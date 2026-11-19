उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने आई नाबालिग बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आया है. बच्ची अपने परिवार के साथ कार्यक्रम में पहुंची थी. आरोप है कि इसी दौरान एक युवक उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ खेत में ले गया और उसके साथ रेप किया.

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मामला सेंट्रल नोएडा के बादलपुर थाना क्षेत्र का है. आरोपी की पहचान रोहित के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि वह बच्ची के मामा का दोस्त है. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी. पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश में लगाई गईं.

पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक, नाबालिग बच्ची अपने परिवार के साथ एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने आई थी. इसी दौरान आरोपी रोहित उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया. आरोप है कि वह बच्ची को खेत में ले गया और वहां उसके साथ रेप किया.

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घटना के बाद जब परिजनों को पता चला तो वे सन्न रह गए. तुरंत पुलिस को घटना के बारे में सूचना दी गई. जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जायजा लिया. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की तलाश के लिए कई टीमें लगाईं.

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करीब दो घंटे में पुलिस मुठभेड़

पुलिस के मुताबिक, घटना के करीब दो घंटे के भीतर आरोपी के साथ मुठभेड़ हो गई. इस दौरान रोहित घायल हो गया. उसे पुलिस ने पकड़ लिया और आगे की कार्रवाई शुरू की. यह पूरा मामला सेंट्रल नोएडा के बादलपुर थाना क्षेत्र का है. पुलिस इस पूरे मामले की जांच-पड़ताल कर रही है.

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