बिहार के बेगूसराय में हैवानियत की इंतहा: गैंगरेप पीड़िता को छत से फेंका, हालत गंभीर

बिहार के बेगूसराय में गैंगरेप केस की पीड़िता पर एक बार फिर हमला किए जाने का मामला सामने आया है. आरोप है कि बदमाशों ने महिला को उसके घर की छत से नीचे फेंक दिया. गंभीर रूप से घायल महिला को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है. पीड़िता ने पुराने गैंगरेप मामले के आरोपियों और उनके परिजनों पर धमकी देने और इस घटना के पीछे होने का आरोप लगाया है.

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मामला चकिया थाना क्षेत्र का है. पुलिस ने पीड़िता के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है.

दरवाजा खोलने निकली महिला को छत पर ले गए बदमाश

पीड़िता के मुताबिक, सोमवार रात करीब 12 बजे उसकी देवरानी के घर का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया गया था. देवरानी ने फोन कर उसे दरवाजा खोलने के लिए बुलाया. आरोप है कि जैसे ही महिला दरवाजा खोलने के लिए घर से बाहर निकली, दो बदमाश उसे सीढ़ियों के रास्ते छत पर ले गए.

वहां उसके साथ मारपीट की गई और फिर छत से नीचे फेंक दिया गया. घटना में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई और बेहोशी की हालत में मिली. परिजन उसे पहले बरौनी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए. इसके बाद बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया.

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पुराने गैंगरेप केस के आरोपियों पर धमकी देने का आरोप

बताया जा रहा है कि जून 2029 में महिला के साथ चार लोगों ने घर में घुसकर गैंगरेप किया था. यह मामला उस समय काफी चर्चा में रहा था. अब पीड़िता ने आरोप लगाया है कि पुराने मामले के आरोपी और उनके परिजन लगातार उसे धमकियां दे रहे हैं. महिला और उसके पति का दावा है कि इसी मामले से जुड़े लोगों ने ताजा हमला करवाया है.

परिजनों के मुताबिक, महिला के साथ पहले भी तीन बार मारपीट की घटनाएं हो चुकी हैं. ताजा घटना के बाद पूरा परिवार दहशत में है.

पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार

मुख्यालय डीएसपी निखिल कुमार ने बताया कि महिला के फर्द बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है. पुलिस ने मामले में भोंगल कुमार नाम के एक आरोपी को तत्काल गिरफ्तार किया है.

डीएसपी के अनुसार, पीड़िता ने बताया है कि घर से बाहर निकलने के बाद उसे छत पर ले जाया गया और वहां से नीचे फेंक दिया गया. पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है. गिरफ्तार आरोपी को पुराने गैंगरेप मामले के मुख्य आरोपी रामू महतो का रिश्तेदार बताया जा रहा है.

पुलिस पर सूचना नहीं लेने का भी आरोप

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इस मामले में परिजनों ने चकिया थाना पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि उन्होंने घटना के बाद सुबह से कई बार थाना प्रभारी के निजी नंबर पर फोन कर सूचना देने की कोशिश की, लेकिन फोन रिसीव नहीं हुआ.

इसके बाद सदर अस्पताल पहुंचने पर परिजनों ने एसपी मनीष को मामले की जानकारी दी. इसके बाद नगर थाना पुलिस अस्पताल पहुंची और महिला का इलाज सुनिश्चित कराने के साथ उसका फर्द बयान दर्ज किया. बाद में बयान चकिया थाना भेजा गया, जिसके आधार पर FIR दर्ज कर कार्रवाई शुरू की गई. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.

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