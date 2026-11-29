Matar ki Masala Puri Recipe: ठंड के मौसम में गरमा-गरम पूड़ी या पराठा खाने को मिल जाए तो मजा अलग ही होता है. अगर आप भी वीकेंड पर पूड़ी और आलू की सब्जी खाना पसंद करते हैं तो सर्दियों में सादी पूड़ी की बजाय आप मटर की मसाला पूड़ी ट्राई कर सकते हैं. मटर की मसाला पूड़ी का स्वाद कमाल होता है और मथुरा के डुबकी वाले आलू की सब्जी के साथ मजेदार लगती है.

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इसे आप सुबह के नाश्ते से लेकर शाम के खाने तक किसी भी समय बना सकते हैं और इसे खाने के बाद आपका परिवार बार-बार इसे बनाने की मांग करेगा. खास बात यह है कि इसे बनाने के लिए ज्यादा सामान की जरूरत भी नहीं पड़ती. आइए जानते हैं मटर की पूड़ी बनाने की आसान रेसिपी.

मटर की पूड़ी बनाने के लिए सामग्री

1 कप हरी मटर

2 कप गेहूं का आटा

1 हरी मिर्च

1 इंच अदरक का टुकड़ा

आधा छोटा चम्मच जीरा

आधा छोटा चम्मच अजवाइन

आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर

एक चुटकी हींग

नमक स्वादानुसार

1 बड़ा चम्मच तेल

पूड़ी तलने के लिए तेल

मटर की पूड़ी बनाने का आसान तरीका

सबसे पहले हरी मटर को अच्छी तरह धोकर थोड़े से पानी में उबाल लें. जब मटर नरम हो जाए तो इसका पानी छानकर ठंडा कर लें. अब मटर को मिक्सर में हरी मिर्च और अदरक के साथ दरदरा पीस लें. अब एक कड़ाही में एक चम्मच तेल गर्म करें. इसमें जीरा और हींग डालें. इसके बाद पिसी हुई मटर डालकर अच्छी तरह मिलाएं. इसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और अजवाइन डाल दें. मटर के मिश्रण को लो फ्लेम पर कुछ मिनट तक भूनें. जब इसका अतिरिक्त पानी सूख जाए तो गैस बंद कर दें और मिश्रण को ठंडा होने दें. अब एक बड़े बर्तन में गेहूं का आटा लें. इसमें थोड़ा नमक और एक चम्मच तेल डालें. तैयार मटर के मिश्रण को आटे में मिलाएं और जरूरत के हिसाब से थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर सख्त आटा गूंथ लें. आटे को 10-15 मिनट के लिए ढककर रख दें. अब आटे की छोटी-छोटी लोइयां बना लें. इन्हें बेलन की मदद से गोल पूड़ी के आकार में बेलें. एक कड़ाही में तेल गर्म करें. अब इसमें एक-एक करके पूड़ियां डालें और मीडियम फ्लेम पर दोनों तरफ से गोल्डन और क्रिस्पी होने तक तल लें. इसी तरह सारी पूड़ियां तैयार कर लें.

मटर की पूड़ी किसके साथ परोसें?

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गरमागरम मटर की पूड़ी को आप आलू-टमाटर की सब्जी या दही के साथ परोस सकते हैं. इसके साथ आम या मिर्च का अचार भी खाने का स्वाद बढ़ा देगा. सर्दियों में मेहमानों को भी आप सादी पूड़ियों की जगह मटर मसाला पूड़ी सर्व कर सकते हैं, जिसे खाने के बाद वो आपकी तारीफ करने पर मजबूर हो जाएंगे.

खास टिप: मटर का मिश्रण आटे में मिलाने से पहले अच्छी तरह ठंडा कर लें और आटा थोड़ा सख्त गूंथें. इससे पूड़ियां बेलने और तलने में आसानी होगी.

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