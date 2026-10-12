scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

भगवंत मान के OSD को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, जारी रहेगी CBI जांच

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के OSD राजबीर घुमन से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में CBI को अगले आदेश तक जबरन कार्रवाई न करने का निर्देश दिया है. हालांकि, कोर्ट ने CBI जांच पर रोक नहीं लगाई है, जिससे FIR बरकरार रहेगी और जांच जारी रहेगी.

Advertisement
X
भगवंत मान के OSD राजबीर घुमन को SC से राहत (Photo: PTI) 
भगवंत मान के OSD राजबीर घुमन को SC से राहत (Photo: PTI) 

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के OSD राजबीर घुमन से जुड़े कथित भ्रष्टाचार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है. अदालत ने CBI को निर्देश दिया कि अगले आदेश तक राजबीर घुमन और मामले से जुड़े अन्य लोगों के खिलाफ कोई जबरन कार्रवाई न की जाए. हालांकि, कोर्ट ने CBI जांच पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया है. यानी मामले में FIR बरकरार रहेगी और जांच जारी रहेगी. 

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार की याचिका पर नोटिस जारी किया है. इस याचिका में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें मामले की जांच CBI को सौंपने का निर्देश दिया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को जांच में सहयोग करने को भी कहा है. 

क्या है मामला?

सम्बंधित ख़बरें

Rahul Gandhi leads opposition march to Supreme Court over vote theft allegations.
CEC के खिलाफ INDIA ब्लॉक का आज सुप्रीम कोर्ट मार्च
Opposition leaders led by Rahul Gandhi to march towards Supreme Court.
राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष का सुप्रीम कोर्ट मार्च, कार्यकर्ताओं का जमावड़ा
CJI जस्टिस सूर्यकांत ने सोमवार को NHRC के स्थापना दिवस समारोह में हिस्सा लिया (File photo: ITG)
'कोर्ट को करना चाहिए हस्तक्षेप जब...', संवैधानिक अधिकारों पर क्या बोले CJI
Supreme Court Refuses Meeting With INDIA Alliance Over Election Row.
विपक्ष का आज सुप्रीम कोर्ट तक मार्च, देशभर में नवरात्रि की धूम, देखें बड़ी खबरें
भारत के मुख्य न्यायाधीश ने INDIA ब्लॉक के सांसदों से मिलने से इनकार किया (File photo: X/ANI)
'सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले...', CJI ने विपक्षी नेताओं से नहीं मिलने की बताई वजह

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने 5 अक्टूबर को कथित भ्रष्टाचार के मामले की जांच CBI को सौंपी थी. यह आदेश ED की उन चिट्ठियों के बाद आया था, जिसमें पंजाब के DGP से भ्रष्टाचार के आरोपों पर कार्रवाई करने को कहा गया था. 

आरोपों में IAS और IPS अधिकारियों के तबादलों और नीतिगत फैसलों, टेंडर, लाइसेंस, जमीन के इस्तेमाल में बदलाव और राजस्व से जुड़े मामलों में कथित तौर पर पैसे लेकर प्रभाव डालने की बात कही गई थी. 6 अक्टूबर को CBI ने राजबीर घुमन समेत छह लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की थी. एजेंसी ने पंजाब और चंडीगढ़ में आठ ठिकानों पर छापेमारी की थी. 

Advertisement

यह भी पढ़ें: पंजाब की वोटर लिस्ट में बड़ी गड़बड़ी, अमन कुमार के नाम के आगे लगी भगत सिंह की फोटो

पंजाब सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए CBI की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की थी. अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश से संबंधित लोगों को फिलहाल जबरन कार्रवाई से राहत मिली है, हालांकि CBI की जांच जारी रहेगी. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Best Tourist Places in October: पहाड़, झीलें और रेगिस्तान, अक्टूबर में घूमने के लिए बेस्ट हैं ये 4 जगहें |
    भगवंत मान के OSD को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, जारी रहेगी CBI जांच |
    फ्लाइट में पावर बैंक से लगी आग, पावर बैंक यूज करने वाले हर शख्स को जाननी चाहिए ये बातें |
    कौन हैं प्रो. योगेश सिंह? 77 साल के इतिहास में लगातार दूसरी बार बने DU के वीसी, जानें उनका सफर |
    देर रात ऐश्वर्या राय ने अमिताभ को किया बर्थडे विश, दादा-पोती की फोटो वायरल |
    'अब पूरा देश बनेगा जंतर-मंतर...', धरने की जगह बदलने के फैसले पर बोले CJP संस्थापक अभिजीत दिपके |
    बिना डिग्री Google में नौकरी, 10 करोड़ से ज्यादा की होगी सैलरी! बस होनी चाहिए ये स्किल |
    शोबिज छोड़ कृष्ण भक्ति में लीन एक्ट्रेस, प्रेग्नेंसी में सता रही डिलीवरी की चिंता, वृंदावन में बसाया घर |
    उत्तर कोरिया ने फिर दागीं बैलिस्टिक मिसाइलें, कोरियाई प्रायद्वीप में बढ़ा तनाव |
    अंग्रेजों की कोशिश नाकाम... जानें 300 साल पुराने 'रिजर्व माता' मंदिर का चमत्कार
    Advertisement