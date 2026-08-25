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25 साल की उम्र में मीम पेजों से बन गया करोड़ों का मालिक, अब पैसा इन्वेस्ट करने की आई समस्या, रेडिट यूजर्स से मांगी मदद

इंस्टाग्राम मीम अकाउंट्स के जरिए 1.6 करोड़ रुपये की संपत्ति बनाने वाले 25 साल के उद्यमी ने सोशल मीडिया रेडिट पर लोगों से पूछा कि अब उसका अगला वित्तीय कदम क्या होना चाहिए? इसके बाद से कमेंट बॉक्स में मानो प्रतिक्रियाओं की लाइन लग गई हो. मिली सलाह में बीमा कराने, इमरजेंसी फंड रखने, निवेश में विविधता लाने और उसके पास मौजूद 45 लाख रुपये के कैश को सही तरीके से इस्तेमाल करने पर जोर दिया गया है. 

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25 साल में बन गया करोड़ों का मालिक.
25 साल में बन गया करोड़ों का मालिक.

25 साल की उम्र में 1.8 करोड़ की संपत्ति खड़ा कर देना बड़ी बात होती है. लेकिन इस बीच सवाल ये कि आखिर ये कमाई का जरिया है क्या? 18 की उम्र में फ्रीलांसिंग शुरू कर दी और 25 साल की उम्र में करीब 1.6 करोड़ की संपत्ति बना ली, अब उन पैसों का क्या करें? उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा ऐसे काम से आया है, जिसे आमतौर पर लोग तुरंत बड़ी दौलत बनाने से नहीं जोड़ते वह है इंस्टाग्राम थीम पेज और मीम अकाउंट. हालांकि, कम उम्र में इतनी संपत्ति बनाने के बाद अब उनके सामने एक नई चुनौती है. उनके पास फिलहाल करीब 40-45 लाख रुपये कैश है. इसके अलावा करीब 85 लाख रुपये भारतीय शेयर बाजार में निवेश किए गए हैं. उन्होंने अमेरिकी शेयर बाजार,म्यूचुअल फंड, गोल्ड, रियल एस्टेट और क्रिप्टोकरेंसी में भी पैसा लगाया है. उनका बिजनेस अभी भी आय का मुख्य जरिया है, लेकिन इसमें कमाई काफी उतार-चढ़ाव वाली हो सकती है.

रेडिट पर किया सवाल

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म  रेडिट पर पैसा कमाने का तरीका पूछने के बजाय उससे भी टफ सावल किया है. उन्होंने कहा कि उनकी स्थिति में किसी व्यक्ति को अपनी संपत्ति का मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए?

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पोस्ट में इन बातों का जिक्र

पोस्ट में उन्होंने आगे लिखा कि उनकी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा शेयर बाजार में निवेश किया गया है, जिसकी कीमत करीब 85 लाख रुपये है. 7.5 लाख अमेरिकी शेयर बाजार में निवेश किया गया है. इसके साथ ही 5 लाख रुपये म्यूचुअल फंड में है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में 5 लाख रुपये और गोल्ड ईटीएफ में 2 लाख रुपये शामिल हैं. इतना ही नहीं उन्होंने रियल एस्टेट में लगभग 15 लाख रुपये और क्रिप्टोकरेंसी में 3 लाख रुपये का निवेश किया हुआ है. इसके अलावा, 45 लाख रुपये नकद और बैंक खातों में जमा हैं, जबकि 1लाख रुपये फिक्स्ड डिपॉजिट में रखे हुए हैं. सभी निवेश और रकम को जोड़ने पर कुल राशि करीब 1.69 करोड़ रुपये बैठती है. हालांकि, उनकी मौजूदा कुल संपत्ति करीब 1.6 करोड़ रुपये है. उनके पास करीब 4 लाख रुपये की एक पुरानी कार भी है, लेकिन उन्होंने इसे अपनी कुल संपत्ति की गणना में शामिल नहीं किया है. 

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कहां से हो रही है मुख्य कमाई? 

 जो बात गौर करने वाली है, वह ये है कि उनकी कमाई का मुख्य जरिया उनका बिजनेस है, इसलिए हर महीने उनकी आय में काफी उतार-चढ़ाव होता है. इसी वजह से उनके पास बड़ी रकम नकद में मौजूद है. उनका कहना है कि उनके बैंक खाते में लंबे समय से करीब 30-45 लाख रुपये पड़े हैं. इसकी एक वजह यह भी है कि उन्हें अभी तक ऐसा निवेश विकल्प नहीं मिला, जिसमें उन्हें जोखिम के मुकाबले अच्छा रिटर्न मिलने की उम्मीद हो. 

उन्हें खासतौर पर रियल एस्टेट में निवेश करने में दिलचस्पी है, लेकिन अभी तक उन्हें कोई ऐसा सौदा नहीं मिला, जो उन्हें सही और आकर्षक लगा हो.

उनका लक्ष्य सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना नहीं है. वह अपने बिजनेस को बढ़ाना, निवेश बढ़ाना और किसी एक संपत्ति या बिजनेस पर निर्भरता कम करना चाहते हैं. आखिरकार उनका लक्ष्य FIRE (Financial Independence, Retire Early) हासिल करना यानी आर्थिक रूप से स्वतंत्र होकर समय से पहले रिटायर होना है. 

रेडिट की सलाह निवेश से पहले बीमा पर दें ध्यान

इस पोस्ट पर लोगों ने उद्यमी को खूब बधाई दी, लेकिन कई यूजर्स की सलाह इस बात पर थी कि 45 लाख रुपये को तुरंत कहीं निवेश करने के बजाय पहले अपनी वित्तीय सुरक्षा मजबूत करनी चाहिए. उद्यमी के पास फिलहाल 50 लाख रुपये का टर्म इंश्योरेंस है लेकिन उनके पास खुद के या माता-पिता के लिए हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है. रेडिट पर कई लोगों ने उन्हें सलाह दी कि निवेश पोर्टफोलियो को बढ़ाने से पहले उन्हें इस कमी को पूरा करना चाहिए. वहीं, कई लोगों ने टर्म इंश्योरेंस का कवर बढ़ाने की सलाह दी, जबकि अन्य ने पर्याप्त हेल्थ इंश्योरेंस और इमरजेंसी फंड रखने पर जोर दिया. 

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बिजनेस से होने वाली कमाई को देखते हुए जरूरी है इमरजेंसी फंड

यह सलाह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उनकी मुख्य आय नियमित नौकरी की सैलरी से नहीं बल्कि बिजनेस से आती है, जिसमें हर महीने कमाई कम-ज्यादा हो सकती है. ऐसे में पर्याप्त नकदी बचाकर रखना उनके लिए ज्यादा जरूरी हो सकता है क्योंकि उनकी स्थिति नियमित मासिक सैलरी पाने वाले लोगों से अलग होती है. 

45 लाख रुपये का क्या करें?

रेडिट पर सबसे ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर हुई कि उद्यमी को अपने 45 लाख रुपये का क्या करना चाहिए. कुछ लोगों ने सलाह दी कि सही निवेश अवसर का इंतजार करने के बजाय वह पैसे को धीरे-धीरे निवेश करना शुरू करें. एक यूजर ने करीब 9 महीने के खर्च जितनी रकम नकद रखने और बाकी पैसे को लंबे समय के लिए निवेश करने की सलाह दी. कुछ लोगों ने व्यक्तिगत शेयरों में ज्यादा पैसा लगाने के बजाय म्यूचुअल फंड और ETF में निवेश बढ़ाने की बात कही.

वहीं, एक सुझाव यह भी था कि पूरी रकम एक साथ निवेश करने के बजाय कई महीनों में बांटकर निवेश किया जाए और भारतीय बाजार के साथ-साथ वैश्विक बाजारों में भी पैसा लगाया जाए. हालांकि, उद्यमी पहले से ही भारतीय और अमेरिकी शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, सोना, रियल एस्टेट और क्रिप्टोकरेंसी में निवेश कर चुके हैं. इसलिए सिर्फ विविधता बढ़ाने के लिए और निवेश करना भी जरूरी नहीं है.

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क्रिप्टो में भी है निवेश

एक रेडिट यूजर ने बताया कि उनका क्रिप्टो निवेश इतना कम है कि इससे बड़ा मुनाफा होने पर भी उनकी कुल संपत्ति में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आएगा. वहीं, अगर पूरा पैसा डूब भी जाए तो नुकसान सीमित रहेगा. उद्यमी ने बताया कि क्रिप्टो में लगी कुछ रकम ग्राहकों से भुगतान के रूप में मिली थी और वह इसे अपने पास रखने में सहज हैं. उन्होंने बताया कि 3 लाख रुपये का यह निवेश एक समय बढ़कर करीब 9 लाख रुपये हो गया था, लेकिन बाद में इसकी कीमत फिर गिर गई.

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