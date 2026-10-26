स्विमिंग पूल में ले गए ससुराल वाले, डुबकी लगवाया और करा दिया धर्म परिवर्तन... युवती के सनसनीखेज आरोप

लुधियाना में एक युवती ने अपने पति और ससुराल वालों पर जबरन धर्म परिवर्तन कराने, दहेज मांगने और मारपीट करने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं. पीड़िता कृतिका वर्मा का दावा है कि उसके पति करणवीर सिद्धू ने खुद को जटसिख बताकर उससे शादी की थी. लेकिन शादी के बाद जब वह ससुराल पहुंची, तो वहां का माहौल देखकर हैरान रह गई. युवती का आरोप है कि ससुराल वालों ने शादी स्वीकार करने के लिए उस पर ईसाई धर्म अपनाने का दबाव बनाया. मामले में पुलिस ने शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली है और आरोपियों की तलाश की जा रही है.

और पढ़ें

इंस्टाग्राम पर हुई दोस्ती, मंदिर में की शादी

कृतिका वर्मा के मुताबिक उसकी मुलाकात करणवीर सिद्धू से इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी. दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और फिर शादी का फैसला किया. युवती के पिता विपन कुमार वर्मा ने भी अपनी शिकायत में बताया कि करणवीर ने खुद को करणवीर सिंह सिद्धू और जटसिख बताया था. परिवार के बारे में जानकारी लेने के बाद दोनों का रिश्ता तय हुआ.

शिकायत के अनुसार, 2 सितंबर 2026 को लुधियाना के संत विहार स्थित शनि शिव मंदिर में दोनों की हिंदू रीति-रिवाज से शादी हुई. इसके बाद 5 सितंबर को कृतिका की विदाई हुई और वह अपने ससुराल पहुंची. लेकिन युवती का दावा है कि वहां पहुंचने के बाद उसके सामने ऐसी परिस्थितियां आईं, जिनकी उसने कल्पना भी नहीं की थी.

ससुराल में चर्च जैसा हॉल देखकर हैरान हुई युवती

कृतिका का आरोप है कि ससुराल में एक बड़ा हॉल बना हुआ था, जिसे उसने चर्च के रूप में देखा. उसके मुताबिक ससुर ने शादी स्वीकार करने से इनकार कर दिया और ईसाई धर्म अपनाने के बाद ही शादी को मानने की बात कही.

Advertisement

युवती ने आरोप लगाया कि रात में उसे घर की तीसरी मंजिल पर बने स्विमिंग पूल में ले जाया गया, जहां पानी में डुबकी लगवाकर उसका धर्म परिवर्तन कराया गया. उसने इस दौरान अनुचित तरीके से छूने और वीडियो बनाने का आरोप भी लगाया है. हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है.

दहेज मांगने और मायके वालों से मारपीट का आरोप

पीड़िता का कहना है कि उसने जब अपने परिवार को पूरी बात बताई, तो उसके पिता ने इसका विरोध किया. आरोप है कि इस पर ससुराल पक्ष के लोगों ने उसके मायके वालों के साथ मारपीट की, जिसमें उसके पिता को गंभीर चोटें आईं. उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा.

कृतिका ने ससुराल वालों पर दहेज मांगने का भी आरोप लगाया है. उसका कहना है कि मांग पूरी नहीं होने पर उसे घर से निकाल दिया गया. इसके बाद वह लुधियाना के हैबोवाल इलाके के जोगिंदर नगर में किराये पर रहने लगी. युवती ने आरोप लगाया कि बाद में उसके पति ने रास्ते में रोककर उसे परेशान किया.

पति के टैटू और दूसरी लड़की से संबंध का भी जिक्र

कृतिका के मुताबिक उसके पति की छाती पर 'नन्नू' नाम का टैटू बना था, जिसके साथ 16 अक्टूबर 2021 की तारीख भी लिखी थी. युवती का दावा है कि उसके पति ने दूसरी लड़की के साथ संबंध होने की बात भी स्वीकार की थी.

Advertisement

पीड़िता ने यह आरोप भी लगाया है कि उसके पति ने परिवार को उसका धर्म परिवर्तन कराने के लिए ईसाई मिशनरी से कथित तौर पर साढ़े पांच लाख रुपये मिलने की बात कही थी. इस दावे की भी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है.

पुलिस ने दर्ज की FIR, आरोपियों की तलाश जारी

कृतिका के पिता विपन कुमार वर्मा की शिकायत के आधार पर पुलिस ने ससुराल पक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. पुलिस अधिकारी जसवीर सिंह के मुताबिक, मामले में कार्रवाई की जा रही है और आरोपियों की तलाश के लिए छापेमारी की जा रही है.

फिलहाल पुलिस शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच कर रही है. मामले में आरोपियों का पक्ष सामने आने और जांच के निष्कर्षों के बाद ही पूरे घटनाक्रम की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.

---- समाप्त ----