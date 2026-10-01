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इजरायल जाने वाली फ्लाइट में खूनी खेल क्या आतंकी साजिश थी? UAE ने शुरू की जांच

दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई की उड़ान में कॉकपिट टकराव के बाद यूएई ने जांच शुरू कर दी है. जांच टीम अब यह देखेगी कि घटना के पीछे कोई आपराधिक, आतंकी या पहले से बनाई गई साजिश तो नहीं थी.

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फ्लाइट ने दुबई एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी. (Image: Getty)
फ्लाइट ने दुबई एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी. (Image: Getty)

दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई की FZ1073 फ्लाइट में कॉकपिट के अंदर हुई घटना को लेकर UAE ने जांच शुरू कर दी है. फ्लाइट को घटना के बाद सऊदी अरब की तरफ डायवर्ट किया गया था. UAE के अटॉर्नी जनरल डॉ. हमद सैफ अल शम्सी ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं.

इस मामले की जांच के लिए स्पेशलाइज्ड पब्लिक प्रॉसिक्यूशन टीम बनाई गई है. टीम फ्लाइट के अंदर हुई घटना से जुड़ी जानकारी और सबूत जुटाएगी और यह पता लगाने की कोशिश करेगी कि आखिर विमान में क्या हुआ था.

यह भी पढ़ें: फ्लाईदुबई विमान को क्रैश से बचाने वालों को वीरता का सम्मान, इजरायल का बड़ा ऐलान

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टेरर कनेक्शन की भी होगी जांच

जांच में घटना के पीछे की परिस्थितियों और संभावित मकसद को भी देखा जाएगा. जांच एजेंसियां यह पता लगाएंगी कि क्या इस घटना का किसी आपराधिक गतिविधि, आतंकवाद, पहले से की गई प्लानिंग या किसी के निर्देश से कोई संबंध था.

UAE के न्यायिक अधिकारियों के मुताबिक, इस मामले में UAE का अधिकार क्षेत्र लागू होता है क्योंकि फ्लाइट UAE में रजिस्टर्ड है और UAE के झंडे के तहत ऑपरेट करती है. UAE के कानून के तहत देश के अधिकार क्षेत्र में UAE में रजिस्टर्ड विमान में होने वाले अपराध भी आ सकते हैं, भले ही विमान उस समय UAE की सीमा से बाहर हो.

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यह भी पढ़ें: इजरायली दूत ने आजतक से बताया विमान कैसे हुआ लैंड, कैप्टन स्मित ने कैसे बचाई जानें

जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई

जांच टीम का मकसद फ्लाइट में हुई घटना से जुड़े सभी तथ्यों और परिस्थितियों को सामने लाना है. अधिकारियों के मुताबिक, जांच पूरी होने और पूरे मामले की तस्वीर साफ होने के बाद ही आगे की कानूनी कार्रवाई तय की जाएगी.

फिलहाल UAE की जांच में यह पता लगाया जा रहा है कि फ्लाईदुबई की इस फ्लाइट में हुई घटना महज कॉकपिट में हुआ विवाद था या इसके पीछे कोई आपराधिक, आतंकी या पहले से तैयार की गई साजिश थी.

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