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दिल्ली में 47 लाख, महाराष्ट्र में 2.07 करोड़ नाम हो सकते हैं बाहर, आज जारी होगा ड्राफ्ट SIR रोल

SIR के तहत दिल्ली में करीब 47.7 लाख और महाराष्ट्र में 2.07 करोड़ मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट रोल में नहीं होंगे. योग्य मतदाताओं को 30 सितंबर तक दावा-आपत्ति का मौका मिलेगा.

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SIR के तहत वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण. (Photo: Representational)
SIR के तहत वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण. (Photo: Representational)

दिल्ली-महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR का ड्राफ्ट सोमवार को जारी होगा. इसमें दिल्ली के करीब 47.7 लाख मतदाता फिलहाल जगह नहीं बना पाएंगे. महाराष्ट्र में भी लगभग 2.07 करोड़ वोटरों के नाम ड्राफ्ट रोल में नहीं होंगे. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि इन लोगों का वोट देने का अधिकार हमेशा के लिए खत्म हो गया है.

दिल्ली में कुल 1.45 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर हैं. इनमें से करीब 97.5 लाख लोगों का घर-घर सत्यापन पूरा होने के बाद रिकॉर्ड डिजिटल हो पाया. बाकी 47.7 लाख लोगों को अलग-अलग वजहों से ड्राफ्ट रोल से बाहर रखा गया है. इनमें अनुपस्थित, दूसरी जगह चले गए, मृत, डुप्लीकेट, अन्य श्रेणी वाले लोग शामिल हैं.

महाराष्ट्र में भी करोड़ों वोटर प्रभावित

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महाराष्ट्र में करीब 2.07 करोड़ वोटरों के फॉर्म जमा नहीं हो पाए हैं, इसलिए इनके नाम ड्राफ्ट रोल में नहीं दिख सकते हैं. मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के मुताबिक, इसे लेकर घबराने की जरूरत नहीं है. ड्राफ्ट लिस्ट में नाम नहीं होने का मतलब यह नहीं है कि व्यक्ति हमेशा के लिए वोटर लिस्ट से बाहर हो गया.

महाराष्ट्र में बाहर रखे गए नामों में करीब 34 लाख मृत मतदाता बताए गए हैं. करीब 17 लाख रिकॉर्ड डुप्लीकेट पाए गए हैं. यानी ऐसे लोग जिनका नाम एक से ज्यादा जगहों की मतदाता सूची में दर्ज है.

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नाम नहीं है तो क्या करें?

ड्राफ्ट लिस्ट में नाम नहीं दिखने पर मतदाताओं के पास इसे ठीक कराने का मौका रहेगा. चुनाव आयोग के मुताबिक 31 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं.

अगर किसी योग्य मतदाता का नाम छूट गया है, तो वह फॉर्म-6 भरकर नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकता है. यह आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है. इसी तरह किसी गलत प्रविष्टि को लेकर भी आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है.

अंतिम लिस्ट कब आएगी?

दावे और आपत्तियां मिलने के बाद उनकी जांच की जाएगी. इसके बाद अंतिम मतदाता सूची जारी होगी. दिल्ली की फाइनल वोटर लिस्ट 4 नवंबर 2026 को प्रकाशित की जाएगी.

इस पूरी प्रक्रिया का मतलब यह है कि आज जारी होने वाली ड्राफ्ट लिस्ट अंतिम सूची नहीं है. जिन योग्य लोगों का नाम इसमें नहीं है, वे तय समय के भीतर अपना दावा पेश कर सकते हैं. जांच के बाद उनका नाम अंतिम सूची में शामिल किया जा सकता है.
 

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