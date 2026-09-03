scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'मैं नामर्द...मुझे बर्बाद कर दिया', आमिर खान के अजीज दोस्त का फूटा गुस्सा

अमीन हाजी फिल्म लगान में बाघा का किरदार निभा चुके हैं. अब उन्होंने लगान को अपने करियर की बेस्ट फिल्म बताया. ये भी कहा कि इस फिल्म ने उन्हें बर्बाद कर दिया.

Advertisement
X
आमिर के दोस्त का दर्द (Photo: Social Media)
आमिर के दोस्त का दर्द (Photo: Social Media)

आमिर खान और आशुतोष गोवारिकर की फिल्म ‘लगान’ भारतीय सिनेमा की यादगार फिल्मों में शामिल है. साल 2001 में रिलीज हुई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता हासिल करने के साथ-साथ दुनियाभर में भारतीय फिल्मों की पहचान मजबूत की थी. फिल्म में बाघा का किरदार निभाने वाले अभिनेता अमीन हाजी ने भी अपनी शानदार अदाकारी से दर्शकों का दिल जीता. हालांकि, अब अभिनेता ने इस फिल्म को लेकर ऐसा बयान दिया है, जिसने सभी को हैरान कर दिया है. 

अमीन हाजी ने एक हालिया बातचीत में कहा कि ‘लगान’ ने उनका करियर बर्बाद कर दिया. हालांकि, उनके इस बयान का मतलब फिल्म की आलोचना करना नहीं था. अमीन के मुताबिक, ‘लगान’ में उनके किरदार और फिल्म की कहानी को जिस तरह से लिखा गया था, उसके बाद उन्हें मिलने वाले दूसरे रोल कमजोर लगने लगे.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Amin Hajee (@aminhajeefilm)

अमीन हाजी का छलका दर्द
सिद्धार्थ कनन को दिए इंटरव्यू में अमीन ने कहा- लगान के बाद जब भी काम के लिए गया, तो मुझे रिजेक्ट कर दिया गया. आशुतोष गोविरकर ने कहा था कि लगान जैसी फिल्म 800 साल में एक बार दिखती है. ये मेरा नसीब और कर्म था, जो वो फिल्म मुझे मिली. उसके आगे मुझे जो मिला मैं मना करता गया. तो उसके मैं बर्बाद हो गया. मेरे कहने का मतलब था कि मुझे उस तरह का कुछ नहीं मिल रहा था, जैसे मैंने लगाने में किया था. लगान ने मुझे वो दिया, जैसे मुझे खुदा ने ताजमहल दे दिया हो. लगाने ने आमिर खान जैसा दोस्त दिया. मेरे कहने का मतलब था कि लगाने के बाद मैं कुछ और मैं कुछ बन गया.

Advertisement

अमीन हाजी ने कहा कि मैंने बहुत बुरे दिन देखे हैं. मेरा कल्चर बोलता है कि मुझे कमाना है. मैं कभी कमा नहीं पाया. मैं नामर्द हूं. मेरी बीवी अच्छी है भाई. मैं बच गया. एक दिन मैंने बोला कि मैंने विक्रम भट्ट का काम छोड़कर गलती की. अभी तो हमारे पास पैसे भी नहीं है. 

सम्बंधित ख़बरें

Aamir Khan Sonam Wangchuk
सोनम वांगचुक ने आमिर को कहा 'गजनी', पहली मुलाकात का किया जिक्र
dil chahta hai
'दिल चाहता है' के 25 साल पूरे, आमिर-सैफ ने साथ मनाया जश्न, गुस्साए फैन्स बोले- अक्षय खन्ना कहां हैं?
Anup Jalota
73 की उम्र में भजन सम्राट अनूप जलोटा करेंगे चौथी शादी? तोड़ी चुप्पी, बोले- भाग्य पर है
parikshit sahni
झुके कंधे-हाथों में डंडा, मशहूर एक्टर का हाल देख भावुक हुए फैन्स
Sunny Deol,Aamir Khan Clash
सनी-आमिर बंटे! बंटवारा 1947 के OTT राइट्स को लेकर दोनों क्यों भिड़े?

अमीन हाजी ने कहा कि वो खुद को खुशनसीब मानते हैं, जो उन्हें शार्लोट व्हिटबी-कोल्स जैसी लाइफ पार्टनर मिली. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    अंतिम यात्रा भी कीचड़ से निकली, मुस्सेपुर में बदहाल रास्ते ने फिर बढ़ाई ग्रामीणों की चिंता |
    चुनौतियों वाला उपद्रव प्रदेश नहीं, संभावना का उत्तर प्रदेश बनाया: सीएम योगी |
    BCCI ने रोहित के भविष्य पर दिया बड़ा अपडेट, ‘डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट’ की अटकलों पर लगाया ब्रेक |
    4 ट्रेन कैंसिल, 13 डायवर्ट... अचानक ट्रैक के नीचे से धंस गई जमीन, जानिए वजह  |
    मच्छरदानी में इंसान को देखकर मच्छर ने पूछा ऐसा सवाल, सुनकर दिमाग चकरा जाएगा आपका! |
    सिपाही खाती रहीं खाना, अस्पताल से फिल्मी अंदाज में फरार हुई महिला कैदी |
    How to Keep Room Cool: बारिश-मॉनसून में गर्मी और उमस से भर गया किराए का छोटा कमरा, ये ट्रिक अपनाएं, बिना एसी रूम होगा ठंडा |
    पटना में सरकारी स्कूल की 46 वर्षीय शिक्षिका की संदिग्ध मौत, खून से लथपथ मिला शव... पुलिस को हत्या का शक |
    Auto चलाकर लद्दाख पहुंचा बेंगलुरु का शख्स, बताया कितना आया खर्चा |
    8th Pay Commission: 29 लाख मिलेंगे एक्स्‍ट्रा... अगर 8वें वेतन आयोग में हुआ सिर्फ ये फैसला
    Advertisement