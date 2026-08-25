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'तू राजा आदमी है...' विदेश में नौकरी गई तो पिता ने बेटे को ऐसे दिया हौसला! वीडियो

विदेश में नौकरी जाने के बाद बेटे को पिता ने ऐसा हौसला दिया कि मायूसी दूर हो गई. उम्र के अनुभव से पिता ने समझाया कि एक जॉब चली जाए तो जिंदगी खत्म नहीं होती, आगे और भी रास्ते बनते हैं. क्या आपने पिता-बेटे की बातचीत का ये भावुक वीडियो देखा?

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पिता ने बेटे को समझाया कि कोशिश करते रहो.(Photos: Kaish Ansari/Instagram)
पिता ने बेटे को समझाया कि कोशिश करते रहो.(Photos: Kaish Ansari/Instagram)

कहते हैं कि जब परिवार साथ खड़ा हो, तो इंसान बड़ी से बड़ी मुश्किल भी झेल सकता है. जिंदगी के सबसे बुरे दौर में किसी अपने का एक भरोसा भरा शब्द भी टूटे हुए इंसान को फिर से खड़ा कर देता है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो इन दिनों कुछ ऐसा ही एहसास करा रहा है.

वीडियो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के रहने वाले कैश अंसारी का है. कैश ने अपने पिता के साथ हुई बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है. यह बातचीत उस वक्त की है, जब कैश जिंदगी के एक मुश्किल दौर से गुजर रहे थे.

लिंक्डइन प्रोफाइल के मुताबिक, कैश स्कॉटलैंड के ग्लासगो में जेपी मॉर्गन में डेटा इंजीनियर के तौर पर काम कर रहे थे. लेकिन फिर अचानक उनकी जॉब चली गई. एक तरफ नौकरी छूटने का झटका था, तो दूसरी तरफ हजारों किलोमीटर दूर विदेश में अपनों से दूर होने का एहसास.

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कई दिनों तक सोचने के बाद कैश ने पिता को फोन किया और कहा कि उनकी जॉब चली गई है, उनका ले-ऑफ हो गया है. बेटे के मुंह से यह बात सुनकर पिता ने न चिंता जताई और न निराशा दिखाई. उन्होंने बेहद शांत अंदाज में बेटे को समझाया कि जिंदगी में ऐसा होता रहता है.

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पहले देखें ये वीडियो

'राजा आदमी हउआ, राजा नियन रहा'

पिता ने कहा कि कई लोगों की नौकरी चली जाती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जिंदगी खत्म हो गई. हो सकता है कि आगे इससे भी बेहतर कुछ लिखा हो. उन्होंने बेटे से कहा कि किसे कहां जाना है और किसके लिए कहां का रिज्क लिखा है, यह ऊपर वाला बेहतर जानता है.

यह भी पढ़ें: न्यूजीलैंड में बीमार बच्चे को नहीं मिला डॉक्टर, भारतीय मां का दर्द वायरल

लेकिन बातचीत का सबसे भावुक हिस्सा तब आया, जब बेटे ने मायूसी जताई. पिता ने कहा कि मायूस का होवा न... राजा आदमी हउआ, राजा नियन रहा. यानी, मायूस क्यों होते हो? तुम राजा आदमी हो, राजा की तरह रहो.

पिता ने बेटे को समझाया कि कोशिश करते रहो. कहीं बात बन गई तो ठीक, नहीं बनी तो दूसरी जगह कोशिश करो. एक नौकरी का चले जाना पूरी जिंदगी या करियर का अंत नहीं होता.

दूसरों के लिए सबक है ये वीडियो

कैश ने यह वीडियो सहानुभूति पाने के लिए नहीं, बल्कि नौकरी जाने, रिजेक्शन, खराब इंटरव्यू या करियर की अनिश्चितता से जूझ रहे लोगों को हौसला देने के लिए शेयर किया. उन्होंने लिखा कि लेऑफ आपकी काबिलियत का पैमाना नहीं है. यह आपके करियर की एक घटना है, उसका अंत नहीं.

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कैश ने कहा कि नौकरी जरूर चली गई, लेकिन उनका आत्मविश्वास और आगे बढ़ने का जज्बा नहीं गया. वह फिर कोशिश करेंगे और पहले से मजबूत वापसी करेंगे.

वीडियो अब सोशल मीडिया पर लोगों को भावुक कर रहा है. क्योंकि मुश्किल वक्त में कभी-कभी किसी बड़े भाषण की जरूरत नहीं होती. पिता का सिर्फ इतना कह देना भी काफी होता है- "तू राजा आदमी है... मायूस मत हो."

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