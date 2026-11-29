राजधानी दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में तीन दिनों तक साहित्य, कला, संस्कृति, अध्यात्म और सियासत के अलग-अलग रंग देखने को मिले. 27 से 29 नवंबर तक आयोजित 'साहित्य आजतक 2026' के मंच पर साहित्यकारों, कवियों, शायरों, कलाकारों, आध्यात्मिक वक्ताओं और राजनीतिक हस्तियों ने शिरकत की.

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कहीं रामकथा के जरिए जीवन दर्शन की व्याख्या हुई तो कहीं कविता और शायरी की महफिल सजी. इतिहास के अनछुए पहलुओं से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में नई पीढ़ी की चुनौतियों तक पर मंथन हुआ. वहीं AI माइक्रोड्रामा सिरीज 'रघुपति राघव राजा राम' ने भी लोगों को लुभाया.

लोकतंत्र, महिला सशक्तिकरण, भारतीय भाषाओं, परंपराओं और आधुनिकता पर भी दिग्गज हस्तियों ने अपने विचार रखे. तीन दिनों तक चले इस सालाना जलसे में साहित्य के साथ संगीत, नृत्य, चित्रकारी और सिनेमा का भी अनूठा संगम देखने को मिला.

तीनों दिन कुमार विश्वास ने बहाई रामकथा की गंगा

साहित्य आजतक 2026 के तीनों दिन चर्चित कवि डॉ. कुमार विश्वास ने अपने लोकप्रिय कार्यक्रम 'अपने-अपने राम' के जरिए रामकथा के अलग-अलग प्रसंगों को श्रोताओं के सामने रखा. पहले दिन उन्होंने महर्षि वाल्मीकि और रामकथा की व्यापकता का जिक्र करते हुए भगवान राम के जीवन में निहित मानवीय मूल्यों को समझाया. दूसरे दिन राम-सीता के विवाह के प्रसंग के बहाने मिथिला की संस्कृति, लोक परंपराओं, प्रेम और समर्पण की चर्चा की.

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वहीं, तीसरे दिन राम और कृष्ण के चरित्रों के माध्यम से समकालीन राजनीति, राजधर्म और सामाजिक समरसता पर अपनी बात रखी. तीनों दिनों की प्रस्तुतियों में कुमार विश्वास ने कविता, हास्य, चौपाइयों और पौराणिक प्रसंगों के जरिए रामकथा को वर्तमान समय के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संदर्भों से जोड़ा.

रील्स और सोशल मीडिया में कहां तलाश रहे हैं सुकून?

साहित्य आजतक के मंच पर आध्यात्मिक वक्ता आचार्य प्रशांत ने आधुनिक जीवन की समस्याओं और आत्मज्ञान पर चर्चा की. उन्होंने सोशल मीडिया, रील्स, लाइक्स और फॉलोअर्स के पीछे भागती नई पीढ़ी की मानसिक स्थिति पर अपनी बात रखी. उन्होंने यह भी कहा कि कोई दूसरा व्यक्ति आपको रास्ता दिखा सकता है, लेकिन उस रास्ते पर चलने की जिम्मेदारी आपकी अपनी होती है.

पहली कविता से फिल्मी गीतों तक का सफर

साहित्य आजतक के पहले दिन 'नो बाउंड्रीज- पहली कविता, पहला प्यार' सेशन में कवयित्री ऐश्वर्या, युवा कवि आदित्य और गीतकार मनोज यादव ने शिरकत की. इस दौरान कविता लिखने की शुरुआत, भावनाओं को शब्द देने और गीत लेखन से जुड़े अनुभवों पर चर्चा हुई.

पंकज जीना ने साझा किए पहाड़ों से जुड़े अनुभव

लेखक, कवि और परफॉर्मर पंकज जीना ने 'आओ बैठकर बातें करते हैं' सेशन में अपनी लेखन यात्रा और पहाड़ों में जिंदगी से जुड़े अनुभव साझा किए. उन्होंने अपने रचनात्मक सफर के बारे में खुलकर बात की. साहित्य के इस मंच पर निजी अनुभवों, प्रकृति और जीवन के बीच संबंधों को समझने का अवसर भी मिला. पहले दिन की चर्चाओं में एक ओर रामकथा और अध्यात्म जैसे विषय रहे तो दूसरी ओर तकनीक, सोशल मीडिया और अभिव्यक्ति के बदलते स्वरूप पर बात हुई. साहित्य के पारंपरिक रूपों के साथ नई पीढ़ी के रचनाकारों को सुनने का मौका भी मिला. इस तरह साहित्य आजतक का पहला दिन भारतीय संस्कृति, रचनात्मकता, आत्मचिंतन और नई पीढ़ी के विचारों के नाम रहा.

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पहले दिन बॉलीवुड के जाने-माने अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहित्य आजतक का हिस्सा बने, दूसरे दिन मुसाफिर कैफे की महिमा मकवाना, वेदिका पिंटो, एक्ट्रेस मोना सिंह, पंचायत के कलाकार नीना गुप्ता, फैसल मलिक, नीना गुप्ता और डायरेक्टर दीपक मिश्रा शामिल हुए. वहीं भगवान शिव के भजनों को गाकर प्रसिद्ध हुए हंसराज रघुवंशी ने भी अपने शिव भजनों से दर्शकों और श्रोताओं को शिवतत्व का दर्शन कराया. भजन क्लबिंग के इस आयोजन ने साहित्य आजतक की पहली दिन की शाम को भक्तिमय कर दिया.

कविता, कैनवस और कथा में दिखा राष्ट्रप्रेम

साहित्य आजतक का दूसरा दिन भी कई तरह की विधाओं और प्रतिभाओं के संगम का अवसर बन गया. एक तरफ मंच पर बाबा सत्यनारायण मौर्य ने अपनी बहुआयामी कला का परिचय दिया. कविता, चित्रकारी और कथावाचन के जरिए उन्होंने भारतीय संस्कृति और राष्ट्रप्रेम की बात की. इस दौरान उन्होंने मंच पर ही छत्रपति शिवाजी महाराज का चित्र बनाया.

परंपरा आधुनिकता की विरोधी नहीं है: सोनल मानसिंह

प्रख्यात नृत्यांगना डॉ. सोनल मानसिंह और संदीप भूटोरिया ने भारतीय कला, साहित्य और संस्कृति के बदलते स्वरूप पर चर्चा की. सोनल मानसिंह ने अपने जीवन में आए एक हादसे और उसके बाद कला की दुनिया में वापसी का जिक्र किया. उन्होंने बताया कि किस तरह उस घटना के बाद उन्हें एक नए जीवन का अनुभव हुआ.

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उन्होंने परंपरा और आधुनिकता को एक-दूसरे का विरोधी मानने की धारणा पर सवाल उठाया. बातचीत के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्क्रीन टाइम और नई पीढ़ी के सांस्कृतिक सरोकारों का भी जिक्र हुआ. क्षेत्रीय भाषाओं और ग्रामीण क्षेत्रों के लेखकों को अधिक अवसर देने की जरूरत पर बात की गई.

सीता के किरदार से महिला सशक्तिकरण तक

'बियॉन्ड द पेजेस: फिक्शन, यथार्थ और इमेजिनेशन' सेशन में लेखिकाओं ने साहित्य, कल्पना और वास्तविक जीवन के संबंधों पर चर्चा की. सीता के किरदार की समकालीन व्याख्या करते हुए युद्ध के बजाय संवाद की शक्ति पर जोर दिया गया. भाषा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और महिला उद्यमशीलता जैसे विषय भी बातचीत का हिस्सा बने.

साहित्य आजतक का ये मंच राजनेता और राजनीति के भीतर की इनसाइड स्टोरी जानने का जरिया भी बना. दूसरे दिन केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस मंच पर शिरकत करने पहुंचे. उन्होंने अपनी किताब 'अपनापन' और राजनीतिक जीवन से जुड़े अनुभव साझा किए. उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रहते हुए लाडली लक्ष्मी योजना शुरू करने के पीछे उनकी क्या सोच थी. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने करीब 35 वर्षों के संबंधों और उनसे जुड़े व्यक्तिगत अनुभवों को भी साझा किया.

मातृभाषा और साहित्य पर बोले वेंकैया नायडू

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पूर्व उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने साहित्य जागृति सम्मान समारोह में पत्रकारिता, साहित्य और भारतीय भाषाओं के महत्व पर बात की. उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पत्र-पत्रिकाओं की भूमिका को याद किया. उन्होंने राजनीतिक जीवन में आपसी सम्मान बनाए रखने पर भी जोर दिया. मातृभाषा, रामायण, महाभारत और किताबें पढ़ने की आदत उनकी बातचीत के प्रमुख विषय रहे.

कविता और शायरी की महफिल ने बांधा समां

साहित्य आजतक के दूसरे दिन कवयित्री निधि ने अपनी रचनाओं के जरिए भावनाओं को अभिव्यक्त किया. उन्होंने जमीन पर बैठकर बातचीत की और अपने लेखन के अनुभव साझा किए. वहीं, 'नए शायर, नया मिजाज' सेशन में युवा शायरों ने अपनी गजलों और नज्मों से महफिल सजाई. चर्चित साहित्यकार उदय प्रकाश ने लेखन और सामाजिक यथार्थ पर बात की. साहित्य अकादमी के अध्यक्ष माधव कौशिक और कवि पद्मेश गुप्ता ने भी अपने साहित्यिक सफर और किताबों की दुनिया से जुड़े अनुभव साझा किए. इस तरह साहित्य आजतक के दूसरे दिन कविता, कथा, चित्रकारी, नृत्य और सामाजिक सरोकारों का अनूठा संगम देखने को मिला.

साहित्य आजतक के दूसरे दिन आकर्षण का विषय बना, 'आजतक साहित्य जागृति सम्मान 2026'

'आजतक साहित्य जागृति सम्मान 2026' लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड उदय प्रकाश को दिया गया, वहीं, सर्वश्रेष्ठ अनूदित पुस्तक की श्रेणी में प्रेरणा उबाले को उनकी किताब 'वंदे मातरम', सर्वश्रेष्ठ बाल पुस्तक के लिए देवेंद्र मेवाड़ी को 'सुनो बात विज्ञान की' और सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय किताब के लिए चेतन भगत को '12 Years: My Messed-up Love Story' के लिए सम्मानित किया गया. सर्वश्रेष्ठ नवोदित पुस्तक की श्रेणी में पीपल बाबा को 'Ghost on People Trees', सर्वश्रेष्ठ काव्य पुस्तक के लिए आशुतोष अग्निहोत्री को 'सब पर राम तपस्वी राजा', सर्वश्रेष्ठ नॉन-फिक्शन पुस्तक के लिए डॉ. सुरेश पंत को 'साधु शब्द विचार' और सर्वश्रेष्ठ फिक्शन पुस्तक के लिए अनामिका को उनकी पुस्तक 'दूर देश के परिंदे' के लिए सम्मान मिला. पूर्व उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने विजेताओं को ये पुरस्कार दिए.

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साहित्य आजतक के आखिरी दिन भी मंच पर विचारों और अभिव्यक्ति के कई रंग देखने को मिले. बीजेपी की वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राजनीति, चुनावी हार, महिला नेतृत्व, साहित्य और सोशल मीडिया की भूमिका पर खुलकर बात की. 'भारत का भविष्य: सियासत और सरोकार' सत्र में उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा और अमेठी चुनाव में हार के बाद टेलीविजन की दुनिया में लौटने के फैसले से जुड़े सवालों का जवाब दिया.

वहीं माइथोलॉजिस्ट, लेखक और चित्रकार देवदत्त पटनायक ने 'हिंदू: धर्म, इतिहास और मिथक' सत्र में भारतीय धर्म और संस्कृति की परंपराओं पर चर्चा क.। उन्होंने भजन क्लबिंग और शास्त्रार्थ के बीच अंतर समझाते हुए कहा कि धर्म को समझने के लिए जिज्ञासा और संवाद जरूरी हैं. उनके मुताबिक, भारत में विवाद के बजाय संवाद और ज्ञान की परंपरा रही है.

आखिरी दिन कविताओं और शायरी की महफिल भी खूब जमी. कवि सम्मेलन में अभिषेक तिवारी, ओम प्रकाश कल्याणे, अलंकार श्रीवास्तव, श्रुति मिश्रा और गायत्री मेहता ने अपनी रचनाओं से श्रोताओं का दिल जीता. प्रेम, रिश्तों, परिवार, किसान और जिंदगी के संघर्षों को कवियों ने अपने-अपने अंदाज में शब्द दिए. कहीं प्रेम की नजाकत थी तो कहीं जीवन की जिम्मेदारियों और सामाजिक सरोकारों की झलक.

Gen-Z और लोकतंत्र पर बोले हरिवंश

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राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने 'जेन-जी और लोकतंत्र' सेशन में नई पीढ़ी के राजनीतिक और सामाजिक सरोकारों पर बात की. उन्होंने कहा कि हर दौर में युवाओं ने दुनिया को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. हालांकि, आज की पीढ़ी के सामने तकनीक से जुड़ी नई चुनौतियां हैं.

उन्होंने सोशल मीडिया, मीम्स, रील्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रभावों का जिक्र करते हुए विचारों के निर्माण में एल्गोरिदम की बढ़ती भूमिका पर चर्चा की.

अतीत लेखकों को क्यों लुभाता है?

पूर्व राजनयिक और लेखिका लक्ष्मी पुरी, चर्चित लेखिका नमिता गोखले और पूर्व राजनयिक एवं लेखक नवतेज सरना ने इतिहास और साहित्य के संबंधों पर चर्चा की.

लक्ष्मी पुरी ने भारतीय परंपराओं में महिलाओं की स्थिति, स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान और महिला सशक्तिकरण पर बात की. उन्होंने अपने माता-पिता के जीवन से प्रेरित उपन्यास 'स्वॉलोइंग द सन' का भी जिक्र किया.

नमिता गोखले ने महाभारत के पात्रों और पौराणिक कथाओं के साथ हिमालय के पर्यावरण पर बात की. उन्होंने पर्यटन के चलते हिमालय को हो रहे नुकसान पर चिंता जताई. नवतेज सरना ने जलियांवाला बाग, कोहिनूर और औपनिवेशिक विरासत से जुड़े सवालों पर अपने विचार रखे.

अनसुनी कहानियों को किताबों में मिली जगह

अपरा कुच्छल और मीनाक्षी चौधरी ने वास्तविक जीवन के ऐसे किरदारों पर लिखने के अनुभव साझा किए, जिनकी कहानियां समाज में अक्सर अनसुनी रह जाती हैं. इस दौरान आर्यन पाशा और संपा के जीवन संघर्षों का जिक्र हुआ.

एक अन्य साहित्यिक सत्र में जयश्री पुरवार ने रवींद्रनाथ ठाकुर के जीवन में महिलाओं की भूमिका पर चर्चा की तो अरविंद यादव ने दलाई लामा से जुड़े किस्से सुनाए. पौराणिक और ऐतिहासिक पात्रों पर लेखन की चुनौतियों को लेकर भी विचार साझा किए गए.

गांव से संसद तक, इमरान प्रतापगढ़ी ने सुनाया सफर

कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और शायर इमरान प्रतापगढ़ी ने अपनी जिंदगी, शायरी और राजनीति से जुड़े अनुभवों पर खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि सांसद बनने के बावजूद उनके पिता आज भी उन्हें आईएएस अधिकारी के रूप में देखना चाहते हैं.

इमरान ने उत्तर प्रदेश की राजनीति, मुस्लिम प्रतिनिधित्व और परिसीमन पर भी अपने विचार रखे. इस दौरान उन्होंने एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की राजनीति पर निशाना साधा और उन्हें खुली बहस की चुनौती दी.

सिनेमा और सूफी संगीत के रंग

अभिनेता यशपाल शर्मा ने अभिनय और फिल्मी दुनिया से जुड़े अपने अनुभव साझा किए. अभिनेत्री अदिति राव हैदरी, अभिनेता अविनाश तिवारी और निर्देशक आरिफ अली ने अपनी वेब सीरीज 'ओ साथी रे' के बहाने प्रेम और रिश्तों पर बात की. हिंदी सिनेमा की दिग्गज अदाकारा मीना कुमारी को समर्पित एक सांगीतिक प्रस्तुति भी हुई. वहीं, गायिका सोनम कालरा ने सूफी संगीत से समां बांधा.

शायरों ने मोहब्बत के नाम की महफिल

साहित्य आजतक के आखिरी दिन मुशायरे में वरुण आनंद, आलोक यादव, अजहर इकबाल, इकबाल अशर और शकील आजमी ने अपनी शायरी पेश की. प्रेम, विरह, रिश्तों की जटिलताओं और सामाजिक मुद्दों को समेटे उनकी रचनाओं ने महफिल को खास बनाया.

अपनी शानदार अदाकारी से दर्शकों का दिल जीतने वाले पंकज त्रिपाठी अब एक नए अवतार में नजर आए. उन्होंने पत्नी मृदुला त्रिपाठी के साथ अपने म्यूजिकल बैंड 'तत्सतः' की शुरुआत की. साहित्य आजतक 2026 के मंच पर इस बैंड की पहली पेशकश हुई, जहां संगीत के जरिए एक अलग ही दुनिया देखने को मिली. इस म्यूजिक बैंड से साहित्य आजतक 2026 के कार्यक्रम का समापन भी हुआ.

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