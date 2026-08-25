प्रेमानंद महाराज के लिए एयरहॉस्टेस ने छोड़ी जॉब, कृति सेनन के साथ कर चुकीं काम

वृंदावन वाले प्रेमानंद महाराज के प्रवचन नई पीढ़ी के लोगों को भी खूब आकर्षित कर रहे हैं. कई युवा खुद इस बात का दावा कर चुके हैं कि प्रेमानंद महाराज के आध्यात्मिक संदेश ने उनके जीवन को एक नई दिशा दी है. सोशल मीडिया पर इन दिनों एयरलाइंस में काम कर चुकी एक युवती का वीडियो खूब वायरल हो रहा है. वीडियो में वह बता रही है कि कैसे प्रेमानंद महाराज के प्रवचनों ने उसकी जिंदगी बदल दी. युवती ने अपनी एयरहॉस्टेस की नौकरी छोड़कर वृंदावन में अध्यात्म का रास्ता चुन लिया है.

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सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में युवती ने बताया, 'मैं पहले इंडिगो एयरलाइन्स में एयरहॉस्टेस थी. पिछले साल तक मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था कि सबकुछ छोड़कर मुझे यहां आना है. मेरा मन था कि मैं एविएशन सेक्टर छोड़कर एक्टिंग में फुल टाइम काम करूं. लेकिन फिर मुझे वृंदावन मिल गया. यहां गुरुदेव मिल गए और सब अपने आप बदलता चला गया.'

युवती ने आगे कहा कि आज मुझे यहां का रहन-सहन बहुत अच्छा लगता है. माथे पर चंदन और सफेद पोशाक पहने हुए युवती ने कहा कि आज मेरे लिए यही सबसे बड़ा फैशन है. मेरे लिए यही ट्रेंडिंग लाइफस्टाइल है.

कृति सेनन के साथ किया विज्ञापन में काम

युवती ने आगे बताया है कि वह बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन के साथ भी काम कर चुकी है. दोनों ने साथ में एक ऐड शूट किया था. इसके अलावा दो विज्ञापन ऐसे भी थे जिनमें वह लीड रोल में थी. युवती ने वीडियो में आगे कहा, 'मेरी बचपन से ही एक्टिंग की दुनिया में करियर बनाने की ख्वाहिश थी. इसलिए भगवान शिव की कृपा से मुझे एक्टिंग में भी कुछ काम मिला.'

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एविएशन और विज्ञापनों में काम करते हुए युवती ने सिंगापुर, दुबई और हॉन्गकॉन्ग सहित दुनिया के बहुत सारे डेस्टिनेशन भी घूमे हैं. युवती ने आगे बताया कि ईश्वर की कृपा से आगे उसे जो भी मिलेगा, उसमें भी वह संतुष्ट ही रहेगी.

सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो को देखने के बाद यूजर तरह-तरह के कमेंट भी कर रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट बॉक्स में लिखा, 'आपको जो जिंदगी मिली है वही सबसे बेहतरीन है. हम में से हर एक को ऐसे मौके नहीं मिलते हैं.' एक अन्य यूजर ने लिखा, 'कुछ तो अच्छे कर्म रहे होंगे वरना आधुनिक जीवन में सबकुछ हासिल करने के बाद संन्यासी होना आसान नहीं है.'

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