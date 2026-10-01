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बच्चे बोले- मेरी मां को बचा लो... तुरंत दौड़े स्टेशन मास्टर... ट्रेन के सामने पहुंची महिला को खींच लिया

छत्तीसगढ़ के रायपुर से एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसमें स्टेशन मास्टर ने फुर्ती दिखाते हुए एक महिला की जान बचा ली. महिला अपने दो बच्चों के साथ स्टेशन पहुंची थी और चलती ट्रेन की तरफ बढ़ने लगी. बच्चे उसे रोकने की कोशिश करते रहे. उन्होंने स्टेशन मास्टर को इसकी जानकारी दी. इसके बाद स्टेशन मास्टर आनंद उपाध्याय दौड़कर पहुंचे और महिला का हाथ पकड़कर उसे ट्रेन की चपेट में आने से रोक लिया.

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रायपुर के एक स्टेशन पर पहुंची थी महिला. (Photo: Screengrab)
रायपुर के एक स्टेशन पर पहुंची थी महिला. (Photo: Screengrab)

छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक रेलवे स्टेशन पर ट्रेन आने वाली थी. प्लेटफॉर्म पर एक महिला अपने दो बच्चों के साथ मौजूद थी. अचानक महिला चलती ट्रेन की तरफ बढ़ने लगी. दोनों बच्चे उसे रोकने की कोशिश करने लगे, लेकिन वह रुकने को तैयार नहीं थी. बच्चों ने तुरंत स्टेशन मास्टर को इसकी जानकारी दी. इसके बाद जो हुआ, वह स्टेशन पर लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गया.

यह मामला उरकुरा रेलवे स्टेशन का है. यहां स्टेशन मास्टर आनंद उपाध्याय की तत्परता से एक महिला की जान बच गई. सामने आए CCTV वीडियो में स्टेशन मास्टर महिला को ट्रेन की चपेट में आने से रोकते नजर आ रहे हैं. महिला अपने दो बच्चों के साथ उरकुरा रेलवे स्टेशन पहुंची थी.

इसी दौरान उसने चलती ट्रेन के सामने जाने की कोशिश की. महिला को ऐसा करते देख उसके दोनों बच्चे उसे रोकने लगे. बच्चों ने अपनी मां को समझाने की कोशिश की, लेकिन महिला उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं थी. स्थिति बिगड़ती देख बच्चों ने स्टेशन मास्टर आनंद उपाध्याय को इसकी जानकारी दी और कहा कि मेरी मां को बचा लो.

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बच्चों की बात सुनकर दौड़े स्टेशन मास्टर

स्टेशन मास्टर को जैसे ही महिला के बारे में पता चला, उन्होंने तुरंत मौके की तरफ दौड़ लगा दी. उस वक्त महिला ट्रेन की तरफ बढ़ रही थी. स्टेशन मास्टर ने समय रहते महिला का हाथ पकड़ लिया और उसे ट्रेन की चपेट में आने से रोक लिया. कुछ ही पल की देरी होती तो स्थिति बेहद गंभीर हो सकती थी. पूरी घटना स्टेशन पर लगे CCTV कैमरों में रिकॉर्ड हो गई. वीडियो में स्टेशन मास्टर महिला को रोकते और उसे सुरक्षित प्लेटफॉर्म की तरफ लाते दिखाई दे रहे हैं.

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यह भी पढ़ें: किसान नेता के लिए देवदूत बने इंस्पेक्टर... थाने में अचानक बिगड़ी थी तबीयत, CPR देकर बचाई जान

इस पूरे घटनाक्रम में सबसे पहले महिला के बच्चों की नजर अपनी मां पर गई. उन्होंने मां को रोकने की कोशिश की, फिर तुरंत स्टेशन मास्टर को सूचना दी. इसके बाद स्टेशन मास्टर ने बिना समय गंवाए दौड़ लगा दी. बच्चों की कोशिश और स्टेशन मास्टर की तत्परता से महिला को बचा लिया गया. घटना का वीडियो सामने आने के बाद स्टेशन मास्टर की लोग तारीफ कर रहे हैं. हालांकि, महिला ने ऐसा कदम उठाने की कोशिश क्यों की, इसकी वजह सामने नहीं आई है.

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