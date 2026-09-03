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बिजली पानी से लेकर गैस और FASTag तक, WhatsApp से ही होंगे कई जरूरी पेमेंट, जानिए कैसे करता है काम

अब बिजली, पानी और गैस का बिल भरने के लिए अलग-अलग ऐप खोलने की जरूरत नहीं होगी.WhatsApp के नए Bill Payments फीचर से यूजर्स एक ही ऐप पर कई जरूरी बिलों का पेमेंट कर सकेंगे. जानिए कैसे काम करेगा यह फीचर और इसका इस्तेमाल कैसे करें.

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अगर आप भी बिजली, पानी और गैस का बिल भरने के लिए अलग-अलग ऐप का इस्तेमाल करते हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है. अब आपको इन बिल का पेमेंट करने के लिए बार-बार अलग ऐप खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी. WhatsApp ने भारत में नया Bill Payments फीचर शुरू किया है. इसकी मदद से यूजर्स वॉट्सऐप के जरिए ही कई तरह के जरूरी बिल का पेमेंट कर सकेंगे.

वॉट्सऐप का इस्तेमाल अभी तक ज्यादातर लोग चैटिंग, फोटो-वीडियो शेयर करने और कॉलिंग के लिए करते थे. लेकिन अब कंपनी ऐप में पेमेंट से जुड़े फीचर्स को भी बढ़ा रही है. नए बिल पेमेंट्स फीचर की मदद से यूजर्स अपने रोज के जरूरी बिल एक ही ऐप से मैनेज कर सकेंगे.

WhatsApp पर कौन-कौन से बिल भर सकेंगे?

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वॉट्सऐप के इस नए फीचर की मदद से यूजर्स कई तरह के बिलों का पेमेंट कर सकते हैं. इसमें बिजली, पानी, पाइप्ड गैस, FASTag, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड बिल और लोन रिपेमेंट जैसे पेमेंट शामिल हैं.

यह फीचर Bharat Connect (BBPS) नेटवर्क से जुड़ा है. इसकी वजह से यूजर्स को अलग-अलग बिलर्स का ऑप्शन मिल सकता है. हालांकि, किसी खास कंपनी या विभाग का बिल तभी भर पाएंगे, जब वह इस नेटवर्क पर उपलब्ध होगा.

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यह भी पढ़ें: सब कुछ डिलीट करने के बाद भी स्टोरेज फुल? जानिए WhatsApp का राज़!

कैसे करना होगा बिल पेमेंट?

इस फीचर का इस्तेमाल करना काफी आसान है. इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फोन में वॉट्सऐप खोलना होगा. इसके बाद वॉट्सऐप की होम स्क्रीन पर दिए गए ₹ आइकन पर टैप करना होगा.

अब यहां आपको बिल पेमेंट्स का ऑप्शन दिखाई देगा. इस पर टैप करने के बाद आपको उस बिल की कैटेगरी चुननी होगी, जिसका पेमेंट करना है.
मान लीजिए आपको बिजली का बिल भरना है, तो आपको इलेक्ट्रिसिटी का ऑप्शन चुनना होगा. इसके बाद अपना बिजली विभाग या सर्विस प्रोवाइडर चुनना होगा.

अब आपको अपना कस्टमर नंबर या अकाउंट नंबर डालना होगा. डिटेल डालने के बाद अगर आपका बिल सिस्टम में उपलब्ध है, तो स्क्रीन पर बिल की रकम दिखाई देगी. इसके बाद आपको बिल की रकम और दूसरी जानकारी चेक करनी होगी. सबकुछ सही होने पर पेमेंट के लिए आगे बढ़ सकते हैं.

यह भी पढ़ें: पोर्न ऐप के नाम पर साइबर ठगी का नया खतरा, Facebook-Instagram Ads से APK डाउनलोड करा रहे ठग, I4C की एडवाइजरी

एक ही ऐप से कई बिल होंगे मैनेज

इस फीचर का फायदा उन लोगों को ज्यादा होगा, जो हर महीने कई तरह के बिल भरते हैं. अब बिजली, पानी या गैस के बिल के लिए अलग-अलग ऐप खोलने की जरूरत कम हो जाएगी.

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इसके अलावा वॉट्सऐप पर जिन बिलर्स का पहले इस्तेमाल किया गया है, उन्हें दोबारा आसानी से एक्सेस किया जा सकता है. इससे अगली बार बिल भरना और भी आसान हो जाएगा.

सभी यूजर्स को अभी नहीं मिला फीचर

वॉट्सऐप का यह नया फीचर भारत में धीरे-धीरे यूजर्स के लिए रोलआउट किया जा रहा है. इसलिए अगर आपके वॉट्सऐप में अभी बिल पेमेंट्स का ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. आने वाले समय में यह फीचर और ज्यादा यूजर्स के लिए अवेलेबल कराया जा सकता है.

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