October Long Weekend Trip: वॉटरफॉल, पहाड़ और किले.., अक्टूबर में घूम आएं भारत की ये 5 सुकून भरी जगहें, जिंदगीभर याद रहेगी ट्रिप!

October Long Weekend Destination: अक्तूबर का महीना घूमने के लिए बेस्ट माना जात है, क्योंकि मॉनसून जाने के बाद कई बंद रास्ते और जगहें खुल जाती हैं. इसी वजह से इस मौसम में घूमने का मजा दोगुना हो जाता है. सबसे खास बात तो यह है कि महीना शुरू होते ही लॉन्ग वीकेंड मिल रहा है, जिसमें लोग दोस्तों और फैमिली के साथ घूमने का प्लान बना रहे हैं.

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2 अक्टूबर को शुक्रवार है और इस दिन नेशनल हॉलीडे होता है. ऐसे में 2 से 4 अक्टूबर तक लोगों को घूमने के लिए लॉन्ग वीकेंड मिल रहा है. गुरुवार की रात को आप दिल्ली से बस पकड़ सकते हैं और आराम से शुक्रवार, शनिवार और रविवार की रात को वापसी की बस पकड़ लें. इस तरह आपको पूरे 3 दिन घूमने के लिए मिल रहे हैं, जिसमें आप आराम से कई बेहतरीन जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हो.

अगर आप भी अक्टूबर में लॉन्ग वीकेंड पर घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आप इन कुछ शानदार जगहों को अपनी बकेट लिस्ट में शामिल कर सकते हैं. एक तो इन जगहों पर आपको पहुंचने में भी ज्यादा समय नहीं लगेगा और आप यहां पर कई परफेक्ट जगह भी एक्सप्लोर कर पाएंगे.

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जयपुर, राजस्थान

अक्टूबर में गर्मी कम हो जाती है और ठंडी हवाएं मौसम को सुहावना बना देती हैं. ऐसे में आप राजस्थान की राजधानी जयपुर की ट्रिप प्लान कर सकते हैं. अगर आप सिर्फ अपनी गर्ल गैंग के साथ घूमने का मन बना रही हैं तो जयपुर आपके के लिए एकदम बेस्ट जगह है. जयपुर का जल महल, बापू बाजार, आमेर फोर्ट, हवा महल, सिटी प्लेस के साथ राजस्थानी फूड का मजा ले सकते हैं. बापू बाजार में लड़कियां जमकर अपने लिए स्कर्ट, बैग और जूतियां भी खरीद सकती हैं, जो उनके नवरात्रि फेस्टिवल में चार चांद लगाने के काम आएंगे.

आमेर फोर्ट जयपुर (PHOTO: Adobe Stock Images)

ऋषिकेश, उत्तराखंड

आजकल सोलो ट्रिप का क्रेज भी लोगों के बीच ज्यादा देखने को मिल रहा है, अगर आप भी ऑफिस की बिजी लाइफ से निकलकर अकेले कुछ सुकून के पल बिताना चाहते हैं. तो आप दिल्ली से महज 6 घंटे की दूरी पर ऋषिकेश की ट्रिप प्लान कर सकते हैं. वहां पर आपको शाम को गंगा आरती देखने को मिलेगी, जहां आप आराम से त्रिवेणी घाव के किनारे पर अकेले नदी की धाराओं को देखते हुए अपना समय बिता सकते हैं. इसके अलावा राम झूला, लक्ष्मण झूला जैसी चीजें भी वहां पर देखने के लिए लोग दूर-दूर से आते हैं और यहां पर आप रिवर राफ्टिंग भी कर सकते हैं, हालांकि उसके लिए नदी का बहाव तेज नहीं होना चाहिए.

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जिभी, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश का जिभी बेहद खूबसूरत है और यहां के पहाड़ी नजारे देखने को लोग दूर-दूर से आते हैं. हालांकि इतनी पॉपुलैरिटी के बावजूद जिभी आपको ओवरक्राउड नहीं लगेगी. यहां आप आराम से अपने दोस्तों के साथ अच्छा समय बिता सकते हैं और यहां पर आपको भीड़भाड़ से दूर पहाड़ों और हिमाचली फूड दोनों मिलेंगे. जो आपकी ट्रिप को यादगार बना देंगे.दिल्ली से 10 से12 घंटे की जर्नी के बाद आप जिभी पहुंच जाएंगे और यहां के मंत्रमुग्ध कर देने वाले नजारे आपका दिल जीत लेंगे.

मुक्तेश्वर, उत्तराखंड

नैनीताल और कैंची धाम तो लोग अक्सर ही जाते हैं, लेकिन हल्द्वानी से 70 किलोमीटर दूर एक सुकून भरी जगह जाना अक्सर लोग मिस कर देते हैं. हम मुक्तेश्वर की बात कर रहे हैं, जहां आप अपनी गर्ल गैंग या फिर फैमिली के साथ घूमने जा सकते हैं. मुक्तेश्वर में महादेव मंदिर काफी फेमस है, जिसका कनेक्शन पांडव के काल से हैं. इसके अलावा वहां पर चौली की जाली और भालूगढ़ वाटरफॉल भी उन लोगों के बेस्ट है, जो फोटोग्राफी का शौक रखते हैं. दिल्ली से आप हल्द्वानी की बस लेकर पहुंच जाएं और उसके बाद उत्तराखंड की लोकल बस लेकर आप आराम से मुक्तेश्वर पहुंच सकते हैं, जहां के नजारे देखकर आपका मन खुश हो जाएगा.

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चौली की जाली (PHOTO: Adobe Stock Images)

उदयपुर, राजस्थान

लॉन्ग वीकेंड पर आप उदयपुर की भी ट्रिप प्लान कर सकते हैं, जहां आपको कई शानदार जगह घूमने को मिलेंगी. उदयपुर में पिछोला झील, सिटी पैलेस और जगदीश मंदिर की सैर कर सकते हैं. उदयपुर आप अपने दोस्तों और पार्टनर के साथ घूम सकते हैं. यहां आपको राजस्थानी कल्चर करीब से देखने का मौका मिलेगा और इसके साथ ही यहां आप शॉपिंग भी कर सकते हैं.

हालांकि पहाड़ों की ट्रिप प्लान करने से पहले एक बार मौसम की जानकारी जरूर लें, क्योंकि पहाड़ों का मौसम कभी भी बदल जाता है.

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