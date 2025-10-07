अमृतपाल सिंह की पार्टी ने तरनतारन उपचुनाव के लिए उम्मीदवार किया घोषित, शिवसेना नेता सुधीर सूरी के हत्यारे का भाई मैदान में

पंजाब की सियासत में हलचल तेज हो गई है. अमृतपाल सिंह की पार्टी अकाली दल (वारिस पंजाब दे) ने तरनतारन विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है. पार्टी ने मनदीप सिंह को मैदान में उतारा है. इस सीट पर 11 नवंबर को उपचुनाव होना है. तरनतारन की सीट आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक कश्मीर सिंह सोहल के निधन के बाद खाली हुई थी, जिस पर अब उपचुनाव का ऐलान हुआ है.

मनदीप सिंह की उम्मीदवारी को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज है, क्योंकि वह संदीप सिंह उर्फ सन्नी के भाई हैं. संदीप वही व्यक्ति हैं जिसने कुछ साल पहले शिवसेना नेता सुधीर सूरी की हत्या की थी. संदीप सिंह ने हाल ही में जेल के अंदर पूर्व पुलिस अधिकारी सुबा सिंह पर भी हमला किया था.

तरनतारन सीट पर बहुकोणीय मुकाबले के आसार

अमृतपाल सिंह की पार्टी का यह कदम पंजाब की राजनीति में एक बड़ा दांव माना जा रहा है. विश्लेषकों का मानना है कि वारिस पंजाब दे इस चुनाव के ज़रिए माझा क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है. तरनतारन सीट पर अब AAP, कांग्रेस, बीजेपी और अकाली दल (वारिस पंजाब दे) के बीच बहुकोणीय मुकाबले के आसार हैं.

11 नवंबर को होगी वोटिंग

चुनाव आयोग ने तरनतारन उपचुनाव के लिए मतदान की तारीख़ 11 नवंबर तय की है, जबकि मतगणना 14 नवंबर को होगी.

---- समाप्त ----