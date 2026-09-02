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वैभव सूर्यवंशी की तरह 15 साल की उम्र में बना डाला वर्ल्ड रिकॉर्ड, अब कहां हैं ये स्टार क्रिकेटर?

रवांडा की 15 साल की विकेटकीपर-बल्लेबाज फेनी उटागुशिमानिंदे ने टी20 इंटरनेशनल डेब्यू पर शतक जड़कर इतिहास रच दिया था. जानिए अब वह कहां हैं, क्या कर रही हैं और क्यों उन्हें रवांडा महिला क्रिकेट का भविष्य माना जा रहा है.

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रवांडा की फेनी उटागुशिमानिंदे ने15 साल की उम्र में रचा था इतिहास (Photo: Rwanda Cricket)
रवांडा की फेनी उटागुशिमानिंदे ने15 साल की उम्र में रचा था इतिहास (Photo: Rwanda Cricket)

रवांडा की युवा महिला क्रिकेटर फेनी उटागुशिमानिंदे (Feni Utagushimanindye) उन खिलाड़ियों में शामिल हैं जिन्होंने कम उम्र में ही इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी. विकेटकीपर-बल्लेबाज के रूप में खेलने वाली फेनी को रवांडा महिला क्रिकेट टीम की उभरती हुई प्रतिभाओं में गिना जाता है.

फेनी के नाम है यह खास रिकॉर्ड

फेनी ने घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन के दम पर राष्ट्रीय टीम में जगह बनाई. विकेट के पीछे उनकी फुर्ती और निचले क्रम में बल्लेबाजी ने उन्हें टीम का अहम हिस्सा बना दिया. 

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फेनी ने 20 मार्च 2026 को घाना के खिलाफ लागोस के तफावा बालेवा स्क्वायर क्रिकेट ओवल में हुए महिला टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में 65 गेंदों में नाबाद 111* रन बनाए थे. फेनी ने 15 साल और 223 दिन की उम्र में ये खास रिकॉर्ड अपने नाम किया था.

यह भी पढ़ें: इतिहास बदलने की तैयारी... वैभव सूर्यवंशी की जद में दुनिया का सबसे बड़ा रिकॉर्ड!

फेनी टी20I डेब्यू पर शतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनीं. इसके अलावा वह टी20 इंटरनेशनल में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाली बल्लेबाज भी बन चुकी हैं.  

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अब कहां हैं फेनी?

मौजूदा वक्त में फेनी उटागुशिमानिंदे रवांडा महिला क्रिकेट टीम से जुड़ी हुई हैं और इंटरनेशनल स्तर पर अपने खेल को लगातार बेहतर बनाने पर काम कर रही हैं. 

यह भी पढ़ें: 'वैभव सूर्यवंशी जैसा टैलेंट कभी नहीं देखा...', 15 साल के 'बेबी बॉस' पर फिदा हुए हरभजन सिंह

वह राष्ट्रीय टीम के कैंप, लोकल टूर्नामेंट और आईसीसी से जुड़े मुकाबलों में हिस्सा ले रही हैं. रवांडा क्रिकेट बोर्ड ने पिछले कुछ सालों में महिला क्रिकेट पर खास ध्यान दिया है, जिसका फायदा फेनी जैसे युवा खिलाड़ियों को मिला है. बेहतर ट्रेनिंग, फिटनेस कार्यक्रम और इंटरनेशनल अनुभव ने उनके खेल को और निखारा है.

भविष्य की बड़ी उम्मीद

फेनी अभी अपने करियर के शुरुआती दौर में हैं और उनसे रवांडा महिला क्रिकेट के भविष्य को लेकर काफी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं. विकेटकीपर-बल्लेबाज के रूप में उनकी भूमिका टीम के संतुलन के लिए अहम मानी जाती है.

रवांडा की महिला टीम अफ्रीकी और इंटरनेशनल स्तर पर अपनी पहचान मजबूत करने की कोशिश कर रही है, और फेनी उटागुशिमानिंदे इस नई पीढ़ी की उन खिलाड़ियों में हैं जो देश के क्रिकेट को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का सपना देख रही हैं.

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