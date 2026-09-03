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Krishna Janmashtami Upay 2026: जन्माष्टमी पर कल कर लें ये 3 उपाय, दूर होंगी परेशानियां

Krishna Janmashtami Upay 2026:जन्माष्टमी 2026 पर भगवान श्रीकृष्ण की कृपा पाने के लिए करें ये 3 आसान उपाय. जानें धन लाभ, सुख-समृद्धि और दांपत्य जीवन से जुड़े खास उपाय.

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जन्माष्टमी पर रोहिणी नक्षत्र और सर्वार्थ सिद्धि योग का संयोग भी बन रहा है.
जन्माष्टमी पर रोहिणी नक्षत्र और सर्वार्थ सिद्धि योग का संयोग भी बन रहा है.

Krishna Janmashtami Upay 2026: जन्माष्टमी भगवान श्रीकृष्ण की भक्ति और आराधना का विशेष पर्व है. इस दिन भक्त व्रत रखते हैं और आधी रात को कान्हा के जन्म के समय विधि-विधान से पूजा करते हैं. मान्यता है कि जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण को उनकी प्रिय वस्तुएं अर्पित करने और कुछ विशेष उपाय करने से घर में सुख-समृद्धि आती है. इस साल जन्माष्टमी पर रोहिणी नक्षत्र और सर्वार्थ सिद्धि योग का संयोग भी बन रहा है, जिसे धार्मिक दृष्टि से शुभ माना जा रहा है. 

अगर आप भी जन्माष्टमी के दिन कान्हा की विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो पूजा के साथ ये आसान उपाय कर सकते हैं. मान्यता के अनुसार, इन उपायों से आर्थिक परेशानियों से लेकर करियर और दांपत्य जीवन से जुड़ी समस्याओं में राहत मिल सकती है. 

धन संबंधी परेशानी के लिए करें ये उपाय

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जन्माष्टमी के दिन भगवान श्रीकृष्ण को मोर पंख अर्पित करें. धार्मिक मान्यता में मोर पंख को भगवान कृष्ण का प्रिय माना गया है. पूजा के बाद इस मोर पंख को घर की तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रखा जा सकता है. माना जाता है कि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है . आप चाहें तो जन्माष्टमी की झांकी और कान्हा के मुकुट को भी मोर पंख से सजा सकते हैं. 

करियर में सफलता के लिए चढ़ाएं बांसुरी

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भगवान श्रीकृष्ण की पहचान उनकी बांसुरी से भी जुड़ी हुई है. जन्माष्टमी पर कान्हा को बांसुरी अर्पित करना शुभ माना जाता है. मान्यता है कि ऐसा करने से करियर में आ रही रुकावटें दूर होती हैं . पूजा के दौरान भगवान कृष्ण के श्रृंगार में बांसुरी जरूर शामिल करें. 

दांपत्य जीवन के लिए राधा रानी को चढ़ाएं श्रृंगार सामग्री

अगर वैवाहिक जीवन में तनाव या आपसी मतभेद चल रहे हैं तो जन्माष्टमी के दिन राधा रानी को श्रृंगार की सामग्री अर्पित कर सकते हैं. धार्मिक मान्यता के अनुसार, इससे पति-पत्नी के रिश्ते में प्रेम और मधुरता बढ़ती है. 

इसके अलावा जन्माष्टमी पर घर के ईशान कोण में भगवान कृष्ण की झांकी सजाना भी शुभ माना गया है. झांकी को फूलों, माखन की मटकी और गाय-बछड़े की छोटी प्रतिमा से सजा सकते हैं. 

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