पसंदीदा हैं.’
सचिन का यह संदेश बताता है कि परिवार में मां की जगह कितनी खास है. सचिन उन्हें प्यार से ‘आई’ कहकर बुलाते हैं. जन्मदिन के मौके पर परिवार का एक साथ होना इस रिश्ते की गर्माहट को और खूबसूरत बना रहा था.
सचिन की कामयाबी के पीछे मां का बड़ा योगदान
सचिन तेंदुलकर के क्रिकेट करियर की कहानी उनकी मां के जिक्र के बिना अधूरी है. बचपन से ही सचिन के सपनों और उनके संघर्ष में परिवार का साथ रहा. सचिन ने कई मौकों पर अपनी मां के योगदान और उनके प्यार को याद किया है.
क्रिकेट के मैदान पर सचिन ने दुनिया के बड़े-बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए, लेकिन उनके लिए मां का प्यार और परिवार की खुशियां हमेशा सबसे ऊपर रही हैं. यही वजह है कि मां के जन्मदिन पर सचिन का यह छोटा-सा संदेश भी दिल छू लेने वाला बन गया.
सारा और अर्जुन के साथ परिवार की मौजूदगी ने इस सेलिब्रेशन को और खास बना दिया. तस्वीरों में नजर आया कि तेंदुलकर परिवार ने इस दिन को किसी भव्य आयोजन की बजाय प्यार, साथ और खुशियों के साथ मनाया.
एक तरफ क्रिकेट की दुनिया में सचिन की पहचान किसी परिचय की मोहताज नहीं, तो दूसरी तरफ मां के लिए वह आज भी वही बेटा हैं, जिसके लिए उनका प्यार सबसे अनमोल है.