NEET प्रोटेस्ट में रोकी पुलिस वैन, सोशल मीडिया पर हुई वायरल, अब बिग बॉस के घर का बनेगी हिस्सा

सलमान खान के सबसे बड़े रियलिटी टीवी शो बिग बॉस के नए सीजन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है. इस सीजन का फॉर्मेट काफी अलग और हटके रहने वाला है. शो के प्रोमो के जरिए सलमान बता चुके हैं कि इस बार कंटेस्टेंट्स को घर में एक नहीं, दो मौके दिए जाएंगे. अब शो में क्या-क्या होने वाला है, ये तो इसके शुरू होने पर ही पता चलेगा. मगर उससे पहले घर के सदस्यों की चर्चा शुरू हो गई है.

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बिग बॉस में दिखेंगे ये दो सदस्य

बिग बॉस 20 में कौन-कौनसे नए चेहरे नजर आएंगे, इसका खुलासा होना शुरू हो चुका है. घर में एक सदस्य तो ऐसा जाने वाला है, जिनका फैसला फैंस के हाथों में है. सलमान ने एक नए प्रोमो में 'फैंस का फैसला' प्रतियोगिता की घोषणा की है. इसमें दो कंटेस्टेंट्स- रिया अहीर और लव गिल का नाम सामने आया है, जिनमें से कोई एक ही शो के घर के अंदर जाएगा. अब वो कौन होगा, इसका खुलासा प्रीमियर वाले दिन नेशनल टीवी पर होने वाला है.

कौन हैं रिया अहीर?

रिया अहीर का नाम पिछले महीने ही सुर्खियों में आया था. मुंबई में नीट प्रोटेस्ट के दौरान वो बीच सड़क पर एक पुलिस वैन को रोककर खड़ी हो गई थीं. ये मोमेंट सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था. रिया की एक फोटो जिसमें वो बारिश में पुलिस वैन को अपने हाथों से रोक रही हैं, उसे काफी पसंद किया गया. रातोंरात रिया अहीर इंटरनेट सेंसेशन बन गईं.

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वो पहले से बतौर एक्टर मुंबई में सक्रिय थी हीं, मगर इस CJP प्रोटेस्ट के चलते उनका नाम और भी फैल गया. अब रिया ने लोगों से अपील की है कि वो उन्हें बिग बॉस के घर में जाने के लिए सपोर्ट करें. क्योंकि उन्हें हर कोई देख चुका है, अब उनकी जर्नी की बारी है.

कौन हैं लव गिल?

रिया के अलावा पंजाबी एक्ट्रेस लव गिल का भी नाम सामने आया. वो पंजाबी सिनेमा में एक जाना-माना चेहरा हैं. सोशल मीडिया पर उनकी फैन फॉलोइंग भी जोरदार है. लव गिल को आपने सिंगर करण औजला के गाने फैक्ट्स में भी देखा होगा. इस सीजन उनके पास बिग बॉस के घर की सदस्य बनने का मौका है. अगर उन्हें रिया अहीर से ज्यादा वोट्स मिलते हैं, तो वो शो का हिस्सा बनेंगी.

बात करें बिग बॉस 20 की, तो शो के मेकर्स के मुताबिक ऑडियंस के पास अपने पसंदीदा सेलेब को वोट करके घर का सदस्य बनाने के लिए 2 सितंबर तक का समय है. 6 सितंबर से इसका प्रीमियर एपिसोड होगा, जिसमें सलमान बतौर होस्ट बनकर फिर से नजर आएंगे.

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