543 से 850 सांसदों वाली लोकसभा. महिलाओं के लिए लोकसभा में 33 फीसदी आरक्षण और देशभर में निर्वाचन क्षेत्रों की नई सीमाएं... सोमवार से शुरू हो रहे संसद के विशेष सत्र में नरेंद्र मोदी सरकार एक ऐसी विधायी कवायद शुरू करने जा रही है, जिसका असर आने वाले कई दशकों तक देश की राजनीति और सत्ता के समीकरणों पर पड़ सकता है.

और पढ़ें

केंद्र सरकार सोमवार से शुरू हो रहे संसद के विशेष सत्र में देश की लोकतांत्रिक तस्वीर बदलने का काम करने जा रही है. इसके जरिए लोकसभा में सांसदों की अधिकतम संख्या 543 से बढ़ाकर 850 तक करने का रास्ता खुलेगा. इसके साथ ही देश की संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने की दिशा में भी बड़ा कदम उठाया जाएगा.

इस पूरी प्रक्रिया के लिए सरकार को संविधान में संशोधन करना होगा. परिसीमन आयोग का गठन करना होगा और देशभर में लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाएं नए सिरे से तय करनी होंगी. यानी यह सिर्फ सीटें बढ़ाने का मामला नहीं, बल्कि देश के चुनावी नक्शे और संसदीय प्रतिनिधित्व की पूरी संरचना बदलने वाली एक बड़ी कसरत है.

सरकार सोमवार को लोकसभा में तीन नए विधेयक पेश करेगी. इनमें संविधान संशोधन, परिसीमन और केंद्रशासित प्रदेशों से जुड़े कानूनों में बदलाव के प्रस्ताव शामिल हैं. खास बात यह है कि सरकार अप्रैल में पेश किए गए पुराने विधेयकों को वापस लेकर नए सिरे से अपनी रणनीति के साथ सदन में उतर रही है. सरकार को 370 सांसदों के सपोर्ट का भरोसा है. जबकि इन बिलों को पास करने के लिए दो तिहाई बहुमत यानी कि 543 सदस्यों वाले लोकसभा में 360 सांसदों के समर्थन की जरूरत है.

Advertisement

लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी कार्यसूची के मुताबिक सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होगी.

पहले पुराने बिल वापस होंगे, फिर आएंगे तीन नए विधेयक

सोमवार की कार्यवाही में सबसे अहम हिस्सा विधायी कामकाज होगा. सरकार अप्रैल 2026 में पेश किए गए परिसीमन और केंद्रशासित प्रदेशों से जुड़े पुराने विधेयकों को वापस लेगी. इसके बाद उनके नए वर्जन संसद में पेश किए जाएंगे.

जिन विधेयकों को वापस लिया जाएगा वे हैं-

1. The Union Territories Laws (Amendment) Bill, 2026

2. The Delimitation Bill, 2026

इन बिलों को 16 अप्रैल 2026 को पेश किया गया था.

इसके बाद सरकार की ओर से 3 नए विधेयक पेश किए जाएंगे.

ये बिल हैं-

1. संविधान (132वां संशोधन) विधेयक, 2026

इसे कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पेश करेंगे. इसके जरिए संविधान में बदलाव कर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की सीटें बढ़ाने और महिला आरक्षण को लागू करने का रास्ता तैयार किया जाएगा.

2. केंद्रशासित प्रदेश कानून (संशोधन) सेकंड बिल, 2026

इस बिल को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पेश करेंगे. इसके जरिए केंद्रशासित प्रदेशों से जुड़े तीन कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव है. इनमें गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट, 1963, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार अधिनियम, 1991 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 शामिल हैं.

Advertisement

3. परिसीमन (सेंकड) विधेयक, 2026

इस बिल को भी कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पेश करेंगे. इसका मकसद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों का पुनर्निर्धारण, निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं तय करना और महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है.

बता दें कि लोकसभा का चार दिवसीय विशेष सत्र 30 नवंबर से 3 दिसंबर तक चलेगा. इसके बाद 2 और 3 दिसंबर को राज्यसभा की बैठक होगी.

2029 के चुनाव से पहले बड़ा बदलाव चाहती है सरकार

सरकार के प्रस्ताव के मुताबिक लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों को 50 फीसदी बढ़ाकर करीब 815 किया जा सकता है. वहीं लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 850 तक करने का प्रस्ताव है. इसमें 815 राज्यों की सीटें होंगी और 35 केंद्र शासित प्रदेशों की. राज्य विधानसभाओं की सीटें भी 50 फीसदी बढ़ाने की तैयारी है.

इस पूरी कवायद का एक बड़ा मकसद 2029 के लोकसभा चुनाव से महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण लागू करना है. सरकार का दावा है कि नए प्रस्ताव से सभी राज्यों का मौजूदा प्रतिनिधित्व सुरक्षित रखते हुए महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में ज्यादा भागीदारी दी जा सकेगी.

बता दें कि अप्रैल में सरकार का पिछला संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत हासिल नहीं कर पाया था. ऐसे में सोमवार को सरकार के सामने विधेयक पेश करने के साथ-साथ विपक्षी दलों को अपने पक्ष में लाने की भी बड़ी चुनौती होगी. डीएमके को अपने पाले में लाकर सरकार ने इस मुहिम में बड़ी कामयाबी हासिल की है. डीएमके चीफ स्टालिन ने कहा है कि उनके पास इस बिल को सपोर्ट करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है, क्योंकि अगर ये बिल गिर जाता है तो तमिलनाडु को मिला संरक्षण खत्म हो जाएगा. डीएमके के लोकसभा में 22 सांसद हैं.

---- समाप्त ----