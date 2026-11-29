बेंगलुरु-बेलगावी वंदे भारत ट्रेन में सफर के दौरान एक यात्री को दिए गए खाने में लोहे का बोल्ट मिला था. इस खबर ने एक बार फिर से रेलवे की ओर से दिए जाने वाले खाने की गुणवत्ता और सेफ्टी स्टैंडर्ड को लेकर चिंताएं पैदा कर दी थीं. ये मामला सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हुआ और अब इसे लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है. दरअसल, यात्री की शिकायत के बाद इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) ने कैटरिंग कंपनी 'एक्सप्रेस फूड सर्विसेज' पर भारी भरकम जुर्माना लगाया है.

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यात्री की शिकायत पर एक्शन

Vande Bharat में परोसे गए खाने में लोहे का बोल्ड मिलने के बाद उस यात्री ने इसका वीडियो सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म ट्विटर (अब एक्‍स) पर शेयर किया और और IRCTC से मामले की शिकायत की. वीडियो को शेयर करते ही सोशल मीडिया पर वायरल (Viral Video) हो गया.

बीते 27 नवंबर यात्री ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और उसमें लिखा, 'आज बेंगलुरु से बेलगावी की यात्रा के दौरान, वंदे भारत के खाने में परोसे गए एक वड़े में बड़ा सा बोल्ट मिला. यह खाने की गुणवत्ता में एक बहुत बड़ी चूक है. कृपया इस मामले को देखें.'

2 लाख रुपये का लगा जुर्माना

पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, रेल मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस मामले के सामने आते ही, IRCTC ने इस चूक के लिए लाइसेंसधारी (वेंडर) पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया और खाद्य सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

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अधिकारी ने कहा, 'किचन की निगरानी के लिए नियुक्त सुपरवाइजर को निर्देश दिया गया है कि भविष्य में ऐसी शिकायतों से बचने के लिए, खाना बनाने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले मशीनों की अच्छी तरह से जांच की जाए.' यही नहीं निगरानी प्रोसेस के तहत, उन्हें इन जांचों की फोटो और वीडियो एक तय व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करने के लिए भी कहा गया है. लाइसेंसधारी को स्नैक्स किसी अन्य किचन से मंगाने की सलाह दी गई है.

अधिकारियों ने बताया कि एरिया ऑफिसर को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे उपकरणों की नियमित जांच करें, किसी भी खराबी की पहचान करें और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उन्हें तुरंत ठीक करवाएं.

देश में बढ़ रहीं वंदे भारत

वंदे भारत एक्सप्रेस भारत की सेमी-हाई-स्पीड, आधुनिक और स्वदेशी तकनीक से बनी ट्रेन है. रेलवे के जुलाई 2026 के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक देश में 162 वंदे भारत चेयर कार सेवाएं और 2 वंदे भारत स्लीपर सेवाएं, यानी कुल 164 वंदे भारत ट्रेन सेवाएं संचालित हो रही थीं.

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