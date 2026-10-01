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पंजाब के बाद क्या यूपी में भी बदलने जा रहा कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष, अजय राय हटेंगे?

पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजा वड़िंग ने पार्टी आलाकमान के नेतृत्व परिवर्तन के स्पष्ट संदेश के बाद इस्तीफा दे दिया है. यूपी में भी नेतृत्व बदलाव की चर्चा चल रही है, जहां राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की बैठक में इस पर चर्चा होगी.

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राजा वड़िंग और अजय राय. (File photo: ITG)
राजा वड़िंग और अजय राय. (File photo: ITG)

पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजा वड़िंग ने पार्टी आलाकमान द्वारा नेतृत्व परिवर्तन के दिए गए स्पष्ट संदेश के बाद अपने पद से औपचारिक इस्तीफा दे दिया है. इसकी जानकारी उन्होंने अपनी एक्स प्रोफाइल में बदलाव कर दी है. पार्टी नेतृत्व द्वारा पंजाब में संगठनात्मक फेरबदल की योजना के तहत वड़िंग को पहले ही सूचित कर दिया गया था कि उन्हें कमान किसी अन्य नेता को सौंपनी होगी.

इसी तरह अब यूपी के नेतृत्व में भी बदलाव की चर्चा तेज हो गई है. बताया जा रहा है कि बुधवार को राहुल गांधी ने अजय राय के साथ वन-ऑन-वन बैठक की थी, जिसमें यूपी के हालात और भविष्य के नेतृत्व पर गहन चर्चा हुई.

कांग्रेस नेतृत्व पिछले कुछ वक्त से उत्तर प्रदेश के साथ-साथ पंजाब में भी बड़े संगठनात्मक बदलावों पर विचार कर रहा था. सूत्रों के अनुसार, राजा वड़िंग को पार्टी आलाकमान की तरफ से पहले ही बता दिया गया था कि राज्य में नेतृत्व परिवर्तन तय है और उन्हें दूसरे नेता के लिए रास्ता साफ करना होगा. इसी प्रक्रिया के तहत राजा वड़िंग ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है.

जल्द होगी राहुल-खड़गे की अहम बैठक

कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व यानी पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी के बीच राज्यों के नेतृत्व और संगठन की स्थिति को लेकर अहम बैठक होनी है. इस बैठक में पंजाब और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों के सांगठनिक ढांचे पर चर्चा होनी तय थी. हालांकि, राजा वड़िंग के इस्तीफे के साथ ही पंजाब में बदलाव की ये प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है.

वहीं, राजा वड़िंग के इस्तीफे के बाद अब कांग्रेस पार्टी पंजाब में नए चेहरे को कमान सौंपने की तैयारी कर रही है. आगामी रणनीतियों और राजनीतिक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए आलाकमान जल्द ही नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम की आधिकारिक घोषणा करेगा. इस कदम के साथ पंजाब कांग्रेस में नए नेतृत्व का दौर शुरू होने जा रहा है.

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अजय राय भी हटेंगे?

सूत्रों का ये भी दावा है कि कांग्रेस नेतृत्व पंजाब के साथ-साथ उत्तर प्रदेश में भी पार्टी प्रमुख बदलने पर विचार कर रहा है जो इन दो अहम राज्यों में संगठन में संभावित फेरबदल का हिस्सा हो सकता है. उत्तर प्रदेश में अजय राय को प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए राहुल गांधी की सीधी पसंद माना जाता रहा है. राहुल गांधी ने 2024 के लोकसभा चुनावों में वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राय के चुनावी मुकाबले को बार-बार रेखांकित भी किया है. हालांकि, आगामी यूपी विधानसभा चुनावों को देखते हुए कांग्रेस विभिन्न सामाजिक समूहों तक पहुंच बनाने और सही जातीय समीकरण साधने की कोशिश कर रही है.

'यूपी कांग्रेस ने सब कुछ नहीं है ठीक'

सूत्रों के अनुसार, यूपी के नवनियुक्त प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के बीच सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है. इस अंदरूनी खींचतान के बीच अजय राय को पद से हटाने का मामला खड़गे और राहुल गांधी की आगामी बैठक में उठेगा. इसके बाद ही यूपी के नए नेतृत्व की तस्वीर साफ होगी.

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