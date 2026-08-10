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केंद्र ने शीर्ष नौकरशाही में किया बड़ा बदलाव, दीप्ति गौर मुखर्जी बनीं हायर एजुकेशन विभाग की नई सेक्रेटरी

केंद्र सरकार ने सोमवार देर रात शीर्ष नौकरशाही में फेरबदल करते हुए 1993 बैच की वरिष्ठ आईएएस अधिकारी दीप्ति गौर मुखर्जी को नया हायर एजुकेशन सेक्रेटरी (उच्च शिक्षा सचिव) नियुक्त किया है. वह विनीत जोशी का स्थान लेंगी, जिन्हें हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय में सचिव बनाया गया था.

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दीप्ति गौर मुखर्जी बनीं नई हायर एजुकेशन विभाग की सेक्रेटरी. (photo: @Social Media)
दीप्ति गौर मुखर्जी बनीं नई हायर एजुकेशन विभाग की सेक्रेटरी. (photo: @Social Media)

केंद्र सरकार ने सोमवार को उच्च स्तर के प्रशासनिक फेरबदल के तहत सीनियर आईएएस अधिकारी दीप्ति गौर मुखर्जी को हायर एजुकेशन विभाग का नया सचिव नियुक्त किया है. वह विनीत जोशी की जगह लेंगी, जिन्हें हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय में सचिव बनाया गया था.

दीप्ति गौर मुखर्जी, 1993 बैच की मध्य प्रदेश कैडर की भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी हैं. वर्तमान में वह कॉरपोरेट मामलों की सचिव के रूप में कार्यरत हैं. वह विनीत जोशी का स्थान लेंगी, जिन्हें पिछले महीने पंचायती राज मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया था.

दीप्ति गौर मुखर्जी की उच्च शिक्षा सचिव के रूप में नियुक्ति ऐसे वक्त में हुई है, जब देश में नीट (NEET) परीक्षा पेपर लीक का विवाद गरमाया हुआ है. इस चुनौतीपूर्ण माहौल के बीच उन्हें शिक्षा क्षेत्र की इस बड़ी जिम्मेदारी की कमान सौंपी गई है.

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सरकार द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, युवा कार्यक्रम सचिव पल्लवी जैन गोविल को अब नया कॉरपोरेट मामलों का सचिव नियुक्त किया गया है. वो दीप्ति गौर मुखर्जी के स्थान पर इस पद की जिम्मेदारी संभालेंगी. इसी फेरबदल में कैबिनेट सचिवालय में विशेष कर्तव्य अधिकारी सुशील कुमार लोहानी को भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया है.

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