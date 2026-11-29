बिहार के रोहतास जिले में कैमूर पहाड़ी की गुफा में स्थित प्रसिद्ध गुप्ता धाम शिवालय से तीन देवी-देवताओं की मूर्तियां चोरी होने का मामला सामने आया है. मंदिर के महंत राजबली सिंह के मुताबिक, चोर अष्टधातु से बनी पंचमुखी गणेश जी, माता लक्ष्मी और देवी दुर्गा की प्रतिमाएं ले गए हैं. घटना की जानकारी मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है. हालांकि, पुलिस ने अभी चोरी की वारदात की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है.

और पढ़ें

महंत राजबली सिंह ने उगहनी ओपी थाने को इस घटना की सूचना दी है. उनका कहना है कि मूर्तियां 20 नवंबर की रात चोरी हुई थीं. गुप्ता धाम का मंदिर पहाड़ी की गुफा में स्थित है और यह इलाका काफी दुर्गम है. यहां मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट की सुविधा भी काम नहीं करती है.

यह भी पढ़ें: रोहतास में पेट्रोल-डीजल की दुकान में लगी आग, पिता-पुत्री की मौत... मां और 8 महीने का बेटा गंभीर

​

महंत के मुताबिक, घटना के समय गुफा वाले मंदिर में उनके अलावा कोई मौजूद नहीं था. वारदात के बाद लगातार तीन दिनों तक मूसलाधार बारिश होती रही. खराब मौसम और पहाड़ी रास्तों की वजह से वहां से निकलना मुश्किल हो गया था. ऐसे में वह तुरंत पुलिस तक नहीं पहुंच सके.

चार दिन बाद थाने पहुंचे मंदिर के महंत

Advertisement

महंत राजबली सिंह का कहना है कि मौसम ठीक होने के बाद 24 नवंबर को वह किसी तरह पहाड़ी से नीचे उतरे और उगहनी ओपी थाने पहुंचकर पुलिस को मौखिक रूप से घटना की जानकारी दी. इसके बाद 29 नवंबर को पुलिस टीम चोरी की सूचना का सत्यापन करने के लिए मंदिर पहुंची. पुलिस की जांच के दौरान ही मामला सामने आया.

मंदिर के महंत के अनुसार, इन दिनों गुप्ता धाम में श्रद्धालुओं की संख्या काफी कम है. पिछले दिनों मौसम खराब रहने के कारण मंदिर तक आने-जाने का रास्ता भी पूरी तरह प्रभावित था. इसी वजह से चोरी की घटना की जानकारी मिलने और पुलिस तक पहुंचने में देरी हुई.

भलुनी भवानी मंदिर में भी हुई थी चोरी

गौरतलब है कि 20 नवंबर को ही दिनारा के प्रसिद्ध भलुनी भवानी देवी मंदिर में भी चोरी की वारदात हुई थी. अब गुप्ता धाम से तीन प्रतिमाएं चोरी होने की सूचना ने मंदिरों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं.

वहीं, पुलिस फिलहाल इस घटना की पुष्टि करने से बच रही है. सासाराम के एसडीपीओ-1 विप्लव कुमार ने फोन पर बताया कि जब तक वह खुद घटनास्थल का सत्यापन नहीं कर लेते, तब तक चोरी की वारदात की पुष्टि नहीं करेंगे. पुलिस की ओर से मंदिर पहुंचकर जांच की गई है. अब सत्यापन के बाद ही घटना को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.

---- समाप्त ----