दिल्ली में बार-बार सड़क खुदाई पर लगेगी रोक, चांदनी चौक से शुरू होगा मल्टी-यूटिलिटी डक्ट सिस्टम

दिल्ली सरकार ने शहर में बार-बार होने वाली सड़क खुदाई को रोकने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है. अब राजधानी में मल्टी-यूटिलिटी डक्ट ( MUD) बनाए जाएंगे. इन डक्ट के जरिए कई जरूरी सेवाओं की लाइनें जमीन के नीचे एक ही जगह से गुजारी जा सकेंगी. इससे सड़कों को बार-बार खोदने की जरूरत कम होगी.
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार दिल्ली को सुरक्षित और बेहतर बनाने पर काम कर रही है. सरकार ऐसी व्यवस्था बनाना चाहती है, जो आने वाले समय की जरूरतों को भी पूरा करे. मल्टी-यूटिलिटी डक्ट इसी प्लानिंग का हिस्सा है.
एक ही जगह से गुजरेंगी कई लाइनें
मल्टी-यूटिलिटी डक्ट एक तरह का भूमिगत रास्ता होगा. इसमें बिजली की केबल डाली जा सकेगी. पानी और गैस की पाइपलाइन भी यहां से गुजर सकेगी. फायर हाइड्रेंट नेटवर्क के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा.
इस व्यवस्था से अलग-अलग एजेंसियों को अपनी लाइन डालने के लिए सड़क नहीं खोदनी पड़ेगी. जरूरत पड़ने पर डक्ट के अंदर जाकर लाइन की मरम्मत की जा सकेगी. इससे काम भी जल्दी होगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे सड़कें मजबूत बनी रहेंगी. सड़क पर ट्रैफिक की परेशानी भी कम होगी. लोगों को रोजाना होने वाली दिक्कत से राहत मिलेगी.
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सरकार इस योजना के लिए जल्द ही एक स्पेशल टेकनीक समिति बनाएगी. इसमें बिजली कंपनियों के अधिकारी शामिल होंगे. दिल्ली जल बोर्ड के विशेषज्ञ भी इसमें रहेंगे. लोक निर्माण विभाग और दूसरे विभागों के अधिकारी भी समिति का हिस्सा होंगे.
यह समिति डक्ट के निर्माण और विस्तार को लेकर सुझाव देगी. समिति की सिफारिश के आधार पर अलग-अलग इलाकों में काम आगे बढ़ाया जाएगा.
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि डक्ट का डिजाइन भी खास तरीके से तैयार किया जाएगा. इसमें हवा आने-जाने की व्यवस्था होगी. आग से बचाव के इंतजाम भी होंगे. मरम्मत के लिए आसानी से अंदर जाने की सुविधा होगी. आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सकेगी.
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चांदनी चौक से होगी शुरुआत, सड़क खुदाई का बदलेगा तरीका
सरकार पहले इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू करेगी. इसके लिए चांदनी चौक को चुना गया है. यहां दो जगहों पर मल्टी-यूटिलिटी डक्ट बनाए जाएंगे. एस्प्लेनेड रोड पर करीब 310 मीटर लंबा डक्ट बनाया जाएगा. वहीं मोर सराय रोड पर करीब 560 मीटर लंबे हिस्से में काम होगा. दोनों जगहों पर जल्द काम शुरू करने की योजना है.
इन दोनों प्रोजेक्ट से मिलने वाले एक्पीरिएंस के हिसाब से आगे दिल्ली के दूसरे इलाकों में भी डक्ट बनाए जाएंगे. इससे सरकार को इस व्यवस्था को बेहतर तरीके से लागू करने में मदद मिलेगी.
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि अभी अलग-अलग सरकारी एजेंसियां अपनी जरूरत के हिसाब से सड़क खोदती हैं. कई बार एक ही सड़क को अलग-अलग समय पर कई बार खोदा जाता है. इससे लोगों को परेशानी होती है. ट्रैफिक भी प्रभावित होता है. सड़क की गुणवत्ता पर भी असर पड़ता है.
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मल्टी-यूटिलिटी डक्ट बनने के बाद इस समस्या को कम किया जा सकेगा. अलग-अलग सेवाओं के लिए एक साझा भूमिगत रास्ता मिलेगा। इससे भविष्य में नई लाइन डालना भी आसान होगा.
सरकार का कहना है कि यह कदम दिल्ली में बेहतर शहरी योजना की दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव है. इससे सड़कें कम खोदी जाएंगी. ट्रैफिक की परेशानी घटेगी. यूटिलिटी सेवाओं का रखरखाव भी आसान होगा. दिल्ली को व्यवस्थित और भविष्य के लिए तैयार बनाने में यह व्यवस्था अहम भूमिका निभा सकती है.