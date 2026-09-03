'मैं नामर्द...मुझे बर्बाद कर दिया', आमिर खान के अजीज दोस्त का फूटा गुस्सा

आमिर खान और आशुतोष गोवारिकर की फिल्म ‘लगान’ भारतीय सिनेमा की यादगार फिल्मों में शामिल है. साल 2001 में रिलीज हुई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता हासिल करने के साथ-साथ दुनियाभर में भारतीय फिल्मों की पहचान मजबूत की थी. फिल्म में बाघा का किरदार निभाने वाले अभिनेता अमीन हाजी ने भी अपनी शानदार अदाकारी से दर्शकों का दिल जीता. हालांकि, अब अभिनेता ने इस फिल्म को लेकर ऐसा बयान दिया है, जिसने सभी को हैरान कर दिया है.

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अमीन हाजी ने एक हालिया बातचीत में कहा कि ‘लगान’ ने उनका करियर बर्बाद कर दिया. हालांकि, उनके इस बयान का मतलब फिल्म की आलोचना करना नहीं था. अमीन के मुताबिक, ‘लगान’ में उनके किरदार और फिल्म की कहानी को जिस तरह से लिखा गया था, उसके बाद उन्हें मिलने वाले दूसरे रोल कमजोर लगने लगे.

अमीन हाजी का छलका दर्द

सिद्धार्थ कनन को दिए इंटरव्यू में अमीन ने कहा- लगान के बाद जब भी काम के लिए गया, तो मुझे रिजेक्ट कर दिया गया. आशुतोष गोविरकर ने कहा था कि लगान जैसी फिल्म 800 साल में एक बार दिखती है. ये मेरा नसीब और कर्म था, जो वो फिल्म मुझे मिली. उसके आगे मुझे जो मिला मैं मना करता गया. तो उसके मैं बर्बाद हो गया. मेरे कहने का मतलब था कि मुझे उस तरह का कुछ नहीं मिल रहा था, जैसे मैंने लगाने में किया था. लगान ने मुझे वो दिया, जैसे मुझे खुदा ने ताजमहल दे दिया हो. लगाने ने आमिर खान जैसा दोस्त दिया. मेरे कहने का मतलब था कि लगाने के बाद मैं कुछ और मैं कुछ बन गया.

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अमीन हाजी ने कहा कि मैंने बहुत बुरे दिन देखे हैं. मेरा कल्चर बोलता है कि मुझे कमाना है. मैं कभी कमा नहीं पाया. मैं नामर्द हूं. मेरी बीवी अच्छी है भाई. मैं बच गया. एक दिन मैंने बोला कि मैंने विक्रम भट्ट का काम छोड़कर गलती की. अभी तो हमारे पास पैसे भी नहीं है.

अमीन हाजी ने कहा कि वो खुद को खुशनसीब मानते हैं, जो उन्हें शार्लोट व्हिटबी-कोल्स जैसी लाइफ पार्टनर मिली.

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