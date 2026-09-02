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60 करोड़ पार 'हनुमान अंश', खुश हुए शोभिनव, लगाए सीता राम के जयकारे

नीम करोली बाबा पर आधारित फिल्म हनुमान अंश ने 7 अगस्त को बिना किसी प्रचार के रिलीज होकर दर्शकों का दिल जीत लिया है. 2 करोड़ की लागत वाली ये फिल्म अब तक 60 करोड़ की कमाई कर चुकी है. स्टारकास्ट और मेकर्स इस सफलता से बेहद खुश हैं.

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कैसे हिट हुई हनुमान अंश? (Photo: ITGD)
कैसे हिट हुई हनुमान अंश? (Photo: ITGD)

'नीम करोली बाबा' पर बनी फिल्म 'हनुमान अंश' ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर दिया है. 7 अगस्त को ये फिल्म बिना किसी शोर-शराबे के रिलीज हुई. कमाई नहीं हुई, तो फिल्म थिएटर्स से हटने लगी. लेकिन फिर एक चमत्कार हुआ. 'हनुमान अंश' को दर्शकों का अच्छा रिसपॉन्स मिलने लगा. जो थिएटर्स फिल्म हटाने की प्लानिंग कर रहे थे उन्होंने अपना फैसला बदल दिया. फिल्म के हर शोज हाउसफुल जाने लगे. 2 करोड़ में बनी फिल्म ने अब तक 60 करोड़ की कमाई कर डाली है. मेकर्स और एक्टर्स फिल्म की सफलता से बेहद खुद दिख रहे हैं. 

फिल्म में नीम करोली बाबा का रोल निभाने वाले एक्टर शोभिनव सत्य ने इंस्टाग्राम पर नया वीडियो शेयर किया है. वीडियो में वो फैन्स के बेशुमार प्यार पर गदगद होते दिखे. 

नीम करोली बाबा का मैजिक  
2 सितबंर को शोभिनव ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो स्टारकास्ट के साथ कार में बैठे दिखे. फिल्म के म्यूजिक कंपोजर साधु तिवारी कहते हैं- शोभिनव सत्य, पूर्णिमा तिवारी और उनकी बहन प्रज्ञा को हिंदुस्तान में सभी जानते हैं. मेरे साथ मेरे मित्र सनी साधवानी हैं. हम लोग मुंबई से साथ आए हैं. अभी हम लोग नोएडा में हैं और 'हनुमान अंश' का प्रचार कर रहे हैं. आप लोग सहयोग कर रहे हैं. इसी सिलसिले में कोशिश जारी है. आप लोग इसी तरह प्यार देते रहिए. प्यार बिल्कुल भी कम नहीं होना चाहिए. 

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A post shared by Sadhu Tiwari (@sadhutiwari)

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सनी साधवानी ने कहा कि आज शंभु जी (शोभिनव सत्य) और पार्वती (पूर्णिमा तिवारी) साथ में हैं, तो एक बार गा दीजिए. फिर साधु तिवारी फिल्म का लोकप्रिय गाना जब जिद पर आ गईं पार्वती गाकर सुनाते हैं. गाना खत्म होने पर पूरी टीम हर-हर महादेव और सीता राम के नारे लगाती है. वीडियो देखकर पता चल रहा है कि फिल्म की स्टारकास्ट दर्शकों का प्यार पाकर कितनी खुश है. 

फिल्म की बात करें, तो 26वें दिन पर 'हनुमान अंश' ने 7,008 शोज में 8.50 करोड़ रुपये की नेट कमाई की. इसके साथ अब तक फिल्म की कुल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 63.82 करोड़ रुपये और कुल इंडिया नेट कलेक्शन 54.13 करोड़ रुपये हो गई है.

हनुमान अंश के सारे शोज हाउसफुल जा रहे हैं. अगर आपने फिल्म नहीं देखी है, तो देख लीजिए.
 

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