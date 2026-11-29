उत्तर प्रदेश के कौशांबी में आठ माह की गर्भवती विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. मंझनपुर थाना क्षेत्र के नया नगर द्वितीय स्थित ससुराल में संगीता गुप्ता का शव मिलने से हड़कंप मच गया. मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर प्रताड़ना और हत्या का आरोप लगाया है. मृतका के भाई का दावा है कि उसकी बहन ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि उसकी हत्या कर शव को फांसी पर लटकाया गया.

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मृतका की पहचान संगीता गुप्ता के रूप में हुई है. वह अंकुश गुप्ता की पत्नी थी और करीब सात से आठ महीने की गर्भवती थी. उसकी मौत की खबर मिलते ही मायके पक्ष के लोग ससुराल पहुंचे. बेटी का शव देखकर परिवार में चीख-पुकार मच गई.

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मृतका के भाई अजय गुप्ता के मुताबिक, संगीता की शादी साल 2023 में हुई थी. आरोप है कि विवाह के बाद से ही छोटी-छोटी बातों को लेकर ससुराल में विवाद होता रहता था. भाई का कहना है कि उसकी बहन को प्रताड़ित किया जाता था और उसके साथ मारपीट भी होती थी.

गर्भवती संगीता की मौत से परिवार में मातम

संगीता की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. एक तरफ घर में नए मेहमान के आने की उम्मीद थी, वहीं अब गर्भवती महिला की संदिग्ध मौत से परिवार सदमे में है. संगीता का करीब दो साल का एक बच्चा भी है, जो मां की मौत के बाद उसके साये से वंचित हो गया.

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मायके पक्ष ने आरोप लगाया है कि संगीता ने खुदकुशी नहीं की, बल्कि उसकी हत्या करने के बाद शव को फांसी पर लटकाया गया है. परिजनों ने मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

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पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार

डीएसपी सौरभ सावंत के मुताबिक, 29 नवंबर को नया नगर इलाके में एक महिला के फांसी लगाकर आत्महत्या करने की सूचना मिली थी. जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. इसके बाद शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया.

डीएसपी ने बताया कि मृतका के भाई ने हत्या कर शव को फांसी पर लटकाने का आरोप लगाया है. पुलिस को अभी परिजनों की तहरीर मिलने का इंतजार है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी.

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