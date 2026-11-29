देश के सबसे बड़े बिजनमैन में शुमार मुकेश अंबानी के परिवार के बीच कितना मजबूत बॉन्ड है, ये किसी से छिपा नहीं है. कोई छोटा हो या बड़ा इवेंट हर एक मौके पर पूरा अंबानी परिवार एक साथ नजर आता है. खासतौर पर नीता अंबानी और ईशा अंबानी का गहरे बॉन्ड तो अक्सर देखने को मिलता है.

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हाल ही में नीता अंबानी ने नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर (NMACC) के एक इवेंट में अपने पिता की याद में उनके फेवरेट भजन रघुपति राघव राजा राम पर सुंदर डांस प्रस्तुति दी. इस खास मौके पर उनके पति मुकेश अंबानी और ईशा भी मौजूद रहे. मंच पर नीता अंबानी पूरे उत्साह और ऊर्जा के साथ डांस करती नजर आईं, जिन्हें मुकेश अंबानी बड़े प्यार और गौर से देखते रहे. जबकि ईशा अपनी मां का उत्साह बढ़ाती नजर आईं.

नीता की परफॉर्मेंस में ऑडियंस में बैठे दिखे मुकेश

सामने आए एक वीडियो में नीता अंबानी स्टेज पर डांस कर रही थीं और उन्हें थिरकता देख ईशा अंबानी बेहद खुश हुईं और भावुक नजर आईं. उन्होंने माइक लेकर मां के लिए प्यार भरी बातें भी कहीं जिसने सबका दिल जीत लिया. परिवार के इस आत्मीय और खुशनुमा पल के वीडियो व तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं. इस वीडियो में ऑडियंस में मुकेश अंबानी भी नजर आए.

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सोशल मीडिया पर यूजर्स इस पारिवारिक बॉन्डिंग, खुशी और सादगी भरे पलों की जमकर सराहना कर रहे हैं. नीता अंबानी के डांस, मुकेश अंबानी के रिएक्शन और ईशा के प्यार भरे संदेश ने इस पल को और भी यादगार बना दिया है.

नीता ने पहनी मां जैस ड्रेस

इस खास मौके पर ईशा अपनी मां जैसी मिलती-जुलती ड्रेस पहने दिखाई दीं. सामने आए वीडियो में ईशा नारंगी और गुलाबी रंग का कढ़ाई वाला अनारकली सेट पहने दिख रही हैं. इस आउटफिट में ऊपर की तरफ गोल्ड टोन वाली चोली और नारंगी- गुलाबी रंग वाली घेरदार स्कर्ट थी. उन्होंने इसके साथ मैचिंग प्रिंटेड नारंगी और गुलाबी दुपट्टे ले रखा था.

ईशा ने इस दौरान आकर्षक ऑक्सिडाइज्ड सिल्वर ईयररिंग्स पहनी थी. जबकि नीता ने भी स्टेज परफॉर्मेंस के दौरान नारंगी-गुलाबी ही आउटफिट पहना हुआ था.

नीता ने भरतनाट्यम में पहनी ये खास ड्रेस

नीता अंबानी ने 25 नवंबर को ‘द ग्रेट इंडियन म्यूजिकल: सिविलाइजेशन टू नेशन’ में एक खास नृत्य प्रस्तुति दी.

इस डांस परफॉर्मेंस में नीता अंबानी गहरे गुलाबी और नारंगी रंग की पारंपरिक पोशाक और पारंपरिक आभूषण पहने हुए नजर आईं. उनके आउटफिट में चटक नारंगी (टैंजरीन-ऑरेंज) रंग की घेरदार प्लीटेड स्कर्ट थी जिसे आमतौर पर भरतनाट्यम के दौरान पहना जाता है. जबकि स्कर्ट के निचले किनारे पर सुनहरी जरी ब्रोकेड का एक चौड़ा और सजावटी बॉर्डर था जिसमें गुलाबी और हरे रंग की हल्की झलक भी दिखाई देती है.

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उन्होंने स्कर्ट के साथ हॉट-पिंक रंग का छोटी आस्तीन वाला ब्लाउज पहना था. इसके साथ उन्होंने पारंपरिक गुजराती शैली में रानी-पिंक रंग का दुपट्टा ओढ़ा हुआ है जिस पर सुनहरी बूटियां, सितारे और किनारों पर बारीक सुनहरी कढ़ाई की गई थी.

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