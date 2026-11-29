मणिपुर में विधानसभा चुनाव से पहले BJP को बड़ा झटका लगा है. इम्फाल ईस्ट जिले के खुंद्राकपम मंडल के 93 नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एक साथ पार्टी छोड़ दी है. इस्तीफा देने वालों में मंडल के पदाधिकारी और सक्रिय सदस्य शामिल हैं.

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इन सभी ने पार्टी की गतिविधियों से खुद को अलग करने का फैसला किया है. साथ ही मंडल की इकाई को भंग करने का भी ऐलान किया है. पार्टी के स्थानीय नेतृत्व ने राज्य नेतृत्व और सरकार पर अनदेखी करने का आरोप लगाया है.

खुंद्राकपम मंडल के अध्यक्ष एम देवरतन मैतेई ने रविवार को इम्फाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस फैसले की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि मंडल के 93 सक्रिय सदस्यों और पदाधिकारियों ने तत्काल प्रभाव से अपने पद छोड़ दिए हैं. इन सभी ने BJP की गतिविधियों से अलग होने का फैसला किया है.

मंडल अध्यक्ष देवरतन मैतेई ने कहा कि मंडल की इकाई को भी भंग करने का निर्णय लिया गया है. उन्होंने इस्तीफे की वजह बताते हुए कहा कि राज्य नेतृत्व और सरकार ने उनकी ओर से उठाए गए मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया. पार्टी नेतृत्व की तरफ से सहयोग भी नहीं मिला. हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि मंडल की ओर से कौन-कौन से मुद्दे उठाए गए थे.

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कांग्रेस ने BJP पर साधा निशाना

इस घटनाक्रम पर कांग्रेस ने BJP को घेरा है. मणिपुर विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता कीशम मेघचंद्र ने कहा कि BJP के नेताओं और कार्यकर्ताओं के पार्टी छोड़ने का सिलसिला पिछले कुछ हफ्तों से जारी है. उन्होंने इसे पार्टी के भीतर बढ़ते असंतोष का संकेत बताया.

मेघचंद्र ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा कि लगातार हो रहे इस्तीफे सरकार की नाकामियों और मणिपुर के हालात से निपटने में उसकी असफलता को दिखाते हैं. उन्होंने यह भी दावा किया कि आने वाले दिनों में पार्टी से और लोग इस्तीफा दे सकते हैं.

The massive exodus of BJP leaders and workers in Manipur, with resignations continuing over the past couple of weeks, is a clear indication of growing discontent within the party. This growing trend reflects serious concerns over governance failures and the government’s inability to address the challenges confronting Manipur on multiple fronts. The developments are likely to continue, and more such resignations may follow in the coming days. The people of Manipur deserve accountable governance, not political assurances without results. — Keisham Meghachandra Singh (@meghachandra_k) November 29, 2026

मई 2023 से जारी है मणिपुर में जातीय हिंसा

मणिपुर मई 2023 से जातीय हिंसा का सामना कर रहा है. राज्य में मैतेई और कुकी समुदायों के बीच संघर्ष शुरू हुआ था. इस हिंसा में अब तक कम से कम 306 लोगों की जान जा चुकी है. 49 लोग अब भी लापता हैं. हजारों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है.

इसके अलावा, पिछले कुछ महीनों में पहाड़ी इलाकों में कुकी और नगा समुदायों के बीच भी झड़पें हुई हैं. इस साल फरवरी से अब तक कुकी और नगा समुदायों के बीच संघर्ष में तकरीबन 50 लोगों की मौत हुई है. ऐसे हालात के बीच BJP के एक मंडल के 93 सदस्यों का इस्तीफा पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है.

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